Как сделать сочный шашлык в мультиварке с киви
Рецепт вкусного шашлыка, который можно сделать на собственной кухне
Шашлык с киви, приготовленный в в мультиварке, будет отличаться от классического, но получится очень нежным, мягким и сочным.
Киви, которое входит в состав маринада, имеет свойство задерживать сок мяса внутри, а также размягчать его. Таким образом, шашлык будет просто таять во рту.
Шашлык в мультиварке с киви
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 150 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг мяса (телятины, свинины, филе курицы или индейки)
Для маринада:
- 2 киви
- 2 болгарских перца
- 4 репчатых лука
- Соль, перец – по вкусу
- Молотый кориандр – по вкусу
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Способ приготовления:
- Для начала снять кожицу с киви и очистить две луковицы. Сложить все в блендер и хорошо взбить, пока не получится однородный соус.
- Нарезать болгарский красный сладкий перец крупными полукольцами, а две оставшиеся луковицы – кольцами.
- Мясо помыть и разрезать на средние куски. Посолить и поперчить, натереть его молотым кориандром. Затем добавить соус, а также нарезанные болгарский перец и лук. Все хорошо перемешать и поставить в холодильник мариноваться, примерно на 2-3 часа.
- Выложить мясо в мультиварку вместе с маринадом и выставить режим "Выпечка" (время приготовления – 45-60 минут).
На заметку
Перед подачей на стол блюдо можно украсить свежей зеленью.
Смотрите видео, как пожарить шашлык, не выходя из дома:
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.
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Источник: Сегодня