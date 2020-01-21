Как сделать сырное суфле в духовке

Рецепт воздушного французского блюда

Сырное суфле: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Суфле – это нежное блюдо французской кухни. Его основа – хорошо взбитые куриные яйца. Суфле может быть как десертом, так и закуской.

Смотрите видео, как выбрать сыр с плесенью:

Мы расскажем, как приготовить несладкое сырное суфле на основе соуса бешамель.

Сырное суфле в духовке

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

189 ккал на 100 г

Ингредиенты:

50 г тертого сыра

50 г сливочного масла

20 г муки

2 яйца

150 мл цельного молока или сливок

1 щепотка мускатного ореха

Соль, перец

Для формочек:

10 г сливочного масла

1 ст.л. муки

4 щепотки тертого сыра

Способ приготовления:

Формочки для суфле щедро смазать сливочным маслом, затем присыпать мукой и поставить в холодильник. Разогреть духовку до 200 °C. Приготовить соус бешамель: на медленном огне, растопить сливочное масло в кастрюле, добавить муку и энергично перемешать до посветления. Влить холодное молоко, быстро перемешать смесь, чтобы избежать образования комков. Продолжать мешать до загустения массы. Как только смесь загустеет, добавить два желтка по одному и перемешать до однородной массы, затем добавить сыр, мускатный орех, соль и перец. Переложить смесь в миску и отставить. Взбить яичные белки до жестких пиков с щепоткой соли. Добавить 2-3 столовые ложки в еще теплую сырную массу, перемешать, затем аккуратно в мешать остальную часть взбитых белков. Равномерно распределить смесь по формочкам. Посыпать сверху каждый порционный горшочек щепоткой тертого сыра. Выпекать на средней полке в духовке около 15 минут, при температуре 200 °С. Подавать сырное суфле сразу после приготовления.

Полезный совет

Очень важно тщательно смазать формочки для суфле маслом. Проще всего сделать так: поставьте формочки заранее в холодильник на несколько часов. Потом растопите сливочное масло и налейте в каждую формочку, проверните, чтобы масло равномерно покрыло всю поверхность. После этого верните в холодильник еще на 15 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадно-творожное суфле.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.