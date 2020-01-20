Как сделать сладкую творожную запеканку с вермишелью

Вермишелево-творожная запеканка в духовке

Творожная запеканка с макаронами как в детском саду Фото: Depositphotos

Запеканка из творога и макарон – блюдо, знакомое каждому. Его любят как взрослые, так и дети. Если вы используете вермишель, то предварительно ее отваривать не нужно. А вот макароны среднего размера придется заранее приготовить.

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Творожно-вермишелевая запеканка

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

144 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г творога

3 яйца

Горсть тонкой вермишели

5 ст.л. сахара

50 г сливочного масла

50 г сахара

2 ст. л. сметаны

Немного ванилина

Сметана и сахарная пудра для подачи – по желанию

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром и ванилином. Добавить творог, растопленное сливочное масло и хорошо взбить. Подмешать вермишель. Перемешать и выложить массу в форму. Смазать сметаной и запечь 40 минут при 180 ºС. Подавать теплой со взбитой с сахарной пудрой сметаной.

Полезный совет

В запеканку из творога и макарон можно добавить 50 г сладкого черного изюма или нарезанное яблоко.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сырники с маком. "Сегодня" также делились рецептом творожно-яблочных булочек.

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