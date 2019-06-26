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Как сделать рыбные котлеты: пошаговый рецепт

Узнайте, как приготовить вкусные котлеты из белой рыбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:37
Рыбные котлеты: пошаговый рецепт
Рыбные котлеты: пошаговый рецепт
Фото: Depositphotos

Домашние рыбные котлеты – это простой и вкусный вариант для ужина. Сегодня мы расскажем, как приготовить рыбные котлеты из трески с луком и овсяными хлопьями. Их можно подавать вместе с овощным салатом, рисом или тушеной стручковой фасолью.

Смотрите видео, как приготовить котлету по-киевски на мангале:

Рецепт рыбных котлет из трески

Ингредиенты:

  • Филе трески – 800 г
  • Яйцо – 1 шт
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Овсяные хлопья – 1/3 стакана (по желанию)
  • Белый молотый перец – 1/4 ч.л.
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Панировочные сухари мука или манка – для панировки
  • Растительное масло – для жарки

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Рецепт приготовления:

  1. Репчатый лук очистить, нарезать полукольцами и обжарить в столовой ложке растительного масла до золотистого цвета.
  2. Пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера рыбное филе и обжаренный лук. 
  3. В полученный фарш добавить яйцо, соль, белый перец и лимонный сок. Тщательно перемешать и всыпать овсянку. 
  4. Полученный фарш хорошенько вымесить руками, фарш обстучать об дно миски, чтобы он стал более плотным.
  5. Руками сформировать котлеты и обвалять их в панировочных сухарях.
  6. В сковороду налить растительное масло. Жарить котлеты на разогретой сковороде на сильном огне с одной стороны в течение минут 5-7, затем перевернуть котлеты, убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и жарить еще примерно 10 минут с другой стороны.
  7. Подавать рыбные котлеты вместе с соусом тартам или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить котлеты в фольге с беконом. "Сегодня" также делились рецептом рыбных котлет в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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