Как сделать салат в виде Крысы на Новый год 2020
Готовим крабовый салат в виде "хозяйки" наступающего года
Новый год 2020 Белой Металлической Крысы уже не за горами. Если вы любите тематически оформленные блюда, приготовьте салат в виде символа наступающего года. Его основа – крабовые палочки и сыр.
Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:
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Салат-закуска "Крыса"
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Сыр плавленый – 180 г
- Крабовые палочки – 150 г
- Яйца – 2 шт.
- Чеснок – 1 зубчик (по вкусу)
- Майонез – 2 ст. ложки
- Соль – по вкусу
- Редиска (для украшения) – 2 шт.
- Перец черный горошком (для украшения)
Способ приготовления:
- Яйца отварить вкрутую (10 минут после закипания), остудить и очистить.
- Натереть яйца и сыр на мелкой терке.
- Затем натереть крабовые палочки (красную часть одной палочки оставить для украшения).
- Половину тертых крабовых палочек отправить в миску с яйцами и сыром, половину оставить для украшения.
- Выдавить чеснок через пресс.
- Добавить майонез. Если нужно, посолить. Перемешать.
- Из сырной массы сформовать небольшие шарики и обвалять их в тертых крабовых палочках.
- Редиску нарезать тонкими кружочками. Красную часть крабовой палочки нарезать тонкими полосками.
- Шарикам из сырной массы придать форму крысы (овальную, с заостренным концом с одной стороны).
- Оформить закуску в виде крысы: из черного перца сделать "глаза" и "нос", из редиски – "ушки", а из полоски крабовой палочки – "хвост".
- Переложить закуску на тарелку или доску для подачи. Украсить зеленью, редиской, кусочками сыра и подавать к столу.
Как выбрать качественные крабовые палочки для салата
- На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;
- Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;
- Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;
- Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салаты на Новый год 2020 без майонеза. "Сегодня" также писали, как сделать салат "Гранатовый браслет" на Новый год.
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Источник: Сегодня