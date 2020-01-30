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Как сделать рулет из лаваша с рыбными консервами

Рецепт рулета с рыбой, рисом и плавленым сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:16
Рулет из лаваша с рыбой и рисом
Рулет из лаваша с рыбой и рисом
Фото: Depositphotos

Рулеты из лаваша – популярная холодная закуска, быстрая и вкусная. Мы советуем сделать ее с начинкой из рыбной консервы, отварного риса, плавленого сырка и зелени.

Смотрите видео, как приготовить хрустящие рулеты из лаваша:

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Рулет из лаваша с рыбной начинкой

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 322 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 пучок зеленого лука
  • 2-3 ст. л. плавленого сыра
  • 2-3 ст. л. риса
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 тонкий армянский лаваш
  • Соль – по вкусу
  • 120 г консервированной рыбы (скумбрии, тунца)

Способ приготовления:

  1. Рис отварить до готовности и откинуть на сито.
  2. Лук измельчить и обжарить на растительном масле.
  3. Лаваш развернуть смазать плавленым сыром.
  4. Рыбу при необходимости очистить от косточек.
  5. В миске смешать рис, обжаренный лук и размятую рыбу. Добавить мелко нашинкованный зеленый лук и перемешать.
  6. Выложить начинку на лаваш ровным слоем. Свернуть лаваш с начинкой рулетом.
  7. Разрезать на ломтики и выложить на блюдо.

Как подавать рулет

Красиво выложить закуску на тарелку и украсить зеленым луком или другой зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулет из лаваша по рецепту Аниты Луценко. "Сегодня" также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.

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Источник: Сегодня
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