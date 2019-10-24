Как сделать сладкий пудинг: ТОП-5 рецептов

Рецепты домашних пудингов на любой вкус

Пудинг рецепт классический Фото: freepik.com

Пудинг – популярное блюдо английской кухни. В его составе обязательны подсластители: сахар, мед, а также молоко, мука и ванилин.

Смотрите видео, как приготовить английский десерт трайфл:

Существует множество вариантов пудинга, различающихся сочетаниями ингредиентов и способами готовки. Неизменным остается только его потрясающий вкус.

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Ванильный пудинг: рецепт

Пудинг: рецепт без выпекания Фото: Pixabay

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

500 мл молока

50 г муки

5-6 желтков

130 г мелкого сахара

Ваниль

Способ приготовления:

Желтки взбить с сахаром до светлой массы, постепенно добавить муку. Вскипятить молоко и влить тонкой струйкой в яичную смесь, все время помешивая. Получившуюся смесь поставить на огонь и варить, помешивая венчиком, до загустения. Это займет около трех минут. Разлить в креманки или стаканчики и оставить охлаждаться. Через 1 час можно поставить в холодильник.

Пудинг с чиа от Мирославы Ульяниной

Пудинг с семена чиа Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Теплая вода – 1/2 стакана

Семена Чиа – 2 ст.л.

Мед или сироп агавы – по вкусу

Белая киноа – 1/2 стакана

Горсть орехов (например, пекан)

Манго – 1/2 половина большого или 1 целый маленький фрукт

Миндальное молоко – 2/3 стакана

Куркума – 1/2 ч.л.

Корица – 1/2 ч.л.

Ваниль – 1/2 ч.л. (или 2 капли экстракта ванили)

Способ приготовления:

Смешайте семена чиа с теплой водой. Дайте настояться 10 минут. Добавьте мед или сироп агавы (по вкусу). Тем временем отварите киноа. В другой чашке смешайте киноа, орехи (их предварительно можно подсушить на сковороде), пюре из манго, миндальное молоко и специи. Положите на дно баночек (или используйте красивые стаканы) семена чиа, сверху поместите приготовленную смесь (киноа, орехи, специи и манго). Поставьте в холодильник на ночь. Утром достаньте емкости из холодильника, украсьте по вкусу и наслаждайтесь.

Пудинг манный

Пудинг с манкой Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Манная крупа – 1/2 стакана

Молоко – 2 стакана

Яйца – 2 шт.

Масло сливочное – 1/2 пачки (100 г)

Сахар – 3 ст.л.

Ванилин – 1 г

Соль – 1 щепотка

Способ приготовления:

Для начала в небольшую емкость вливаем молоко и доводим его до кипения, уменьшаем огонь до минимального и постоянно помешивая, аккуратно, тоненькой струйкой всыпаем в "молочный водоворот" манную крупу. Так мы сможем избежать появления не проваренных сухих комков в манке. После этого увеличиваем огонь и, не прекращая помешивать, доводим кашу до кипения. Снова уменьшаем огонь и опять же, помешивая постоянно, провариваем манку приблизительно 3-5 минут. Готовая манная каша должна получиться довольно густой. Теперь, пока манка горячая, необходимо добавить сахар и сливочное масло. Хорошенько все перемешайте до однородного состояния. Когда манка чуть остынет, добавьте ванилин. Затем необходимо аккуратно отделить белки от желтков. После добавления ванилина, вводим яичные желтки в еще теплую манку и можно немного взбить миксером на небольших оборотах, так чтобы структура не очень изменилась. Оставляем манную кашу с желтками до полного остывания при комнатной температуре. Когда манка полностью остынет, в отдельной сухой емкости взбиваем белки со щепоткой соли до крепких пиков. В емкость с холодной манной кашей выложить половину взбитых белков и хорошо перемешать движениями снизу вверх. Затем добавить остальные белки и также тщательно перемешать движениями снизу вверх. Вылить получившуюся воздушную массу в смазанную сливочным маслом форму и поставить в предварительно разогретую до 200 ºС духовку. Выпекать приблизительно 25-30 минут до образования румяной корочки. Прежде, чем доставать пудинг из формы, остудите его сначала при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник до полного остывания. Когда пудинг станет холодным, его можно достать из формы и выложить на блюдо вверх дном.

Рисовый пудинг: рецепт

Рисовый пудинг Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

70 г риса

500 мл топленого молока

150 г сливок для взбивания 33-38%

1 ст.л. сахара

Ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

Рис промыть и высыпать в кастрюлю. Влить молоко. Поставить на огонь. Помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума и варить 40 минут. Время от времени помешивайте, иногда может подгореть. В конце добавить сахар, перемешать и остудить. Поставить в холодильник и дать остыть. Взбить холодные сливки и добавить в кашу, предварительно ее размяв. Разложить по мискам, украсить кислыми ягодами, шоколадной стружкой или сливами.

Пудинг в мультиварке из творога

Пудинг творожный в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

500 г мягкого жирного творога

5 яиц

неполный стакан сахара

1/2 стакана сметаны

2 ст.л. картофельного крахмала

Щепотка ванилина (можно заменить ванильным сахаром)

Сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

Творог протереть через сито. Разделить яйца на белки и желтки. В подготовленный творог добавить желтки, щепотку ванилина, крахмал и сметану. Миксером взбить на средней скорости, пока творожная масса не станет кремообразной. Белки взбить миксером в пышную пену. после чего, не выключая миксер и продолжая взбивать, всыпать сахар. Взбитые с сахаром белки аккуратно ввести в творожную массу. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и осторожно выложить в нее тесто, разровнять лопаткой, прежде чем отправить выпекаться. Выпекать творожный пудинг в режиме "Выпечка" 45 минут, выставив температуру 150 ºС. Остудить пудинг в мультиварке.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного десерта с бананом и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить торт "Тирамису".

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