Как сделать рулет из лаваша с рыбными консервами

Рецепт рулета с рыбой, рисом и плавленым сыром

Рулет из лаваша с рыбой и рисом Фото: Depositphotos

Рулеты из лаваша – популярная холодная закуска, быстрая и вкусная. Мы советуем сделать ее с начинкой из рыбной консервы, отварного риса, плавленого сырка и зелени.

Смотрите видео, как приготовить хрустящие рулеты из лаваша:

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Рулет из лаваша с рыбной начинкой

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

322 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 луковица

1 пучок зеленого лука

2-3 ст. л. плавленого сыра

2-3 ст. л. риса

2 ст. л. растительного масла

1 тонкий армянский лаваш

Соль – по вкусу

120 г консервированной рыбы (скумбрии, тунца)

Способ приготовления:

Рис отварить до готовности и откинуть на сито. Лук измельчить и обжарить на растительном масле. Лаваш развернуть смазать плавленым сыром. Рыбу при необходимости очистить от косточек. В миске смешать рис, обжаренный лук и размятую рыбу. Добавить мелко нашинкованный зеленый лук и перемешать. Выложить начинку на лаваш ровным слоем. Свернуть лаваш с начинкой рулетом. Разрезать на ломтики и выложить на блюдо.

Как подавать рулет

Красиво выложить закуску на тарелку и украсить зеленым луком или другой зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулет из лаваша по рецепту Аниты Луценко. "Сегодня" также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.

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