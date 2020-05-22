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Как сделать сочные куриные шашлычки на сковороде

Сегодня, 12:18

Рецепт шашлычков из курицы с овощами и йогуртовым соусом

Шашлык – одно из главных летних блюд. Если у вас нет возможности выбраться на дачу, приготовьте куриные шашлычки на сковороде. Они обязательно понравятся и взрослым, и детям.

Прежде чем нанизывать мясо на деревянные шпажки, их нужно будет замочить на полчаса в холодной воде. Под воздействием температуры жидкость будет постепенно выпариваться, мясо станет сочнее и не прилипнет к шпажкам.

Куриные шашлычки с болгарским перцем и помидорами

Куриные шашлычки с овощами
Куриные шашлычки с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 150 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для шашлычков:

  • 400 г филе курицы (грудки)
  • 200 г соевого соуса
  • Цедра 1 апельсина
  • 50 г корня имбиря
  • 1 упаковка томатов черри
  • 2 болгарских перца
  • 2 красные луковицы

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Для соуса:

  • 200 г йогурта
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. измельченной зелени (укроп, петрушка и т.д.)
  • 1 ст. л. сельдерея
  • Соль, перец по вкусу

Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки барбекю:

Способ приготовления:

  1. Филе курицы нарезать на кубики. Имбирь натереть на терке, добавить цедру апельсина, посолить и залить соевым соусом.
  2. Положить в маринад мясо курицы на полчаса.
  3. Томаты разрезать на половинки, перец нарезать на квадратики, одну луковицу — на дольки. Вторую луковицу нарезать кольцами.
  4. Нанизать на шпажки кубики маринованного филе, перемежая их овощами, и обжарить на сковороде.
  5. На блюдо положить кольца лука, сверху поместить шашлычки. Соус подать отдельно.

Как сделать соус для шашлыка

Смешать йогурт, зелень, измельченный чеснок и мелко нарезанный сельдерей. Посолить, поперчить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлык из курицы с помидорами черри. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать шашлык в банке в духовке.

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Источник: Сегодня
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