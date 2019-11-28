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Как сделать рыбные тефтели с кабачком и томатным соусом

Рецепт диетических рыбных шариков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:36
Тефтели из рыбы
Тефтели из рыбы
Фото: Depositphotos

Тефтели из трески с кабачками и ароматным томатным соусом – вкусное, сытное и простое блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Оно хорошо сочетается с макаронами, рисом и картофельным пюре.

Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:

Кабачки в рецепте можно заменить цукини, морковью или тыквой.

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Тефтели из трески и кабачка в томатном соусе

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 61 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г филе трески
  • 1 яйцо
  • 1 маленький кабачок
  • 4 ст.л. молотых сухарей
  • Мускатный орех
  • Молотый перец
  • Соль

Для соуса:

  • 500 г пассаты (протертых помидоров в собственном соку)
  • 1 луковица
  • 1 стебель сельдерея
  • 1 маленький перец чили
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Соль
  • Сахар
  • Петрушка – для подачи

Способ приготовления:

  1. Приготовить соус. Лук и стебель сельдерея мелко нарезать и готовить на сковороде в оливковом масле до мягкости, добавить мелко нарезанный перец чили, влить пассату, довести до кипения, посолить, добавить сахар по вкусу. Оставить в теплом месте.
  2. Филе трески измельчить в кухонном комбайне. Кабачок натереть на терке и хорошо отжать.
  3. Смешать рыбу, кабачок, молотые сухари, яйцо, щепотку мускатного ореха, молотый перец, посолить. Перемешать до однородной массы.
  4. Приготовленный заранее соус поставить на огонь, довести до кипения.
  5. Сделать из рыбного фарша шарики размером с грецкий орех и опустить их в кипящий соус. Тушить около 20 минут, перевернув один раз и следя, чтобы соус не выкипал.

Как подавать тефтели из рыбы

Подавать рыбные тефтели с отварным рисом, посыпав зеленью петрушки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить котлеты в фольге с беконом. "Сегодня" также делились рецептом рыбных котлет в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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