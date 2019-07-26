Как сделать рулетики из баклажанов с фетой и помидорами
Готовим "язычки" из жареных баклажанов с томатами и сыром
Рулетики из баклажанов с чесноком, фетой и помидорами готовятся быстро и выглядят потрясающе. Эту холодную овощную закуску можно найти в кухне любой страны, где выращивают баклажаны.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:
Перед приготовлением рулетиков баклажаны следует промыть, обрезать хвостики и нарезать длинными продольными пластинками – так они обжарятся равномернее. Кстати, баклажаны можно не только пожарить на сковороде, но и приготовить на электрическом гриле или запечь на противне в духовке.
"Язычки" из баклажанов с помидорами и сыром
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты на 4 порции:
- 2 длинных баклажана (весом около 300 г)
- 200 г мягкой брынзы
- 100 мл оливкового масла
- 2-3 веточки укропа
- 2-3 веточки кинзы
- 1 ч.ложки соли
- 2 зубчика чеснока
- 2–3 средних помидора
Способ приготовления:
- Баклажаны помыть, срезать кончики и разрезать вдоль на тонкие полоски.
- Выложить кусочки баклажанов в миску, посолить и хорошо перемешать. Оставить на 15 минут, чтобы ушла горечь.
- Затем баклажаны хорошо промыть и дать стечь воде.
- Разогреть сковороду с толстым дном, налить немного оливкового масла. Обжарить ломтики баклажанов с двух сторон и выложить на бумажные салфетки, чтобы впитался лишний жир.
- Помидоры окунуть на минуту в кипяток, очистить от кожицы и нарезать кружочками или брусочками.
- Брынзу натереть на терке или размять вилкой, добавить пропущенный через пресс чеснок и мелко нарубленную зелень. Хорошо перемешать.
- Каждый ломтик баклажана намазать сырной массой и выложить сверху по кусочку помидора.
- Свернуть баклажаны в плотные рулетики и положить в лоток. Сбрызнуть оливковым маслом и оставить на 1 час в холодильнике.
- Подавать рулетики из баклажанов холодными, украсив их листиками петрушки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить икру из баклажанов. "Сегодня" также делились рецептом тушеных баклажанов.
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