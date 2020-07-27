Как сделать шашлычки из куриной печени и сердечек: рецепт с видео от Григория Германа
Пошаговый рецепт мини-шашлычков из куриных субпродуктов
Сатай – блюдо индонезийской и малайзийской кухни. Это миниатюрный вариант шашлыка, который готовят из любых видов мяса, птицы, субпродуктов, даров моря и многих других продуктов.
Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить куриные шашлычки из субпродуктов. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Шашлычки из куриной печени и сердечек
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 300 г куриной печени
- 300 г куриных сердечек
- 200 г сахара
- 200 мл соевого соуса
- 1 корень имбиря
- 1 зубчик чеснока
- 1/2 шт. перца чили
- 1 лимон
- Кинза
- 70 г арахисовой пасты
- 50 г растительного масла
Читайте также:Быстрый рецепт куриной печени в сметанном соусе
Способ приготовления:
- Приготовьте соус терияки. Корень имбиря нарежьте слайсами, грубо срежьте цедру лимона. Смешайте в сотейнике с соевым соусом и сахаром. Поставьте на огонь, варите до загустения.
- Нанизайте печень на шпажки гармошкой, отдельно насадите на шпажки сердечки.
- Сделайте форму для жарки из фольги, выложите сверху шашлычки из печенки. Положите на решетку гриля, рядом положите шашлычки из сердечек.
- За 5 минут до готовности полейте соусом терияки.
- Приготовьте соус из тертого корня имбиря, измельченного перца чили, растительного масла и арахисовой пасты. Добавьте кинзу.
- Подавайте шашлычки вместе с соусом.
Полезный совет
Чтобы деревянные шпажки не горели, замочите их в воде на полчаса.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное