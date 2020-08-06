Как сделать салат с курицей, авокадо и апельсинами

Рецепт яркого летнего салата из куриной грудки, зелени и фруктов

Салат из куриного филе, апельсинов, авокадо и зелени – очень сытное и вкусное блюдо. Летом он вполне может стать полноценным обедом или ужином. Кстати, курицу можно заменить на индейку, апельсин – на зерна граната.

Салат с курицей, авокадо и апельсинами

Салат с курицей, авокадо и апельсинами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

146 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Руккола или микс салатов – 50 г

Кусочки куриной грудки – 2-3 шт.

Апельсин – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Для заправки:

Оливковое масло

Апельсиновый сок

Зерненная горчица – 1 ст. л.

Соль

Смотрите видео, как приготовить овощной салат с авокадо:

Способ приготовления:

Куриную грудку обжарить до готовности. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать дольками. Апельсин очистить от всех прожилок, оставить только мякоть дольками. Сделать заправку: смешать венчиком горчицу, апельсиновый сок, оливковое масло и соль. Выложить промытые листья салата на блюдо. Сверху положить авокадо, апельсин и куриную грудку. Полить заправкой.

Полезный совет

В салат можно добавить жареные тыквенные семечки и спелый помидор.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо, помидоров и кукурузы. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как сделать летний салат с хамоном, персиками и авокадо.

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