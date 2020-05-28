Как сделать сочный люля-кебаб из говядины с зеленью
Рецепт кебаба из фарша для пикника на даче
Кебаб – это мясное блюдо восточной кухни. Его особенность заключается в том, что говядина остается очень сочной благодаря добавлению в фарш большого количества лука, иногда – ледяной воды.
Лимонный сок делает мясо мягким, а большое количество зелени подчеркивает его вкус. Подавать кебаб принято с маринованным луком, лавашем и красным вином.
Говяжий кебаб на гриле
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 202 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг нежирной говядины
- 6-7 луковиц
- Сок 2 лимонов
- Большой пучок свежей зелени: петрушки и укропа
- 2–3 веточки свежего или 1/3 ч. л. сушеного тимьяна
- Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Вымыть и обсушить мясо, очистить от пленок и сухожилий. Крупно нарезать.
- Пропустить говядину через мясорубку с мелкой решеткой. Посолить и поперчить.
- Очистить лук, пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Можно натереть на мелкой терке. Добавить в фарш.
- Вымыть и обсушить зелень. Мелко нарезать, предварительно удалив жесткие стебли.
- Добавить в фарш измельченную зелень.
- Отделить листики свежего тимьяна от жестких стеблей, слегка растереть в руках и добавить в фарш.
- Выдавить в мясо лимонный сок. Тщательно вымесить и выбить фарш.
- Обмять порции фарша вокруг шпажек, сформовав колбаски диаметром 3 см.
- Накрыть полиэтиленом, поставить в холодильник на 2 часа, чтобы фарш охладился и кебаб не разваливался при жарке.
- Жарить на умеренно горячих углях 7-10 минут, периодически поворачивая.
Полезный совет
Жарить кебаб можно как на деревянных шпажках на решетке, так и на шампурах, надев по два кебаба на каждый.
Смотрите видео, как замариновать шашлык:
Напомним, ранее мы писали, как сделать люля-кебаб с соусом цацики.
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