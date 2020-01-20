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Как сделать сладкую творожную запеканку с вермишелью

Вермишелево-творожная запеканка в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:54
Творожная запеканка с макаронами как в детском саду
Творожная запеканка с макаронами как в детском саду
Фото: Depositphotos

Запеканка из творога и макарон – блюдо, знакомое каждому. Его любят как взрослые, так и дети. Если вы используете вермишель, то предварительно ее отваривать не нужно. А вот макароны среднего размера придется заранее приготовить.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

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Творожно-вермишелевая запеканка

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 144 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 3 яйца
  • Горсть тонкой вермишели
  • 5 ст.л. сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г сахара
  • 2 ст. л. сметаны
  • Немного ванилина
  • Сметана и сахарная пудра для подачи – по желанию

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром и ванилином.
  2. Добавить творог, растопленное сливочное масло и хорошо взбить. Подмешать вермишель.
  3. Перемешать и выложить массу в форму. Смазать сметаной и запечь 40 минут при 180 ºС.
  4. Подавать теплой со взбитой с сахарной пудрой сметаной.

Полезный совет

В запеканку из творога и макарон можно добавить 50 г сладкого черного изюма или нарезанное яблоко.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сырники с маком. "Сегодня" также делились рецептом творожно-яблочных булочек.

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Источник: Сегодня
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