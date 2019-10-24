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Как сделать сладкий пудинг: ТОП-5 рецептов

Рецепты домашних пудингов на любой вкус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Пудинг рецепт классический
Пудинг рецепт классический
Фото: freepik.com

Пудинг – популярное блюдо английской кухни. В его составе обязательны подсластители: сахар, мед, а также молоко, мука и ванилин.

Смотрите видео, как приготовить английский десерт трайфл:

Существует множество вариантов пудинга, различающихся сочетаниями ингредиентов и способами готовки. Неизменным остается только его потрясающий вкус.

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Ванильный пудинг: рецепт

Пудинг: рецепт без выпекания
Пудинг: рецепт без выпекания
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 500 мл молока
  • 50 г муки
  • 5-6 желтков
  • 130 г мелкого сахара
  • Ваниль

Способ приготовления:

  1. Желтки взбить с сахаром до светлой массы, постепенно добавить муку.
  2. Вскипятить молоко и влить тонкой струйкой в яичную смесь, все время помешивая.
  3. Получившуюся смесь поставить на огонь и варить, помешивая венчиком, до загустения. Это займет около трех минут.
  4. Разлить в креманки или стаканчики и оставить охлаждаться. Через 1 час можно поставить в холодильник.

Пудинг с чиа от Мирославы Ульяниной

Пудинг с семена чиа
Пудинг с семена чиа
Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Теплая вода – 1/2 стакана
  • Семена Чиа – 2 ст.л.
  • Мед или сироп агавы – по вкусу
  • Белая киноа – 1/2 стакана
  • Горсть орехов (например, пекан)
  • Манго – 1/2 половина большого или 1 целый маленький фрукт
  • Миндальное молоко – 2/3 стакана
  • Куркума – 1/2 ч.л.
  • Корица – 1/2 ч.л.
  • Ваниль – 1/2 ч.л. (или 2 капли экстракта ванили)

Способ приготовления:

  1. Смешайте семена чиа с теплой водой. Дайте настояться 10 минут. Добавьте мед или сироп агавы (по вкусу).
  2. Тем временем отварите киноа. В другой чашке смешайте киноа, орехи (их предварительно можно подсушить на сковороде), пюре из манго, миндальное молоко и специи.
  3. Положите на дно баночек (или используйте красивые стаканы) семена чиа, сверху поместите приготовленную смесь (киноа, орехи, специи и манго). Поставьте в холодильник на ночь.
  4. Утром достаньте емкости из холодильника, украсьте по вкусу и наслаждайтесь.

Пудинг манный

Пудинг с манкой
Пудинг с манкой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Манная крупа – 1/2 стакана
  • Молоко – 2 стакана
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло сливочное – 1/2 пачки (100 г)
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Ванилин – 1 г
  • Соль – 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Для начала в небольшую емкость вливаем молоко и доводим его до кипения, уменьшаем огонь до минимального и постоянно помешивая, аккуратно, тоненькой струйкой всыпаем в "молочный водоворот" манную крупу. Так мы сможем избежать появления не проваренных сухих комков в манке. После этого увеличиваем огонь и, не прекращая помешивать, доводим кашу до кипения. Снова уменьшаем огонь и опять же, помешивая постоянно, провариваем манку приблизительно 3-5 минут. Готовая манная каша должна получиться довольно густой.
  2. Теперь, пока манка горячая, необходимо добавить сахар и сливочное масло. Хорошенько все перемешайте до однородного состояния. Когда манка чуть остынет, добавьте ванилин.
  3. Затем необходимо аккуратно отделить белки от желтков. После добавления ванилина, вводим яичные желтки в еще теплую манку и можно немного взбить миксером на небольших оборотах, так чтобы структура не очень изменилась. Оставляем манную кашу с желтками до полного остывания при комнатной температуре.
  4. Когда манка полностью остынет, в отдельной сухой емкости взбиваем белки со щепоткой соли до крепких пиков.
  5. В емкость с холодной манной кашей выложить половину взбитых белков и хорошо перемешать движениями снизу вверх. Затем добавить остальные белки и также тщательно перемешать движениями снизу вверх.
  6. Вылить получившуюся воздушную массу в смазанную сливочным маслом форму и поставить в предварительно разогретую до 200 ºС духовку.
  7. Выпекать приблизительно 25-30 минут до образования румяной корочки.
  8. Прежде, чем доставать пудинг из формы, остудите его сначала при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник до полного остывания. Когда пудинг станет холодным, его можно достать из формы и выложить на блюдо вверх дном.

Рисовый пудинг: рецепт

Рисовый пудинг
Рисовый пудинг
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 70 г риса
  • 500 мл топленого молока
  • 150 г сливок для взбивания 33-38%
  • 1 ст.л. сахара
  • Ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рис промыть и высыпать в кастрюлю. Влить молоко.
  2. Поставить на огонь. Помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума и варить 40 минут. Время от времени помешивайте, иногда может подгореть. В конце добавить сахар, перемешать и остудить. Поставить в холодильник и дать остыть.
  3. Взбить холодные сливки и добавить в кашу, предварительно ее размяв.
  4. Разложить по мискам, украсить кислыми ягодами, шоколадной стружкой или сливами.

Пудинг в мультиварке из творога

Пудинг творожный в мультиварке
Пудинг творожный в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г мягкого жирного творога
  • 5 яиц
  • неполный стакан сахара
  • 1/2 стакана сметаны
  • 2 ст.л. картофельного крахмала
  • Щепотка ванилина (можно заменить ванильным сахаром)
  • Сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

  1. Творог протереть через сито.
  2. Разделить яйца на белки и желтки.
  3. В подготовленный творог добавить желтки, щепотку ванилина, крахмал и сметану.
  4. Миксером взбить на средней скорости, пока творожная масса не станет кремообразной.
  5. Белки взбить миксером в пышную пену.
  6. после чего, не выключая миксер и продолжая взбивать, всыпать сахар.
  7. Взбитые с сахаром белки аккуратно ввести в творожную массу.
  8. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и осторожно выложить в нее тесто, разровнять лопаткой, прежде чем отправить выпекаться.
  9. Выпекать творожный пудинг в режиме "Выпечка" 45 минут, выставив температуру 150 ºС. Остудить пудинг в мультиварке.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного десерта с бананом и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить торт "Тирамису".

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Источник: Сегодня
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