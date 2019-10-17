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Как сделать сырое варенье из фейхоа

Рецепт "живого" варенья из плодов фейхоа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:43
"Живое" варенье из фейхоа
"Живое" варенье из фейхоа
Фото: Depositphotos

Из полезного экзотического плода фейхоа делают самые разные блюда: десерты, компоты, варенья. Лучше всего на зиму заготовить "живое" варенье – плоды перетирают с сахаром, не подвергая их тепловой обработке, и тем самым сохраняют в все целебные вещества.

Смотрите видео, как приготовить необычное варенье:

Хранить его нужно в стеклянной или эмалированной посуде в холодильнике. Для необычного вкуса можно к этой смеси добавить измельченные грецкие орехи или фундук.

"Живое" варенье из фейхоа

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 192 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1-1,5 кг сахара
  • 1 кг фейхоа

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Способ приготовления:

  1. Фейхоа помыть и пропустить через мясорубку с мелкой решеткой.
  2. Перемешать получившуюся массу с сахарным песком.
  3. Переложить сырое варенье из фейхоа в подготовленные банки. Дать постоять при комнатной температуре, чтобы сахар растворился.
  4. Затем закрыть крышками и отправить на хранение в холодильник.

Кому нельзя употреблять фейхоа

Аллергическая реакция на фейхоа может принимать разные формы: кожная сыпь, затруднения дыхания, тошнота и так далее.

Причиной проявления побочных эффектов фейхоа, как правило, является, чрезмерное злоупотребление фруктом или несочетаемость фейхоа с другими продуктами. Серьезных противопоказаний к употреблению фейхоа нет, при соблюдении рекомендуемой нормы и употреблению в пищу качественных плодов проблемы возникают крайне редко.

Кстати, фейхоа входит в список продуктов, богатых витамином С.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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