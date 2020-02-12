Как сделать сырные шарики с виноградом и орехами
Рецепт холодной праздничной закуски
Сырные шарики с виноградом и орехами – идеальная закуска для праздничного стола. Ваши гости будут в восторге от такого угощения. Лучшее дополнение к сырным шарикам – бокал холодного белого вина.
Смотрите видео, как выбрать вкусный виноград:
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Сырные шарики с виноградом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 386 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Виноград розовый (крупный) – 10 шт.
- Крем-сыр – 150 г
- Сыр с плесенью "Рокфор" – 130 г
- Грецкие орехи – 50 г
- Фисташки – 150 г
Способ приготовления:
- Снимите ягоды винограда с грозди, сделайте надрезы, достаньте косточки.
- Смешайте крем-сыр и сыр с плесенью.
- Грецкие орехи и фисташки перебейте в измельчителе до получения крупных крошек.
- Выложите порцию сырной массы на ладонь, расплющите, разместите по центру одну ягоду винограда.
- Залепите, сформируйте шарик и обваляйте ее в ореховых крошках. Так же сформируйте остальные шарики.
Полезный совет
Если вы не любите сыр с плесенью, замените его более нейтральным. Или добавьте не слишком кислый творог.
Напомним, ранее мы делились рецептом сырных шариков с крабовыми палочками. "Сегодня" также писали, как сделать сырные кексы с зеленью.
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Источник: Сегодня