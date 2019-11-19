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Как сделать салат в виде Крысы на Новый год 2020

Готовим крабовый салат в виде "хозяйки" наступающего года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:59
Салат на Новый год 2020
Салат на Новый год 2020
Фото: Depositphotos

Новый год 2020 Белой Металлической Крысы уже не за горами. Если вы любите тематически оформленные блюда, приготовьте салат в виде символа наступающего года. Его основа – крабовые палочки и сыр.

Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:

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Салат-закуска "Крыса"

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Сыр плавленый – 180 г
  • Крабовые палочки – 150 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик (по вкусу)
  • Майонез – 2 ст. ложки
  • Соль – по вкусу
  • Редиска (для украшения) – 2 шт.
  • Перец черный горошком (для украшения)

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую (10 минут после закипания), остудить и очистить.
  2. Натереть яйца и сыр на мелкой терке.
  3. Затем натереть крабовые палочки (красную часть одной палочки оставить для украшения).
  4. Половину тертых крабовых палочек отправить в миску с яйцами и сыром, половину оставить для украшения.
  5. Выдавить чеснок через пресс.
  6. Добавить майонез. Если нужно, посолить. Перемешать.
  7. Из сырной массы сформовать небольшие шарики и обвалять их в тертых крабовых палочках.
  8. Редиску нарезать тонкими кружочками. Красную часть крабовой палочки нарезать тонкими полосками.
  9. Шарикам из сырной массы придать форму крысы (овальную, с заостренным концом с одной стороны).
  10. Оформить закуску в виде крысы: из черного перца сделать "глаза" и "нос", из редиски – "ушки", а из полоски крабовой палочки – "хвост".
  11. Переложить закуску на тарелку или доску для подачи. Украсить зеленью, редиской, кусочками сыра и подавать к столу.

Как выбрать качественные крабовые палочки для салата

  • На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;
  • Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;
  • Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;
  • Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салаты на Новый год 2020 без майонеза. "Сегодня" также писали, как сделать салат "Гранатовый браслет" на Новый год.

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Источник: Сегодня
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