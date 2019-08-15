Как сделать сливовый сок в домашних условиях на зиму

Приготовить сливовый сок по силам каждому

Сливовый сок на зиму Фото: Depositphotos

Хотите заготовить сливовый сок на зиму? В этом нет ничего сложного. Его можно делать с сахаром или без, варить на плите или соковарке, добавлять в него другие фрукты и ягоды.

Смотрите видео, как законсервировать сливовый соус на зиму:

Сливовый сок хранится в темном прохладном помещении не более года. При попадании света на банки напиток теряет свой вкус, полезные свойства и быстро портится. Идеальная температура для хранения сливового сока – не выше 15 С.

Сливовый сок: польза для здоровья

Сливовый сок богат минералами и является отличным источником калия. Он также содержит антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов, разрушающих клетки.

Сливовый сок включает изатин и сорбитол, которые помогают улучшить пищеварение и поддержать здоровье кишечника. Он содержат железо, необходимое для кровотворения и профилактики анемии. Помимо этого, употребление натурального сливового сока активизирует циркуляцию крови и снижает уровень холестерина.

Употребление слив улучшает состояние кожи. Фрукты обладают омолаживающими свойствами, делая морщины менее глубокими. Так что пейте сливовый сок для продления молодости.

Сливовый сок с мякотью на зиму

Сливовый сок с мякотью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Сливы

1 л воды

160-180 г сахара

Способ приготовления:

Вымойте сливы и пробланшируйте в кипящей воде в течение 10 минут до мягкости. Протрите через сито деревянной ложкой. Приготовьте сахарный сироп: доведите воду с сахаром до кипения, следя за тем, чтобы кристаллы растворились. Добавьте полученный сироп ко сливовой массе из расчета 100 мл сиропа на 900 мл плодового пюре, тщательно перемешайте, доведите до кипения и разлейте в стерилизованные банки. Стерилизуйте в кипящей воде: 0,5-литровые – 25 минут, 1-литровые – 40 минут.

Сливовый сок: рецепт концентрата

Сливовый концентрат Фото: Pixabay

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 кг слив

200 г сахара

Способ приготовления:

Переберите и вымойте сливы, удалите косточки и плодоножки. Готовые к обработке плоды поместите в емкость с широким основанием. Включив слабый огонь, подогревайте, пока не выделится сок. Охладите массу и протрите через сито с мелкой сеточкой. Добавьте сахар, перемешайте, чтобы он полностью растворился. Верните сливово-сахарную смесь на плиту, доведите до кипения и варите в течение 4-8 минут. Перелейте горячий концентрат в подготовленные банки.

Сок сливовый через соковыжималку

Сок из сливы Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Сливы

Сахар – по желанию

Способ приготовления:

Тщательно помойте плоды. Удалите косточки и залейте кипятком 3 минуты. Пропустите размягченные сливы через электрическую соковыжималку. Подогрейте полученную жидкость в эмалированной посуде, по желанию добавив сахар. Разлейте сливовый сок по банкам и закатайте. Стерилизуйте в кипящей воде: 0,5-литровые – 25 минут, 1-литровые – 40 минут.

Сливовый сок на зиму в соковарке

Сок из сливы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

3 кг слив

100 г сахара

5 л воды

Способ приготовления:

Сливы помойте и удалите косточки. Залейте воду в соковарку и поставьте на плиту, пусть закипит. Поместите в дуршлаг фрукты, накройте крышкой и поставьте томиться на медленном огне. Добавьте сахар и прокипятите в течение 7 минут. Через час подставьте миску для сбора сока под шланг и откройте защелку. Слитый сок разлейте по банкам, закатайте крышкой и оставьте остывать.

Сливовый сок в домашних условиях без сахара

Сливовый сок домашний Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2 кг слив

Способ приготовления:

Сливы помойте в прохладной воде, сложите в посуду, поставьте на медленный огонь. Когда содержимое нагреется примерно до 70 С, снимите с плиты и оставьте на 15 минут. Из марли сверните мешочек и отожмите через него сливовую массу. Чтобы сок постепенно стекал, мешочек можно подвесить, подставив под него посуду. Жидкость разлейте в подготовленные банки. Стерилизуйте их при температуре 80–90 С в течение 25–30 минут. Закатайте крышками. Переверните, накройте пледом и оставьте до полного остывания.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливянку в домашних условиях. "Сегодня" также делились рецептом сливового мармелада.

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