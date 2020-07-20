Как сделать сливочную панакоту с двумя видами фруктового желе

Всего в десерте три слоя: ягодный, сливочный и фруктовый

Панакота – один из самых популярных итальянских десертов. Нежная и легкая, она порадует бесподобным вкусом и не принесет вреда фигуре.

Традиционная панакота имеет белый цвет, но при желании можно экспериментировать и получить многослойное желе.

Сливочная панакота с фруктовым желе

Панна котта с фруктовым и ягодным желе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3 часов

Калорийность:

247 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для фруктового желе:

Яблоко – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Вода – 400 мл

Мед цветочный – 300 г

Желатин – 10 г

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Для сливочного слоя:

Молоко – 200 мл

Сливки 30%-й жирности – 500 мл

Мед цветочный – 100 г

Сахар ванильный – 1 пакетик

Желатин – 10 г

Для ягодного слоя:

Клубника – 70 г

Черная смородина – 70 г

Мед цветочный – 150 г

Желатин – 4 г

Смотрите видео, как сделать фруктовый мусс:

Способ приготовления:

Клубнику и смородину заливаем водой (30-40 мл), ставим на огонь, даем прокипеть. Снимаем, протираем через сито, даем немного остыть, добавляем предварительно замоченный желатин (4 г на 40 г воды) и в конце – мед. Еще немного остужаем, наливаем в бокалы и ставим в холодильник. Для сливочного слоя можно взять сливки меньшей – 15-20%-й – жирности, но тогда их понадобится 700 мл, а молоко не потребуется. Ставим сливки и молоко на огонь, добавляем ванильный сахар и предварительно замоченный желатин (10 г на 50 мл воды). Доводим до кипения, отставляем для охлаждения. Добавляем мед и разливаем поверх ягодного слоя в бокалы, убираем в холодильник. Для верхнего слоя можно сделать желе из покупного пакета, а можно и самим. Для домашнего желе яблоко и апельсин очищаем, нарезаем дольками, заливаем водой (400 мл) и ставим на маленький огонь. Держим минут 20, даем остыть, добавляем мед и предварительно замоченный желатин (10 г на 50 мл воды).

Как декорировать десерт

Чтобы дополнительно украсить десерт, кладем в бокалы поверх сливочного слоя любые фрукты или ягоды, заливаем немного жидким желе, даем постоять, чтобы фрукты "схватились", и только потом вливаем оставшееся желе. Ставим в холодильник для полного застывания.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить йогуртовую панакоту с ягодным кремом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом малиновой панакоты.

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