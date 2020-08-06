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Как сделать салат с курицей, авокадо и апельсинами

Сегодня, 14:34

Рецепт яркого летнего салата из куриной грудки, зелени и фруктов

Салат из куриного филе, апельсинов, авокадо и зелени – очень сытное и вкусное блюдо. Летом он вполне может стать полноценным обедом или ужином. Кстати, курицу можно заменить на индейку, апельсин – на зерна граната.

Салат с курицей, авокадо и апельсинами

Салат с курицей, авокадо и апельсинами
Салат с курицей, авокадо и апельсинами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 146 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Руккола или микс салатов – 50 г
  • Кусочки куриной грудки – 2-3 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Авокадо – 1 шт.

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Для заправки:

  • Оливковое масло
  • Апельсиновый сок
  • Зерненная горчица – 1 ст. л.
  • Соль

Смотрите видео, как приготовить овощной салат с авокадо:

Способ приготовления:

  1. Куриную грудку обжарить до готовности.
  2. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать дольками.
  3. Апельсин очистить от всех прожилок, оставить только мякоть дольками.
  4. Сделать заправку: смешать венчиком горчицу, апельсиновый сок, оливковое масло и соль.
  5. Выложить промытые листья салата на блюдо. Сверху положить авокадо, апельсин и куриную грудку. Полить заправкой.

Полезный совет

В салат можно добавить жареные тыквенные семечки и спелый помидор.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо, помидоров и кукурузы. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как сделать летний салат с хамоном, персиками и авокадо.

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Источник: Сегодня
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