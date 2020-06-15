Как сделать самый вкусный апельсиновый лимонад

Рецепт домашнего лимонада из апельсинов с фото

Лимонад из апельсинов – это вкусный и натуральный летний напиток, настоящий кладезь витаминов. Он готовится из свежевыжатого цитрусового сока, воды и сахара.

Чтобы сделать лимонад более ароматным, вы можете добавить в напиток листики мяты, ваниль, лаванду или корицу.

Апельсиновый лимонад

Лимонад с апельсинами Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

36 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 чашка лимонного фреша

3 чашки воды

1/2 чашки сахара

2 чашки апельсинового фреша

4 ломтика апельсина толщиной 1 см

4 ломтика лимона толщиной 5 мм

Кубики льда

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Способ приготовления:

В большом кувшине соедините лимонный сок, воду и сахар. Перемешайте хорошо, чтобы сахар растворился. Выжмите апельсиновый сок и влейте его в кувшин. Хорошо перемешайте и остудите.

Как подавать апельсиновый лимонад

Возьмите четыре стакана, поместите в каждый кубики льда и дольки лимона и апельсина. Влейте апельсиновый лимонад и подавайте вместе с трубочками.

Смотрите видео, как сделать грузинский фруктовый лимонад:

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также рассказывали, как сделать лимонад с вишней.

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