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Как сделать сырные шарики с виноградом и орехами

Рецепт холодной праздничной закуски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:05
Сырные шарики с виноградом
Сырные шарики с виноградом
Фото: Depositphotos

Сырные шарики с виноградом и орехами – идеальная закуска для праздничного стола. Ваши гости будут в восторге от такого угощения. Лучшее дополнение к сырным шарикам – бокал холодного белого вина.

Смотрите видео, как выбрать вкусный виноград:

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Сырные шарики с виноградом

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 386 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Виноград розовый (крупный) – 10 шт.
  • Крем-сыр – 150 г
  • Сыр с плесенью "Рокфор" – 130 г
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Фисташки – 150 г

Способ приготовления:

  1. Снимите ягоды винограда с грозди, сделайте надрезы, достаньте косточки.
  2. Смешайте крем-сыр и сыр с плесенью.
  3. Грецкие орехи и фисташки перебейте в измельчителе до получения крупных крошек.
  4. Выложите порцию сырной массы на ладонь, расплющите, разместите по центру одну ягоду винограда.
  5. Залепите, сформируйте шарик и обваляйте ее в ореховых крошках. Так же сформируйте остальные шарики.

Полезный совет

Если вы не любите сыр с плесенью, замените его более нейтральным. Или добавьте не слишком кислый творог.

Напомним, ранее мы делились рецептом сырных шариков с крабовыми палочками. "Сегодня" также писали, как сделать сырные кексы с зеленью.

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Источник: Сегодня
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