Как сделать шоколадные трюфели с эспрессо
Простой рецепт домашних шоколадных конфет с кофейным вкусом
Французские трюфели можно сделать своими руками. Этот великолепный десерт готовится довольно просто, главное, выбрать качественный шоколад.
Что сформировать трюфели, нужно отмерить две чайные ложки шоколадной смеси и скатать ее в шарик ладонями, смоченными в холодной воде. Если смесь будет становиться слишком мягкой, следует поставить ее в холодильник или морозильник и дать немного затвердеть, прежде чем продолжать делать конфеты.
Готовые шарики обвалять в темном какао-порошке и поставить в холодильник до подачи.
Шоколадно-кофейные трюфели
Время приготовления:
- 15 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 510 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан жирных сливок
- 100 мл эспрессо
- 200 г черного шоколада
- Сахар – по вкусу
- Какао
- 1 ст.л. рома
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Способ приготовления:
- В сотейнике нагреть сливки, немного не доводя до кипения. Снять с огня, добавить шоколад, сахар, эспрессо и перемешать до однородного состояния.
- Затем добавить ром и вылить смесь в форму, застеленную пергаментом или пищевой пленкой. Равномерно распределить, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа.
- Сформировать трюфели желаемой формы и обвалять их в какао. Хранить в холодильнике, перед подачей дать постоять около 5 минут при комнатной температуре.
Полезный совет
Вы можете сами сварить крепкий кофе или купить чашечку эспрессо в кофейне навынос.
Смотрите видео, как приготовить шоколадную колбаску:
Напомним, ранее мы писали, как сделать конфеты из сухофруктов в шоколаде, а также рассказывали, как приготовить ромовые трюфели.
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