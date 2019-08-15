Как сделать сливовый сок в домашних условиях на зиму
Приготовить сливовый сок по силам каждому
Хотите заготовить сливовый сок на зиму? В этом нет ничего сложного. Его можно делать с сахаром или без, варить на плите или соковарке, добавлять в него другие фрукты и ягоды.
Смотрите видео, как законсервировать сливовый соус на зиму:
Сливовый сок хранится в темном прохладном помещении не более года. При попадании света на банки напиток теряет свой вкус, полезные свойства и быстро портится. Идеальная температура для хранения сливового сока – не выше 15 С.
Сливовый сок: польза для здоровья
Сливовый сок богат минералами и является отличным источником калия. Он также содержит антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов, разрушающих клетки.
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Сливовый сок включает изатин и сорбитол, которые помогают улучшить пищеварение и поддержать здоровье кишечника. Он содержат железо, необходимое для кровотворения и профилактики анемии. Помимо этого, употребление натурального сливового сока активизирует циркуляцию крови и снижает уровень холестерина.
Употребление слив улучшает состояние кожи. Фрукты обладают омолаживающими свойствами, делая морщины менее глубокими. Так что пейте сливовый сок для продления молодости.
Сливовый сок с мякотью на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Сливы
- 1 л воды
- 160-180 г сахара
Способ приготовления:
- Вымойте сливы и пробланшируйте в кипящей воде в течение 10 минут до мягкости. Протрите через сито деревянной ложкой.
- Приготовьте сахарный сироп: доведите воду с сахаром до кипения, следя за тем, чтобы кристаллы растворились.
- Добавьте полученный сироп ко сливовой массе из расчета 100 мл сиропа на 900 мл плодового пюре, тщательно перемешайте, доведите до кипения и разлейте в стерилизованные банки.
- Стерилизуйте в кипящей воде: 0,5-литровые – 25 минут, 1-литровые – 40 минут.
Сливовый сок: рецепт концентрата
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 кг слив
- 200 г сахара
Способ приготовления:
- Переберите и вымойте сливы, удалите косточки и плодоножки.
- Готовые к обработке плоды поместите в емкость с широким основанием. Включив слабый огонь, подогревайте, пока не выделится сок.
- Охладите массу и протрите через сито с мелкой сеточкой.
- Добавьте сахар, перемешайте, чтобы он полностью растворился.
- Верните сливово-сахарную смесь на плиту, доведите до кипения и варите в течение 4-8 минут.
- Перелейте горячий концентрат в подготовленные банки.
Сок сливовый через соковыжималку
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Сливы
- Сахар – по желанию
Способ приготовления:
- Тщательно помойте плоды. Удалите косточки и залейте кипятком 3 минуты.
- Пропустите размягченные сливы через электрическую соковыжималку.
- Подогрейте полученную жидкость в эмалированной посуде, по желанию добавив сахар.
- Разлейте сливовый сок по банкам и закатайте.
- Стерилизуйте в кипящей воде: 0,5-литровые – 25 минут, 1-литровые – 40 минут.
Сливовый сок на зиму в соковарке
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 3 кг слив
- 100 г сахара
- 5 л воды
Способ приготовления:
- Сливы помойте и удалите косточки.
- Залейте воду в соковарку и поставьте на плиту, пусть закипит.
- Поместите в дуршлаг фрукты, накройте крышкой и поставьте томиться на медленном огне.
- Добавьте сахар и прокипятите в течение 7 минут.
- Через час подставьте миску для сбора сока под шланг и откройте защелку.
- Слитый сок разлейте по банкам, закатайте крышкой и оставьте остывать.
Сливовый сок в домашних условиях без сахара
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2 кг слив
Способ приготовления:
- Сливы помойте в прохладной воде, сложите в посуду, поставьте на медленный огонь. Когда содержимое нагреется примерно до 70 С, снимите с плиты и оставьте на 15 минут.
- Из марли сверните мешочек и отожмите через него сливовую массу. Чтобы сок постепенно стекал, мешочек можно подвесить, подставив под него посуду.
- Жидкость разлейте в подготовленные банки. Стерилизуйте их при температуре 80–90 С в течение 25–30 минут.
- Закатайте крышками. Переверните, накройте пледом и оставьте до полного остывания.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливянку в домашних условиях. "Сегодня" также делились рецептом сливового мармелада.
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