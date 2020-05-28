Как сделать сочный люля-кебаб из говядины с зеленью

Рецепт кебаба из фарша для пикника на даче

Кебаб – это мясное блюдо восточной кухни. Его особенность заключается в том, что говядина остается очень сочной благодаря добавлению в фарш большого количества лука, иногда – ледяной воды.

Лимонный сок делает мясо мягким, а большое количество зелени подчеркивает его вкус. Подавать кебаб принято с маринованным луком, лавашем и красным вином.

Говяжий кебаб на гриле

Говяжий люля-кебаб Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

202 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг нежирной говядины

6-7 луковиц

Сок 2 лимонов

Большой пучок свежей зелени: петрушки и укропа

2–3 веточки свежего или 1/3 ч. л. сушеного тимьяна

Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Вымыть и обсушить мясо, очистить от пленок и сухожилий. Крупно нарезать. Пропустить говядину через мясорубку с мелкой решеткой. Посолить и поперчить. Очистить лук, пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Можно натереть на мелкой терке. Добавить в фарш. Вымыть и обсушить зелень. Мелко нарезать, предварительно удалив жесткие стебли. Добавить в фарш измельченную зелень. Отделить листики свежего тимьяна от жестких стеблей, слегка растереть в руках и добавить в фарш. Выдавить в мясо лимонный сок. Тщательно вымесить и выбить фарш. Обмять порции фарша вокруг шпажек, сформовав колбаски диаметром 3 см. Накрыть полиэтиленом, поставить в холодильник на 2 часа, чтобы фарш охладился и кебаб не разваливался при жарке. Жарить на умеренно горячих углях 7-10 минут, периодически поворачивая.

Полезный совет

Жарить кебаб можно как на деревянных шпажках на решетке, так и на шампурах, надев по два кебаба на каждый.

Смотрите видео, как замариновать шашлык:

Напомним, ранее мы писали, как сделать люля-кебаб с соусом цацики.

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