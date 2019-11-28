Как сделать рыбные тефтели с кабачком и томатным соусом
Рецепт диетических рыбных шариков
Тефтели из трески с кабачками и ароматным томатным соусом – вкусное, сытное и простое блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Оно хорошо сочетается с макаронами, рисом и картофельным пюре.
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Кабачки в рецепте можно заменить цукини, морковью или тыквой.
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Тефтели из трески и кабачка в томатном соусе
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 61 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г филе трески
- 1 яйцо
- 1 маленький кабачок
- 4 ст.л. молотых сухарей
- Мускатный орех
- Молотый перец
- Соль
Для соуса:
- 500 г пассаты (протертых помидоров в собственном соку)
- 1 луковица
- 1 стебель сельдерея
- 1 маленький перец чили
- 1 ст.л. оливкового масла
- Соль
- Сахар
- Петрушка – для подачи
Способ приготовления:
- Приготовить соус. Лук и стебель сельдерея мелко нарезать и готовить на сковороде в оливковом масле до мягкости, добавить мелко нарезанный перец чили, влить пассату, довести до кипения, посолить, добавить сахар по вкусу. Оставить в теплом месте.
- Филе трески измельчить в кухонном комбайне. Кабачок натереть на терке и хорошо отжать.
- Смешать рыбу, кабачок, молотые сухари, яйцо, щепотку мускатного ореха, молотый перец, посолить. Перемешать до однородной массы.
- Приготовленный заранее соус поставить на огонь, довести до кипения.
- Сделать из рыбного фарша шарики размером с грецкий орех и опустить их в кипящий соус. Тушить около 20 минут, перевернув один раз и следя, чтобы соус не выкипал.
Как подавать тефтели из рыбы
Подавать рыбные тефтели с отварным рисом, посыпав зеленью петрушки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить котлеты в фольге с беконом. "Сегодня" также делились рецептом рыбных котлет в мультиварке.
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