Как сделать сырое варенье из фейхоа

Рецепт "живого" варенья из плодов фейхоа

"Живое" варенье из фейхоа Фото: Depositphotos

Из полезного экзотического плода фейхоа делают самые разные блюда: десерты, компоты, варенья. Лучше всего на зиму заготовить "живое" варенье – плоды перетирают с сахаром, не подвергая их тепловой обработке, и тем самым сохраняют в все целебные вещества.

Смотрите видео, как приготовить необычное варенье:

Хранить его нужно в стеклянной или эмалированной посуде в холодильнике. Для необычного вкуса можно к этой смеси добавить измельченные грецкие орехи или фундук.

"Живое" варенье из фейхоа

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

192 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1-1,5 кг сахара

1 кг фейхоа

Способ приготовления:

Фейхоа помыть и пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Перемешать получившуюся массу с сахарным песком. Переложить сырое варенье из фейхоа в подготовленные банки. Дать постоять при комнатной температуре, чтобы сахар растворился. Затем закрыть крышками и отправить на хранение в холодильник.

Кому нельзя употреблять фейхоа

Аллергическая реакция на фейхоа может принимать разные формы: кожная сыпь, затруднения дыхания, тошнота и так далее.

Причиной проявления побочных эффектов фейхоа, как правило, является, чрезмерное злоупотребление фруктом или несочетаемость фейхоа с другими продуктами. Серьезных противопоказаний к употреблению фейхоа нет, при соблюдении рекомендуемой нормы и употреблению в пищу качественных плодов проблемы возникают крайне редко.

Кстати, фейхоа входит в список продуктов, богатых витамином С.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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