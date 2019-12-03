Как сделать солянку из капусты с копчеными колбасками

Солянка – это не только суп, но и блюдо из капусты

Солянка из капусты с колбасками Фото: Depositphotos

Солянка из капусты – простое, сытное и очень вкусное блюдо. Для его приготовления вам понадобятся простые ингредиенты, которые можно найти в любом холодильнике: овощи, копченые колбаски, зелень и томатный соус.

Смотрите видео, как сделать домашние копчености:

Читайте также: Как приготовить бигос с мясом и сосисками в мультиварке

Солянка из капусты с колбасками

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

95 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – 500 г

Томатный соус – 2 ст. ложки

Копченые колбаски – 3-4 шт

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Помидор – 1 шт

Оливковое масло -2 ст. ложки

Зелень – 1 пучок

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

В сковороде или сотейнике разогреть оливковое масло. Лук мелко нарезать и обжаривать 5 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку. Тушить на медленном огне 5-7 минут. Помидор обдать кипятком и очистить от кожуры, нарезать кубиками и добавить к луку и моркови. Туда же положить томатный соус, перемешать и тушить 5-7 минут. Капусту нашинковать тонкой соломкой, добавить к овощам, перемешать и тушить 10-15 минут под закрытой крышкой. Нарезать колбаски и отправить их к овощам. Тушить солянку на среднем огне 10-15 минут, а за 5 минут до готовности положить в нее мелко нарубленную зелень.

В какой посуде тушить капусту

Посуду стоит брать толстостенную, тогда нагрев будет равномерным и длительным. Подойдут чугунная сковорода, утятница, казан, чугунная или керамическая сковорода-гриль, кастрюля с толстым дном и антипригарным покрытием.

Для приготовления капусты в духовке понадобится чугунная жаровня, специальная керамическая или стеклянная посуда (жаропрочная). Вместо крышки емкость можно накрыть фольгой.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с квашеной капустой. "Сегодня" также делились рецептами блюд из брокколи.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.