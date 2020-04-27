Как сделать сочный шашлык в мультиварке с киви

Рецепт вкусного шашлыка, который можно сделать на собственной кухне

Шашлык с киви, приготовленный в в мультиварке, будет отличаться от классического, но получится очень нежным, мягким и сочным.

Киви, которое входит в состав маринада, имеет свойство задерживать сок мяса внутри, а также размягчать его. Таким образом, шашлык будет просто таять во рту.

Шашлык в мультиварке с киви

Шашлык с киви в мультиварке Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

150 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг мяса (телятины, свинины, филе курицы или индейки)

Для маринада:

2 киви

2 болгарских перца

4 репчатых лука

Соль, перец – по вкусу

Молотый кориандр – по вкусу

Способ приготовления:

Для начала снять кожицу с киви и очистить две луковицы. Сложить все в блендер и хорошо взбить, пока не получится однородный соус. Нарезать болгарский красный сладкий перец крупными полукольцами, а две оставшиеся луковицы – кольцами. Мясо помыть и разрезать на средние куски. Посолить и поперчить, натереть его молотым кориандром. Затем добавить соус, а также нарезанные болгарский перец и лук. Все хорошо перемешать и поставить в холодильник мариноваться, примерно на 2-3 часа. Выложить мясо в мультиварку вместе с маринадом и выставить режим "Выпечка" (время приготовления – 45-60 минут).

На заметку

Перед подачей на стол блюдо можно украсить свежей зеленью.

Смотрите видео, как пожарить шашлык, не выходя из дома:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

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