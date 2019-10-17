Как сделать сырое варенье из фейхоа
Рецепт "живого" варенья из плодов фейхоа
Из полезного экзотического плода фейхоа делают самые разные блюда: десерты, компоты, варенья. Лучше всего на зиму заготовить "живое" варенье – плоды перетирают с сахаром, не подвергая их тепловой обработке, и тем самым сохраняют в все целебные вещества.
Смотрите видео, как приготовить необычное варенье:
Хранить его нужно в стеклянной или эмалированной посуде в холодильнике. Для необычного вкуса можно к этой смеси добавить измельченные грецкие орехи или фундук.
"Живое" варенье из фейхоа
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 192 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1-1,5 кг сахара
- 1 кг фейхоа
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Способ приготовления:
- Фейхоа помыть и пропустить через мясорубку с мелкой решеткой.
- Перемешать получившуюся массу с сахарным песком.
- Переложить сырое варенье из фейхоа в подготовленные банки. Дать постоять при комнатной температуре, чтобы сахар растворился.
- Затем закрыть крышками и отправить на хранение в холодильник.
Кому нельзя употреблять фейхоа
Аллергическая реакция на фейхоа может принимать разные формы: кожная сыпь, затруднения дыхания, тошнота и так далее.
Причиной проявления побочных эффектов фейхоа, как правило, является, чрезмерное злоупотребление фруктом или несочетаемость фейхоа с другими продуктами. Серьезных противопоказаний к употреблению фейхоа нет, при соблюдении рекомендуемой нормы и употреблению в пищу качественных плодов проблемы возникают крайне редко.
Кстати, фейхоа входит в список продуктов, богатых витамином С.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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