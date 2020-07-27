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Как сделать шашлычки из куриной печени и сердечек: рецепт с видео от Григория Германа

Сегодня, 14:00

Пошаговый рецепт мини-шашлычков из куриных субпродуктов

Сатай – блюдо индонезийской и малайзийской кухни. Это миниатюрный вариант шашлыка, который готовят из любых видов мяса, птицы, субпродуктов, даров моря и многих других продуктов.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить куриные шашлычки из субпродуктов. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Шашлычки из куриной печени и сердечек

Шашлык из субпродуктов
Шашлык из субпродуктов
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 300 г куриной печени
  • 300 г куриных сердечек
  • 200 г сахара
  • 200 мл соевого соуса
  • 1 корень имбиря
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/2 шт. перца чили
  • 1 лимон
  • Кинза
  • 70 г арахисовой пасты
  • 50 г растительного масла

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Способ приготовления:

  1. Приготовьте соус терияки. Корень имбиря нарежьте слайсами, грубо срежьте цедру лимона. Смешайте в сотейнике с соевым соусом и сахаром. Поставьте на огонь, варите до загустения.
  2. Нанизайте печень на шпажки гармошкой, отдельно насадите на шпажки сердечки.
  3. Сделайте форму для жарки из фольги, выложите сверху шашлычки из печенки. Положите на решетку гриля, рядом положите шашлычки из сердечек.
  4. За 5 минут до готовности полейте соусом терияки.
  5. Приготовьте соус из тертого корня имбиря, измельченного перца чили, растительного масла и арахисовой пасты. Добавьте кинзу.
  6. Подавайте шашлычки вместе с соусом.

Полезный совет

Чтобы деревянные шпажки не горели, замочите их в воде на полчаса.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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