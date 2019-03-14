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Как сделать так, чтобы бананы не темнели: четыре полезных совета

Узнайте, как правильно хранить бананы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Храните бананы отдельно от других фруктов
Храните бананы отдельно от других фруктов
Фото: freepik.com

Хотя бананы – это недорогие фрукты, который идеально подходят для здорового перекуса, они начинают стремительно темнеть после покупки.

Несмотря на то, что перезревшие бананы можно использовать для приготовления смузи, кексов и десертов, многие все равно выбрасывают слишком много бананов, которые перезрели быстрее, чем их смогли съесть. Тем не менее есть несколько трюков, которые помогут продлить свежесть фруктов.

Как сделать, чтобы бананы не темнели

  1. В качестве профилактической меры купите несколько желтых бананов, готовых к употреблению, а также несколько очень зеленых бананов, которым еще нужно время для созревания.
  2. Выключите свет. Чтобы сохранить уже созревшие бананы, просто накройте их кухонным полотенцем. Защищая бананы от естественного солнечного света, вы увеличите срок их хранения еще на несколько дней.
  3. Держите бананы отдельно от других фруктов и овощей. Так вы защитите их от проникновения этилена (это газ, который запускает процесс созревания), выделяемого другими плодами. 
  4. Заверните кончики. Обертывание ножек бананов фольгой сохраняет их свежими, уберегая от перезревания.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из переспевших бананов. Кроме этого, "Сегодня" делились советами, как заморозить бананы.

Смотрите видео, как правильно покупать бананы:

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Источник: Сегодня
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