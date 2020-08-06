Как сделать салат с курицей, авокадо и апельсинами
Рецепт яркого летнего салата из куриной грудки, зелени и фруктов
Салат из куриного филе, апельсинов, авокадо и зелени – очень сытное и вкусное блюдо. Летом он вполне может стать полноценным обедом или ужином. Кстати, курицу можно заменить на индейку, апельсин – на зерна граната.
Салат с курицей, авокадо и апельсинами
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 146 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Руккола или микс салатов – 50 г
- Кусочки куриной грудки – 2-3 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Авокадо – 1 шт.
Для заправки:
- Оливковое масло
- Апельсиновый сок
- Зерненная горчица – 1 ст. л.
- Соль
Смотрите видео, как приготовить овощной салат с авокадо:
Способ приготовления:
- Куриную грудку обжарить до готовности.
- Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать дольками.
- Апельсин очистить от всех прожилок, оставить только мякоть дольками.
- Сделать заправку: смешать венчиком горчицу, апельсиновый сок, оливковое масло и соль.
- Выложить промытые листья салата на блюдо. Сверху положить авокадо, апельсин и куриную грудку. Полить заправкой.
Полезный совет
В салат можно добавить жареные тыквенные семечки и спелый помидор.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо, помидоров и кукурузы. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как сделать летний салат с хамоном, персиками и авокадо.
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