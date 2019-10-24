Как сделать сладкий пудинг: ТОП-5 рецептов
Рецепты домашних пудингов на любой вкус
Пудинг – популярное блюдо английской кухни. В его составе обязательны подсластители: сахар, мед, а также молоко, мука и ванилин.
Смотрите видео, как приготовить английский десерт трайфл:
Существует множество вариантов пудинга, различающихся сочетаниями ингредиентов и способами готовки. Неизменным остается только его потрясающий вкус.
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Ванильный пудинг: рецепт
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 500 мл молока
- 50 г муки
- 5-6 желтков
- 130 г мелкого сахара
- Ваниль
Способ приготовления:
- Желтки взбить с сахаром до светлой массы, постепенно добавить муку.
- Вскипятить молоко и влить тонкой струйкой в яичную смесь, все время помешивая.
- Получившуюся смесь поставить на огонь и варить, помешивая венчиком, до загустения. Это займет около трех минут.
- Разлить в креманки или стаканчики и оставить охлаждаться. Через 1 час можно поставить в холодильник.
Пудинг с чиа от Мирославы Ульяниной
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Теплая вода – 1/2 стакана
- Семена Чиа – 2 ст.л.
- Мед или сироп агавы – по вкусу
- Белая киноа – 1/2 стакана
- Горсть орехов (например, пекан)
- Манго – 1/2 половина большого или 1 целый маленький фрукт
- Миндальное молоко – 2/3 стакана
- Куркума – 1/2 ч.л.
- Корица – 1/2 ч.л.
- Ваниль – 1/2 ч.л. (или 2 капли экстракта ванили)
Способ приготовления:
- Смешайте семена чиа с теплой водой. Дайте настояться 10 минут. Добавьте мед или сироп агавы (по вкусу).
- Тем временем отварите киноа. В другой чашке смешайте киноа, орехи (их предварительно можно подсушить на сковороде), пюре из манго, миндальное молоко и специи.
- Положите на дно баночек (или используйте красивые стаканы) семена чиа, сверху поместите приготовленную смесь (киноа, орехи, специи и манго). Поставьте в холодильник на ночь.
- Утром достаньте емкости из холодильника, украсьте по вкусу и наслаждайтесь.
Пудинг манный
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Манная крупа – 1/2 стакана
- Молоко – 2 стакана
- Яйца – 2 шт.
- Масло сливочное – 1/2 пачки (100 г)
- Сахар – 3 ст.л.
- Ванилин – 1 г
- Соль – 1 щепотка
Способ приготовления:
- Для начала в небольшую емкость вливаем молоко и доводим его до кипения, уменьшаем огонь до минимального и постоянно помешивая, аккуратно, тоненькой струйкой всыпаем в "молочный водоворот" манную крупу. Так мы сможем избежать появления не проваренных сухих комков в манке. После этого увеличиваем огонь и, не прекращая помешивать, доводим кашу до кипения. Снова уменьшаем огонь и опять же, помешивая постоянно, провариваем манку приблизительно 3-5 минут. Готовая манная каша должна получиться довольно густой.
- Теперь, пока манка горячая, необходимо добавить сахар и сливочное масло. Хорошенько все перемешайте до однородного состояния. Когда манка чуть остынет, добавьте ванилин.
- Затем необходимо аккуратно отделить белки от желтков. После добавления ванилина, вводим яичные желтки в еще теплую манку и можно немного взбить миксером на небольших оборотах, так чтобы структура не очень изменилась. Оставляем манную кашу с желтками до полного остывания при комнатной температуре.
- Когда манка полностью остынет, в отдельной сухой емкости взбиваем белки со щепоткой соли до крепких пиков.
- В емкость с холодной манной кашей выложить половину взбитых белков и хорошо перемешать движениями снизу вверх. Затем добавить остальные белки и также тщательно перемешать движениями снизу вверх.
- Вылить получившуюся воздушную массу в смазанную сливочным маслом форму и поставить в предварительно разогретую до 200 ºС духовку.
- Выпекать приблизительно 25-30 минут до образования румяной корочки.
- Прежде, чем доставать пудинг из формы, остудите его сначала при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник до полного остывания. Когда пудинг станет холодным, его можно достать из формы и выложить на блюдо вверх дном.
Рисовый пудинг: рецепт
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 70 г риса
- 500 мл топленого молока
- 150 г сливок для взбивания 33-38%
- 1 ст.л. сахара
- Ягоды – по вкусу
Способ приготовления:
- Рис промыть и высыпать в кастрюлю. Влить молоко.
- Поставить на огонь. Помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума и варить 40 минут. Время от времени помешивайте, иногда может подгореть. В конце добавить сахар, перемешать и остудить. Поставить в холодильник и дать остыть.
- Взбить холодные сливки и добавить в кашу, предварительно ее размяв.
- Разложить по мискам, украсить кислыми ягодами, шоколадной стружкой или сливами.
Пудинг в мультиварке из творога
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 500 г мягкого жирного творога
- 5 яиц
- неполный стакан сахара
- 1/2 стакана сметаны
- 2 ст.л. картофельного крахмала
- Щепотка ванилина (можно заменить ванильным сахаром)
- Сливочное масло – для смазывания формы
Способ приготовления:
- Творог протереть через сито.
- Разделить яйца на белки и желтки.
- В подготовленный творог добавить желтки, щепотку ванилина, крахмал и сметану.
- Миксером взбить на средней скорости, пока творожная масса не станет кремообразной.
- Белки взбить миксером в пышную пену.
- после чего, не выключая миксер и продолжая взбивать, всыпать сахар.
- Взбитые с сахаром белки аккуратно ввести в творожную массу.
- Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и осторожно выложить в нее тесто, разровнять лопаткой, прежде чем отправить выпекаться.
- Выпекать творожный пудинг в режиме "Выпечка" 45 минут, выставив температуру 150 ºС. Остудить пудинг в мультиварке.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожного десерта с бананом и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить торт "Тирамису".
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