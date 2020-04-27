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Как сделать сочный шашлык в мультиварке с киви

Рецепт вкусного шашлыка, который можно сделать на собственной кухне

Ирина Павлина
Сегодня, 18:58

Шашлык с киви, приготовленный в в мультиварке, будет отличаться от классического, но получится очень нежным, мягким и сочным.

Киви, которое входит в состав маринада, имеет свойство задерживать сок мяса внутри, а также размягчать его. Таким образом, шашлык будет просто таять во рту.

Шашлык в мультиварке с киви

Шашлык с киви в мультиварке
Шашлык с киви в мультиварке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 150 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг мяса (телятины, свинины, филе курицы или индейки)

Для маринада:

  • 2 киви
  • 2 болгарских перца
  • 4 репчатых лука
  • Соль, перец – по вкусу
  • Молотый кориандр – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Для начала снять кожицу с киви и очистить две луковицы. Сложить все в блендер и хорошо взбить, пока не получится однородный соус.
  2. Нарезать болгарский красный сладкий перец крупными полукольцами, а две оставшиеся луковицы – кольцами.
  3. Мясо помыть и разрезать на средние куски. Посолить и поперчить, натереть его молотым кориандром. Затем добавить соус, а также нарезанные болгарский перец и лук. Все хорошо перемешать и поставить в холодильник мариноваться, примерно на 2-3 часа.
  4. Выложить мясо в мультиварку вместе с маринадом и выставить режим "Выпечка" (время приготовления – 45-60 минут).

На заметку

Перед подачей на стол блюдо можно украсить свежей зеленью.

Смотрите видео, как пожарить шашлык, не выходя из дома:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

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Источник: Сегодня
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