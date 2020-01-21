Как сделать сырное суфле в духовке
Рецепт воздушного французского блюда
Суфле – это нежное блюдо французской кухни. Его основа – хорошо взбитые куриные яйца. Суфле может быть как десертом, так и закуской.
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Мы расскажем, как приготовить несладкое сырное суфле на основе соуса бешамель.
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Сырное суфле в духовке
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 189 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 50 г тертого сыра
- 50 г сливочного масла
- 20 г муки
- 2 яйца
- 150 мл цельного молока или сливок
- 1 щепотка мускатного ореха
- Соль, перец
Для формочек:
- 10 г сливочного масла
- 1 ст.л. муки
- 4 щепотки тертого сыра
Способ приготовления:
- Формочки для суфле щедро смазать сливочным маслом, затем присыпать мукой и поставить в холодильник.
- Разогреть духовку до 200 °C.
- Приготовить соус бешамель: на медленном огне, растопить сливочное масло в кастрюле, добавить муку и энергично перемешать до посветления.
- Влить холодное молоко, быстро перемешать смесь, чтобы избежать образования комков. Продолжать мешать до загустения массы.
- Как только смесь загустеет, добавить два желтка по одному и перемешать до однородной массы, затем добавить сыр, мускатный орех, соль и перец. Переложить смесь в миску и отставить.
- Взбить яичные белки до жестких пиков с щепоткой соли. Добавить 2-3 столовые ложки в еще теплую сырную массу, перемешать, затем аккуратно в мешать остальную часть взбитых белков.
- Равномерно распределить смесь по формочкам. Посыпать сверху каждый порционный горшочек щепоткой тертого сыра.
- Выпекать на средней полке в духовке около 15 минут, при температуре 200 °С.
- Подавать сырное суфле сразу после приготовления.
Полезный совет
Очень важно тщательно смазать формочки для суфле маслом. Проще всего сделать так: поставьте формочки заранее в холодильник на несколько часов. Потом растопите сливочное масло и налейте в каждую формочку, проверните, чтобы масло равномерно покрыло всю поверхность. После этого верните в холодильник еще на 15 минут.
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