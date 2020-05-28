Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать сочный люля-кебаб из говядины с зеленью

Сегодня, 17:59

Рецепт кебаба из фарша для пикника на даче

Кебаб – это мясное блюдо восточной кухни. Его особенность заключается в том, что говядина остается очень сочной благодаря добавлению в фарш большого количества лука, иногда – ледяной воды.

Лимонный сок делает мясо мягким, а большое количество зелени подчеркивает его вкус. Подавать кебаб принято с маринованным луком, лавашем и красным вином.

Говяжий кебаб на гриле

Говяжий люля-кебаб
Говяжий люля-кебаб
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 202 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг нежирной говядины
  • 6-7 луковиц
  • Сок 2 лимонов
  • Большой пучок свежей зелени: петрушки и укропа
  • 2–3 веточки свежего или 1/3 ч. л. сушеного тимьяна
  • Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Читайте также:
Как сделать вкусный домашний бургер с говядиной

Способ приготовления:

  1. Вымыть и обсушить мясо, очистить от пленок и сухожилий. Крупно нарезать.
  2. Пропустить говядину через мясорубку с мелкой решеткой. Посолить и поперчить.
  3. Очистить лук, пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Можно натереть на мелкой терке. Добавить в фарш.
  4. Вымыть и обсушить зелень. Мелко нарезать, предварительно удалив жесткие стебли.
  5. Добавить в фарш измельченную зелень.
  6. Отделить листики свежего тимьяна от жестких стеблей, слегка растереть в руках и добавить в фарш.
  7. Выдавить в мясо лимонный сок. Тщательно вымесить и выбить фарш.
  8. Обмять порции фарша вокруг шпажек, сформовав колбаски диаметром 3 см.
  9. Накрыть полиэтиленом, поставить в холодильник на 2 часа, чтобы фарш охладился и кебаб не разваливался при жарке.
  10. Жарить на умеренно горячих углях 7-10 минут, периодически поворачивая.

Полезный совет

Жарить кебаб можно как на деревянных шпажках на решетке, так и на шампурах, надев по два кебаба на каждый.

Смотрите видео, как замариновать шашлык:

Напомним, ранее мы писали, как сделать люля-кебаб с соусом цацики.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как испечь шведский ночной хлеб без замеса Творожные гомбовцы по-закарпатски: рецепт дня Рецепт английского пирога с курицей и грибами Как сделать самую вкусную буженину из свинины
говядина рецепт фарш люля-кебаб
Источник: domashniy.ru
Реклама

Новости партнеров

Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Тіна Кароль із сином втекла від Балана в глушину, кадри
Тіна Кароль із сином втекла від Балана в глушину, кадри
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом

Популярные статьи

Сегодня, 17:07Travel

Куда поехать в Карпаты: интересные курорты для отдыха

Сегодня, 14:09Fun

28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 12:38Fun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Сегодня, 11:14Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 10:28Fun

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Сегодня, 05:30Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

Вчера, 21:24Fun

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

Вчера, 16:37Афиша

Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства

Вчера, 14:50Fun

27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 08:06Шоу-бизнес

Известной украинской певице сделали операцию: фото из больницы

Вчера, 05:56Fun

Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото

26 маяFun

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

26 маяСмотрите на OLL.TV

Пять приключенческих боевиков, которые смотрятся на одном дыхании

26 маяEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

26 маяFood

Что приготовить из киноа: ТОП-5 необычных рецептов

25 маяШоу-бизнес

"Они очень запуганы": экс-жене рэпера Сереги удалось встретиться со своими детьми

Новости партнеров

С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
Идеальное тесто на чебуреки: рецепт
Идеальное тесто на чебуреки: рецепт
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Фіналістка
Фіналістка "Холостяк-10" емоційно звернулася до шанувальників
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые станет отцом (видео)
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Седокова засветила аппетитную фигуру в черном боди
Седокова засветила аппетитную фигуру в черном боди