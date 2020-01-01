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Как сделать шипучку от похмелья: рецепт, проверенный временем

Узнайте, как сделать шипучку из уксуса и соды, чтобы избавиться от синдрома похмелья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:00
Как избавиться от похмелья после Нового года
Как избавиться от похмелья после Нового года
Фото: freepik.com

Как сделать шипучку от тошноты? Это один из первых вопросов, который появляется в воспаленном мозгу наутро после бурно проведенного, разгульного, веселого и хмельного вечера накануне. Увы, праздничные застолья на Новый год, Рождество или именины часто имеют плачевные последствия на следующий день в виде похмелья, тяжелой головы, тошноты и головокружения.

Смотрите видео, как пить алкоголь, чтобы не было похмелья:

Среди общеизвестных и популярных в народе средств от похмелья, таких как растворимый аспирин, минеральная вода, капустный или огуречный рассол, почетное место занимает шипучка. Считается, что эта чудодейственная панацея спасает чуть ли не от всех симптомов похмелья: убирает тошноту, утоляет жажду и сухость во рту, успокаивает головную боль, возвращает бодрость и как рукой снимает сонливость.

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К тому же рецепт шипучки очень прост, для нее потребуется минимальный набор ингредиентов, который всегда есть на кухне.

Чтобы сделать шипучку, вам понадобится:

  • 1 стакан воды,
  • 1 ч. ложка сахара,
  • 0,5 ч. ложки соды,
  • 1 ст. ложка 9%-го уксуса.

Как сделать шипучку от похмелья – рецепт приготовления:

  1. Налейте стакан воды в пол-литровую банку. В процессе приготовления шипучки жидкость будет шипеть и пениться, так что лучше взять емкость побольше.
  2. Всыпьте в воду сахар, влейте уксус и размешайте до полного растворения.
  3. Добавьте соду, перемешайте и можно пить шипучку. Раствор должен шипеть, потому он и называется шипучка – это сода гасится, вступая в реакцию с кислотой.

Более щадящий рецепт шипучки для желудка получится, если уксус заменить натуральным ингредиентом – лимонным соком (потребуется половинка лимона).

Однако не стоит спешить пить шипучку от похмелья, ведь избавляясь от одной проблемы, вы получаете другую, не менее опасную. Сочетание кислоты и соды агрессивно действует на стенки желудка, раздражая слизистую и даже провоцируя появление язвы.

Кроме того, улучшение общего состояния, которое практически мгновенно наступает после употребления такой шипучки, очень скоро может смениться болями и резями в желудке. Ведь вздутие живота – это обычное явление при употреблении газированных напитков во время похмелья, которые обычно пьются натощак.

Кстати, за счет того, что содой нейтрализуется кислота, многие рекомендуют узнать, как сделать шипучку от изжоги. Избыток соляной кислоты в желудке благополучно гасится таким напитком, в составе которого присутствует сода, и человек получает быстрое облегчение от неприятных симптомов жжения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать при пищевом отравлении.

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Источник: Сегодня
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