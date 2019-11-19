Как сделать тирамису из творога и печенья
Рецепт простого домашнего тирамису
Вкусный десерт тирамису можно приготовить дома из доступных продуктов. Марсалу заменить миндальным ликером, а дорогой сливочный сыр маскарпоне – домашним творогом со взбитыми сливками.
Смотрите видео, как приготовить десерт трайфл:
Перед подачей десерт следует хорошо охладить. Можно украсить его листиками мяты, свежими ягодами и фруктами.
Тирамису из творога и печенья
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 150 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 24-36 шт. печенья "Савоярди"
- 100 мл крепкого кофе
- 2 ст. л. ликера "Амаретто"
Для крема:
- 500 г творога
- 250 мл сливок 35%
- 3/4 стакана сахарной пудры
- Цедра одного лимона
- Какао или тертый шоколад
Способ приготовления:
- Сварить крепкий кофе и дать ему остыть. Добавить ликер и перемешать.
- Творог протереть через сито и растереть с половиной стакана сахарной пудры. Добавить лимонную цедру, хорошо перемешать.
- Сливки хорошо взбить с оставшейся сахарной пудрой и перемешать с творожной массой.
- Печенье "Савоярди" быстро (иначе размокнет) окунуть в кофе с двух сторон и выложить в форму одним слоем. Сверху распределить половину крема, потом снова чуть смоченное печенье и крем.
- Форму затянуть пленкой и поставить в холодильник минимум на 6 часов.
- Перед подачей посыпать тирамису просеянным какао.
Как правильно взбить сливки
Чтобы взбить сливки в домашних условиях, нужно венчиком или миксером взбить молочный продукт жирностью не менее 33-35% до увеличения объема примерно в два раза.
Если продолжить взбивание и перебить сливки с сахаром, то в результате приготовления получится сладкое домашнее сливочное масло. При взбивании сливочной массы очень важно вовремя остановиться.
Также помните, что сливки должны быть очень холодными. Есть смысл предварительно охладить венчик и посуду для взбивания.
Напомним, ранее мы делились рецептом тирамису с клубникой. "Сегодня" также писали, как приготовить тирамису с персиками.
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