Как сделать сочные куриные шашлычки на сковороде
Рецепт шашлычков из курицы с овощами и йогуртовым соусом
Шашлык – одно из главных летних блюд. Если у вас нет возможности выбраться на дачу, приготовьте куриные шашлычки на сковороде. Они обязательно понравятся и взрослым, и детям.
Прежде чем нанизывать мясо на деревянные шпажки, их нужно будет замочить на полчаса в холодной воде. Под воздействием температуры жидкость будет постепенно выпариваться, мясо станет сочнее и не прилипнет к шпажкам.
Куриные шашлычки с болгарским перцем и помидорами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 150 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для шашлычков:
- 400 г филе курицы (грудки)
- 200 г соевого соуса
- Цедра 1 апельсина
- 50 г корня имбиря
- 1 упаковка томатов черри
- 2 болгарских перца
- 2 красные луковицы
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Для соуса:
- 200 г йогурта
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. измельченной зелени (укроп, петрушка и т.д.)
- 1 ст. л. сельдерея
- Соль, перец по вкусу
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Способ приготовления:
- Филе курицы нарезать на кубики. Имбирь натереть на терке, добавить цедру апельсина, посолить и залить соевым соусом.
- Положить в маринад мясо курицы на полчаса.
- Томаты разрезать на половинки, перец нарезать на квадратики, одну луковицу — на дольки. Вторую луковицу нарезать кольцами.
- Нанизать на шпажки кубики маринованного филе, перемежая их овощами, и обжарить на сковороде.
- На блюдо положить кольца лука, сверху поместить шашлычки. Соус подать отдельно.
Как сделать соус для шашлыка
Смешать йогурт, зелень, измельченный чеснок и мелко нарезанный сельдерей. Посолить, поперчить.
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