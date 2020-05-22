Как сделать сочные куриные шашлычки на сковороде

Рецепт шашлычков из курицы с овощами и йогуртовым соусом

Шашлык – одно из главных летних блюд. Если у вас нет возможности выбраться на дачу, приготовьте куриные шашлычки на сковороде. Они обязательно понравятся и взрослым, и детям.

Прежде чем нанизывать мясо на деревянные шпажки, их нужно будет замочить на полчаса в холодной воде. Под воздействием температуры жидкость будет постепенно выпариваться, мясо станет сочнее и не прилипнет к шпажкам.

Куриные шашлычки с болгарским перцем и помидорами

Куриные шашлычки с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

150 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для шашлычков:

400 г филе курицы (грудки)

200 г соевого соуса

Цедра 1 апельсина

50 г корня имбиря

1 упаковка томатов черри

2 болгарских перца

2 красные луковицы

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Для соуса:

200 г йогурта

1 зубчик чеснока

1 ст. л. измельченной зелени (укроп, петрушка и т.д.)

1 ст. л. сельдерея

Соль, перец по вкусу

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Способ приготовления:

Филе курицы нарезать на кубики. Имбирь натереть на терке, добавить цедру апельсина, посолить и залить соевым соусом. Положить в маринад мясо курицы на полчаса. Томаты разрезать на половинки, перец нарезать на квадратики, одну луковицу — на дольки. Вторую луковицу нарезать кольцами. Нанизать на шпажки кубики маринованного филе, перемежая их овощами, и обжарить на сковороде. На блюдо положить кольца лука, сверху поместить шашлычки. Соус подать отдельно.

Как сделать соус для шашлыка

Смешать йогурт, зелень, измельченный чеснок и мелко нарезанный сельдерей. Посолить, поперчить.

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