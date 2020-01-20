Как сделать сладкую творожную запеканку с вермишелью
Вермишелево-творожная запеканка в духовке
Запеканка из творога и макарон – блюдо, знакомое каждому. Его любят как взрослые, так и дети. Если вы используете вермишель, то предварительно ее отваривать не нужно. А вот макароны среднего размера придется заранее приготовить.
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
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Творожно-вермишелевая запеканка
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 144 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 3 яйца
- Горсть тонкой вермишели
- 5 ст.л. сахара
- 50 г сливочного масла
- 50 г сахара
- 2 ст. л. сметаны
- Немного ванилина
- Сметана и сахарная пудра для подачи – по желанию
Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром и ванилином.
- Добавить творог, растопленное сливочное масло и хорошо взбить. Подмешать вермишель.
- Перемешать и выложить массу в форму. Смазать сметаной и запечь 40 минут при 180 ºС.
- Подавать теплой со взбитой с сахарной пудрой сметаной.
Полезный совет
В запеканку из творога и макарон можно добавить 50 г сладкого черного изюма или нарезанное яблоко.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сырники с маком. "Сегодня" также делились рецептом творожно-яблочных булочек.
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Источник: Сегодня