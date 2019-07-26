Как сделать рулетики из баклажанов с фетой и помидорами

Готовим "язычки" из жареных баклажанов с томатами и сыром

Рулетики из баклажанов с фетой, зеленью и помидорами Фото: Depositphotos

Рулетики из баклажанов с чесноком, фетой и помидорами готовятся быстро и выглядят потрясающе. Эту холодную овощную закуску можно найти в кухне любой страны, где выращивают баклажаны.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:

Перед приготовлением рулетиков баклажаны следует промыть, обрезать хвостики и нарезать длинными продольными пластинками – так они обжарятся равномернее. Кстати, баклажаны можно не только пожарить на сковороде, но и приготовить на электрическом гриле или запечь на противне в духовке.

"Язычки" из баклажанов с помидорами и сыром

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты на 4 порции:

2 длинных баклажана (весом около 300 г)

200 г мягкой брынзы

100 мл оливкового масла

2-3 веточки укропа

2-3 веточки кинзы

1 ч.ложки соли

2 зубчика чеснока

2–3 средних помидора

Способ приготовления:

Баклажаны помыть, срезать кончики и разрезать вдоль на тонкие полоски. Выложить кусочки баклажанов в миску, посолить и хорошо перемешать. Оставить на 15 минут, чтобы ушла горечь. Затем баклажаны хорошо промыть и дать стечь воде. Разогреть сковороду с толстым дном, налить немного оливкового масла. Обжарить ломтики баклажанов с двух сторон и выложить на бумажные салфетки, чтобы впитался лишний жир. Помидоры окунуть на минуту в кипяток, очистить от кожицы и нарезать кружочками или брусочками. Брынзу натереть на терке или размять вилкой, добавить пропущенный через пресс чеснок и мелко нарубленную зелень. Хорошо перемешать. Каждый ломтик баклажана намазать сырной массой и выложить сверху по кусочку помидора. Свернуть баклажаны в плотные рулетики и положить в лоток. Сбрызнуть оливковым маслом и оставить на 1 час в холодильнике. Подавать рулетики из баклажанов холодными, украсив их листиками петрушки.

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