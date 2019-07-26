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Как сделать рулетики из баклажанов с фетой и помидорами

Готовим "язычки" из жареных баклажанов с томатами и сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Рулетики из баклажанов с фетой, зеленью и помидорами
Рулетики из баклажанов с фетой, зеленью и помидорами
Фото: Depositphotos

Рулетики из баклажанов с чесноком, фетой и помидорами готовятся быстро и выглядят потрясающе. Эту холодную овощную закуску можно найти в кухне любой страны, где выращивают баклажаны.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:

Перед приготовлением рулетиков баклажаны следует промыть, обрезать хвостики и нарезать длинными продольными пластинками – так они обжарятся равномернее. Кстати, баклажаны можно не только пожарить на сковороде, но и приготовить на электрическом гриле или запечь на противне в духовке.

"Язычки" из баклажанов с помидорами и сыром

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты на 4 порции:

  • 2 длинных баклажана (весом около 300 г)
  • 200 г мягкой брынзы
  • 100 мл оливкового масла
  • 2-3 веточки укропа
  • 2-3 веточки кинзы
  • 1 ч.ложки соли
  • 2 зубчика чеснока
  • 2–3 средних помидора

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Способ приготовления:

  1. Баклажаны помыть, срезать кончики и разрезать вдоль на тонкие полоски.
  2. Выложить кусочки баклажанов в миску, посолить и хорошо перемешать. Оставить на 15 минут, чтобы ушла горечь.
  3. Затем баклажаны хорошо промыть и дать стечь воде.
  4. Разогреть сковороду с толстым дном, налить немного оливкового масла. Обжарить ломтики баклажанов с двух сторон и выложить на бумажные салфетки, чтобы впитался лишний жир.
  5. Помидоры окунуть на минуту в кипяток, очистить от кожицы и нарезать кружочками или брусочками.
  6. Брынзу натереть на терке или размять вилкой, добавить пропущенный через пресс чеснок и мелко нарубленную зелень. Хорошо перемешать.
  7. Каждый ломтик баклажана намазать сырной массой и выложить сверху по кусочку помидора.
  8. Свернуть баклажаны в плотные рулетики и положить в лоток. Сбрызнуть оливковым маслом и оставить на 1 час в холодильнике.
  9. Подавать рулетики из баклажанов холодными, украсив их листиками петрушки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить икру из баклажанов. "Сегодня" также делились рецептом тушеных баклажанов.

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Источник: Сегодня
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