Как сделать салат в виде Крысы на Новый год 2020

Готовим крабовый салат в виде "хозяйки" наступающего года

Салат на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Новый год 2020 Белой Металлической Крысы уже не за горами. Если вы любите тематически оформленные блюда, приготовьте салат в виде символа наступающего года. Его основа – крабовые палочки и сыр.

Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:

Салат-закуска "Крыса"

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Сыр плавленый – 180 г

Крабовые палочки – 150 г

Яйца – 2 шт.

Чеснок – 1 зубчик (по вкусу)

Майонез – 2 ст. ложки

Соль – по вкусу

Редиска (для украшения) – 2 шт.

Перец черный горошком (для украшения)

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую (10 минут после закипания), остудить и очистить. Натереть яйца и сыр на мелкой терке. Затем натереть крабовые палочки (красную часть одной палочки оставить для украшения). Половину тертых крабовых палочек отправить в миску с яйцами и сыром, половину оставить для украшения. Выдавить чеснок через пресс. Добавить майонез. Если нужно, посолить. Перемешать. Из сырной массы сформовать небольшие шарики и обвалять их в тертых крабовых палочках. Редиску нарезать тонкими кружочками. Красную часть крабовой палочки нарезать тонкими полосками. Шарикам из сырной массы придать форму крысы (овальную, с заостренным концом с одной стороны). Оформить закуску в виде крысы: из черного перца сделать "глаза" и "нос", из редиски – "ушки", а из полоски крабовой палочки – "хвост". Переложить закуску на тарелку или доску для подачи. Украсить зеленью, редиской, кусочками сыра и подавать к столу.

Как выбрать качественные крабовые палочки для салата

На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;

Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;

Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;

Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салаты на Новый год 2020 без майонеза. "Сегодня" также писали, как сделать салат "Гранатовый браслет" на Новый год.

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