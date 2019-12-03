Как сделать солянку из капусты с копчеными колбасками
Солянка – это не только суп, но и блюдо из капусты
Солянка из капусты – простое, сытное и очень вкусное блюдо. Для его приготовления вам понадобятся простые ингредиенты, которые можно найти в любом холодильнике: овощи, копченые колбаски, зелень и томатный соус.
Смотрите видео, как сделать домашние копчености:
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Солянка из капусты с колбасками
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 95 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста – 500 г
- Томатный соус – 2 ст. ложки
- Копченые колбаски – 3-4 шт
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Помидор – 1 шт
- Оливковое масло -2 ст. ложки
- Зелень – 1 пучок
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- В сковороде или сотейнике разогреть оливковое масло.
- Лук мелко нарезать и обжаривать 5 минут на среднем огне, постоянно помешивая.
- Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку. Тушить на медленном огне 5-7 минут.
- Помидор обдать кипятком и очистить от кожуры, нарезать кубиками и добавить к луку и моркови. Туда же положить томатный соус, перемешать и тушить 5-7 минут.
- Капусту нашинковать тонкой соломкой, добавить к овощам, перемешать и тушить 10-15 минут под закрытой крышкой.
- Нарезать колбаски и отправить их к овощам. Тушить солянку на среднем огне 10-15 минут, а за 5 минут до готовности положить в нее мелко нарубленную зелень.
В какой посуде тушить капусту
Посуду стоит брать толстостенную, тогда нагрев будет равномерным и длительным. Подойдут чугунная сковорода, утятница, казан, чугунная или керамическая сковорода-гриль, кастрюля с толстым дном и антипригарным покрытием.
Для приготовления капусты в духовке понадобится чугунная жаровня, специальная керамическая или стеклянная посуда (жаропрочная). Вместо крышки емкость можно накрыть фольгой.
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