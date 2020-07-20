Как сделать сливочную панакоту с двумя видами фруктового желе
Всего в десерте три слоя: ягодный, сливочный и фруктовый
Панакота – один из самых популярных итальянских десертов. Нежная и легкая, она порадует бесподобным вкусом и не принесет вреда фигуре.
Традиционная панакота имеет белый цвет, но при желании можно экспериментировать и получить многослойное желе.
Сливочная панакота с фруктовым желе
Время приготовления:
- больше 3 часов
Калорийность:
- 247 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для фруктового желе:
- Яблоко – 1 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Вода – 400 мл
- Мед цветочный – 300 г
- Желатин – 10 г
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Для сливочного слоя:
- Молоко – 200 мл
- Сливки 30%-й жирности – 500 мл
- Мед цветочный – 100 г
- Сахар ванильный – 1 пакетик
- Желатин – 10 г
Для ягодного слоя:
- Клубника – 70 г
- Черная смородина – 70 г
- Мед цветочный – 150 г
- Желатин – 4 г
Смотрите видео, как сделать фруктовый мусс:
Способ приготовления:
- Клубнику и смородину заливаем водой (30-40 мл), ставим на огонь, даем прокипеть. Снимаем, протираем через сито, даем немного остыть, добавляем предварительно замоченный желатин (4 г на 40 г воды) и в конце – мед. Еще немного остужаем, наливаем в бокалы и ставим в холодильник.
- Для сливочного слоя можно взять сливки меньшей – 15-20%-й – жирности, но тогда их понадобится 700 мл, а молоко не потребуется. Ставим сливки и молоко на огонь, добавляем ванильный сахар и предварительно замоченный желатин (10 г на 50 мл воды). Доводим до кипения, отставляем для охлаждения. Добавляем мед и разливаем поверх ягодного слоя в бокалы, убираем в холодильник.
- Для верхнего слоя можно сделать желе из покупного пакета, а можно и самим. Для домашнего желе яблоко и апельсин очищаем, нарезаем дольками, заливаем водой (400 мл) и ставим на маленький огонь. Держим минут 20, даем остыть, добавляем мед и предварительно замоченный желатин (10 г на 50 мл воды).
Как декорировать десерт
Чтобы дополнительно украсить десерт, кладем в бокалы поверх сливочного слоя любые фрукты или ягоды, заливаем немного жидким желе, даем постоять, чтобы фрукты "схватились", и только потом вливаем оставшееся желе. Ставим в холодильник для полного застывания.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить йогуртовую панакоту с ягодным кремом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом малиновой панакоты.
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