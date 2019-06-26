Как сделать рыбные котлеты: пошаговый рецепт
Узнайте, как приготовить вкусные котлеты из белой рыбы
Домашние рыбные котлеты – это простой и вкусный вариант для ужина. Сегодня мы расскажем, как приготовить рыбные котлеты из трески с луком и овсяными хлопьями. Их можно подавать вместе с овощным салатом, рисом или тушеной стручковой фасолью.
Смотрите видео, как приготовить котлету по-киевски на мангале:
Рецепт рыбных котлет из трески
Ингредиенты:
- Филе трески – 800 г
- Яйцо – 1 шт
- Лук репчатый – 3 шт.
- Овсяные хлопья – 1/3 стакана (по желанию)
- Белый молотый перец – 1/4 ч.л.
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Панировочные сухари мука или манка – для панировки
- Растительное масло – для жарки
Рецепт приготовления:
- Репчатый лук очистить, нарезать полукольцами и обжарить в столовой ложке растительного масла до золотистого цвета.
- Пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера рыбное филе и обжаренный лук.
- В полученный фарш добавить яйцо, соль, белый перец и лимонный сок. Тщательно перемешать и всыпать овсянку.
- Полученный фарш хорошенько вымесить руками, фарш обстучать об дно миски, чтобы он стал более плотным.
- Руками сформировать котлеты и обвалять их в панировочных сухарях.
- В сковороду налить растительное масло. Жарить котлеты на разогретой сковороде на сильном огне с одной стороны в течение минут 5-7, затем перевернуть котлеты, убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и жарить еще примерно 10 минут с другой стороны.
- Подавать рыбные котлеты вместе с соусом тартам или натуральным йогуртом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить котлеты в фольге с беконом. "Сегодня" также делились рецептом рыбных котлет в мультиварке.
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Источник: Сегодня