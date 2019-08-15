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Как сделать сливовый сок в домашних условиях на зиму

Приготовить сливовый сок по силам каждому

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Сливовый сок на зиму
Сливовый сок на зиму
Фото: Depositphotos

Хотите заготовить сливовый сок на зиму? В этом нет ничего сложного. Его можно делать с сахаром или без, варить на плите или соковарке, добавлять в него другие фрукты и ягоды.

Смотрите видео, как законсервировать сливовый соус на зиму:

Сливовый сок хранится в темном прохладном помещении не более года. При попадании света на банки напиток теряет свой вкус, полезные свойства и быстро портится. Идеальная температура для хранения сливового сока – не выше 15 С.

Сливовый сок: польза для здоровья

Сливовый сок богат минералами и является отличным источником калия. Он также содержит антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов, разрушающих клетки. 

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Сливовый сок включает изатин и сорбитол, которые помогают улучшить пищеварение и поддержать здоровье кишечника. Он содержат железо, необходимое для кровотворения и профилактики анемии. Помимо этого, употребление натурального сливового сока активизирует циркуляцию крови и снижает уровень холестерина.

Употребление слив улучшает состояние кожи. Фрукты обладают омолаживающими свойствами, делая морщины менее глубокими. Так что пейте сливовый сок для продления молодости.

Сливовый сок с мякотью на зиму

Сливовый сок с мякотью
Сливовый сок с мякотью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Сливы
  • 1 л воды
  • 160-180 г сахара

Способ приготовления:

  1. Вымойте сливы и пробланшируйте в кипящей воде в течение 10 минут до мягкости. Протрите через сито деревянной ложкой. 
  2. Приготовьте сахарный сироп: доведите воду с сахаром до кипения, следя за тем, чтобы кристаллы растворились.
  3. Добавьте полученный сироп ко сливовой массе из расчета 100 мл сиропа на 900 мл плодового пюре, тщательно перемешайте, доведите до кипения и разлейте в стерилизованные банки. 
  4. Стерилизуйте в кипящей воде: 0,5-литровые – 25 минут, 1-литровые – 40 минут.

Сливовый сок: рецепт концентрата

Сливовый концентрат
Сливовый концентрат
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 кг слив
  • 200 г сахара

Способ приготовления:

  1. Переберите и вымойте сливы, удалите косточки и плодоножки. 
  2. Готовые к обработке плоды поместите в емкость с широким основанием. Включив слабый огонь, подогревайте, пока не выделится сок.
  3. Охладите массу и протрите через сито с мелкой сеточкой. 
  4. Добавьте сахар, перемешайте, чтобы он полностью растворился.
  5. Верните сливово-сахарную смесь на плиту, доведите до кипения и варите в течение 4-8 минут. 
  6. Перелейте горячий концентрат в подготовленные банки.

Сок сливовый через соковыжималку

Сок из сливы
Сок из сливы
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Сливы
  • Сахар – по желанию

Способ приготовления:

  1. Тщательно помойте плоды. Удалите косточки и залейте кипятком 3 минуты.
  2. Пропустите размягченные сливы через электрическую соковыжималку.
  3. Подогрейте полученную жидкость в эмалированной посуде, по желанию добавив сахар. 
  4. Разлейте сливовый сок по банкам и закатайте.
  5. Стерилизуйте в кипящей воде: 0,5-литровые – 25 минут, 1-литровые – 40 минут.

Сливовый сок на зиму в соковарке

Сок из сливы
Сок из сливы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 3 кг слив
  • 100 г сахара
  • 5 л воды

Способ приготовления:

  1. Сливы помойте и удалите косточки.
  2. Залейте воду в соковарку и поставьте на плиту, пусть закипит. 
  3. Поместите в дуршлаг фрукты, накройте крышкой и поставьте томиться на медленном огне.
  4. Добавьте сахар и прокипятите в течение 7 минут.
  5. Через час подставьте миску для сбора сока под шланг и откройте защелку.
  6. Слитый сок разлейте по банкам, закатайте крышкой и оставьте остывать.

Сливовый сок в домашних условиях без сахара

Сливовый сок домашний
Сливовый сок домашний
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 2 кг слив

Способ приготовления:

  1. Сливы помойте в прохладной воде, сложите в посуду, поставьте на медленный огонь. Когда содержимое нагреется примерно до 70 С, снимите с плиты и оставьте на 15 минут. 
  2. Из марли сверните мешочек и отожмите через него сливовую массу. Чтобы сок постепенно стекал, мешочек можно подвесить, подставив под него посуду.
  3. Жидкость разлейте в подготовленные банки. Стерилизуйте их при температуре 80–90 С в течение 25–30 минут. 
  4. Закатайте крышками. Переверните, накройте пледом и оставьте до полного остывания.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливянку в домашних условиях. "Сегодня" также делились рецептом сливового мармелада.

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Источник: Сегодня
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