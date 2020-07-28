Как сделать шоколадные трюфели с эспрессо

Простой рецепт домашних шоколадных конфет с кофейным вкусом

Французские трюфели можно сделать своими руками. Этот великолепный десерт готовится довольно просто, главное, выбрать качественный шоколад.

Что сформировать трюфели, нужно отмерить две чайные ложки шоколадной смеси и скатать ее в шарик ладонями, смоченными в холодной воде. Если смесь будет становиться слишком мягкой, следует поставить ее в холодильник или морозильник и дать немного затвердеть, прежде чем продолжать делать конфеты.

Готовые шарики обвалять в темном какао-порошке и поставить в холодильник до подачи.

Шоколадно-кофейные трюфели

Шоколадно-кофейные трюфели Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут + время на охлаждение

Калорийность:

510 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан жирных сливок

100 мл эспрессо

200 г черного шоколада

Сахар – по вкусу

Какао

1 ст.л. рома

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Способ приготовления:

В сотейнике нагреть сливки, немного не доводя до кипения. Снять с огня, добавить шоколад, сахар, эспрессо и перемешать до однородного состояния. Затем добавить ром и вылить смесь в форму, застеленную пергаментом или пищевой пленкой. Равномерно распределить, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа. Сформировать трюфели желаемой формы и обвалять их в какао. Хранить в холодильнике, перед подачей дать постоять около 5 минут при комнатной температуре.

Полезный совет

Вы можете сами сварить крепкий кофе или купить чашечку эспрессо в кофейне навынос.

Смотрите видео, как приготовить шоколадную колбаску:

Напомним, ранее мы писали, как сделать конфеты из сухофруктов в шоколаде, а также рассказывали, как приготовить ромовые трюфели.

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