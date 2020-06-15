Как сделать самый вкусный апельсиновый лимонад
Рецепт домашнего лимонада из апельсинов с фото
Лимонад из апельсинов – это вкусный и натуральный летний напиток, настоящий кладезь витаминов. Он готовится из свежевыжатого цитрусового сока, воды и сахара.
Чтобы сделать лимонад более ароматным, вы можете добавить в напиток листики мяты, ваниль, лаванду или корицу.
Апельсиновый лимонад
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 36 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 чашка лимонного фреша
- 3 чашки воды
- 1/2 чашки сахара
- 2 чашки апельсинового фреша
- 4 ломтика апельсина толщиной 1 см
- 4 ломтика лимона толщиной 5 мм
- Кубики льда
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Способ приготовления:
- В большом кувшине соедините лимонный сок, воду и сахар. Перемешайте хорошо, чтобы сахар растворился.
- Выжмите апельсиновый сок и влейте его в кувшин. Хорошо перемешайте и остудите.
Как подавать апельсиновый лимонад
Возьмите четыре стакана, поместите в каждый кубики льда и дольки лимона и апельсина. Влейте апельсиновый лимонад и подавайте вместе с трубочками.
Смотрите видео, как сделать грузинский фруктовый лимонад:
Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также рассказывали, как сделать лимонад с вишней.
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