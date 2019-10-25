Как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой
Самая вкусная творожная запеканка с тыквой
Творожно-тыквенная запеканка – потрясающий десерт, вкусный и полезный. В его основе – только здоровые продукты: творог, изюм и тыква.
Смотрите видео, как приготовить самую вкусную тыквенную кашу:
Для приготовления запеканки лучше всего использовать мускатную тыкву – она самая сладкая и ароматная. Если вы придерживаетесь правильного питания, можете заменить сахар в рецепте медом.
Тыквенно-творожная запеканка с изюмом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 143 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г мякоти тыквы
- 200 г творога
- 1 яйцо
- 1-2 ст. л. сахара
- 30 г изюма
- 1 ст. л. меда
- 1 ч. л. цедры апельсина
- 1 пакетик ванильного сахара или 0,5 г ванилина
Способ приготовления:
- Подготовьте продукты. Тыкву очистите от семечек и кожицы. Нарежьте на кусочки и выложите в застеленный пергаментной бумагой противень. Запекайте ее в разогретой до 180 °C духовке до мягкости (около 15 минут). Готовность проверьте зубочисткой.
- Изюм промойте и залейте горячей водой. Оставьте набухать.
- Творог, сахар, ванилин или ванильный сахар, яйцо и 0,5 ч. л. апельсиновой цедры соедините вместе. Взбейте эту массу в блендере до кремообразного состояния.
- Тыкву также взбейте в блендере до состояния кашицы. Добавьте мед и оставшуюся апельсиновую цедру. Если тыквенное пюре покажется вам слишком жидким, подмешайте к нему яйцо или столовую ложку кукурузного крахмала.
- Смажьте форму любым растительным маслом. Равномерно распределите сверху треть тыквенной массы, затем ровным слоем половину творожной массы и половину изюма. И еще раз выложите слои в такой же последовательности. У вас останется треть тыквенного пюре для самого верхнего слоя.
- Сверху по желанию можно нарисовать любые узоры творожной массой, оставив для этого буквально 2 столовые ложки.
- Выпекается творожно-тыквенная запеканка в духовке, разогретой до 180 °C, на протяжении 30-40 минут.
Полезный совет по приготовлению запеканки
Тыквенная запеканка с творогом также успешно может готовиться с курагой вместо изюма и другими специями: корицей, гвоздикой, кардамоном, мускатным орехом.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожного десерта с бананом и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить запеканку из тыквы, яблок и творога слоями.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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