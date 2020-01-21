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Как сделать сырное суфле в духовке

Рецепт воздушного французского блюда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:18
Сырное суфле: рецепт с фото
Сырное суфле: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Суфле – это нежное блюдо французской кухни. Его основа – хорошо взбитые куриные яйца. Суфле может быть как десертом, так и закуской.

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Мы расскажем, как приготовить несладкое сырное суфле на основе соуса бешамель.

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Сырное суфле в духовке

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 189 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 50 г тертого сыра
  • 50 г сливочного масла
  • 20 г муки
  • 2 яйца
  • 150 мл цельного молока или сливок
  • 1 щепотка мускатного ореха
  • Соль, перец

Для формочек:

  • 10 г сливочного масла
  • 1 ст.л. муки
  • 4 щепотки тертого сыра

Способ приготовления:

  1. Формочки для суфле щедро смазать сливочным маслом, затем присыпать мукой и поставить в холодильник.
  2. Разогреть духовку до 200 °C.
  3. Приготовить соус бешамель: на медленном огне, растопить сливочное масло в кастрюле, добавить муку и энергично перемешать до посветления.
  4. Влить холодное молоко, быстро перемешать смесь, чтобы избежать образования комков. Продолжать мешать до загустения массы.
  5. Как только смесь загустеет, добавить два желтка по одному и перемешать до однородной массы, затем добавить сыр, мускатный орех, соль и перец. Переложить смесь в миску и отставить.
  6. Взбить яичные белки до жестких пиков с щепоткой соли. Добавить 2-3 столовые ложки в еще теплую сырную массу, перемешать, затем аккуратно в мешать остальную часть взбитых белков.
  7. Равномерно распределить смесь по формочкам. Посыпать сверху каждый порционный горшочек щепоткой тертого сыра.
  8. Выпекать на средней полке в духовке около 15 минут, при температуре 200 °С.
  9. Подавать сырное суфле сразу после приготовления.

Полезный совет

Очень важно тщательно смазать формочки для суфле маслом. Проще всего сделать так: поставьте формочки заранее в холодильник на несколько часов. Потом растопите сливочное масло и налейте в каждую формочку, проверните, чтобы масло равномерно покрыло всю поверхность. После этого верните в холодильник еще на 15 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадно-творожное суфле.

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Источник: Сегодня
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