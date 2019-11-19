Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать тирамису из творога и печенья

Рецепт простого домашнего тирамису

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Тирамису из творога
Тирамису из творога
Фото: freepik.com

Вкусный десерт тирамису можно приготовить дома из доступных продуктов. Марсалу заменить миндальным ликером, а дорогой сливочный сыр маскарпоне – домашним творогом со взбитыми сливками.

Смотрите видео, как приготовить десерт трайфл:

Перед подачей десерт следует хорошо охладить. Можно украсить его листиками мяты, свежими ягодами и фруктами.

Читайте также:
Как сделать тирамису с облепихой: рецепт осеннего десерта

Тирамису из творога и печенья

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 150 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 24-36 шт. печенья "Савоярди"
  • 100 мл крепкого кофе
  • 2 ст. л. ликера "Амаретто"

Для крема:

  • 500 г творога
  • 250 мл сливок 35%
  • 3/4 стакана сахарной пудры
  • Цедра одного лимона
  • Какао или тертый шоколад

Способ приготовления:

  1. Сварить крепкий кофе и дать ему остыть. Добавить ликер и перемешать.
  2. Творог протереть через сито и растереть с половиной стакана сахарной пудры. Добавить лимонную цедру, хорошо перемешать.
  3. Сливки хорошо взбить с оставшейся сахарной пудрой и перемешать с творожной массой.
  4. Печенье "Савоярди" быстро (иначе размокнет) окунуть в кофе с двух сторон и выложить в форму одним слоем. Сверху распределить половину крема, потом снова чуть смоченное печенье и крем.
  5. Форму затянуть пленкой и поставить в холодильник минимум на 6 часов.
  6. Перед подачей посыпать тирамису просеянным какао.

Как правильно взбить сливки

Чтобы взбить сливки в домашних условиях, нужно венчиком или миксером взбить молочный продукт жирностью не менее 33-35% до увеличения объема примерно в два раза.

Если продолжить взбивание и перебить сливки с сахаром, то в результате приготовления получится сладкое домашнее сливочное масло. При взбивании сливочной массы очень важно вовремя остановиться.

Также помните, что сливки должны быть очень холодными. Есть смысл предварительно охладить венчик и посуду для взбивания.

Напомним, ранее мы делились рецептом тирамису с клубникой. "Сегодня" также писали, как приготовить тирамису с персиками.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь осенний пирог с тыквой и яблоками Пирог "Зебра": рецепт на кефире в духовке Как приготовить вкусный и низкокалорийный чизкейк: пошаговый рецепт Как испечь тыквенно-овсяные кексы с шоколадом для детей
десерт творог какао рецепт сливки тирамису
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Шатунова тайно вывезли на кладбище. За что ему так отомстили?
Шатунова тайно вывезли на кладбище. За что ему так отомстили?
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками

Популярные статьи

Сегодня, 15:00Wellness

Сильная магнитная буря придет на Землю в ближайшие дни

Сегодня, 13:25Fun

19 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 09:14Fun

Мужчина наотрез отказался лететь с соседкой в самолете: фото девушки

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Сын Тины Кароль попросил у звездной мамы необычный подарок: подробности

Вчера, 13:21Fun

18 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

Больше не тайна: экс-супруг Жанны Фриске впервые поделился совместным фото с невестой

Вчера, 10:57Техно

Tesla проехала полмиллиона километров: что у нее сломалось

Вчера, 09:07Техно

Microsoft серьезно "порежет" Windows 10: что удалят

Вчера, 09:00Food

Новый год 2020: что нельзя ставить на стол в год Крысы

Вчера, 08:17Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в полуфинале

17 ноябряАфиша

В Великобритании погибла актриса Джейн Хейуорд

17 ноябряШоу-бизнес

Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы

17 ноябряFun

День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

17 ноябряFun

День студента 2019 в Украине: история праздника

17 ноябряFun

17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

17 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака

Новости партнеров

Сколько детей у Марии Порошиной?
Сколько детей у Марии Порошиной?
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Екатерина Бужинская очаровала поклонников своим роскошным видом
Екатерина Бужинская очаровала поклонников своим роскошным видом
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Андрей Данилко чуть не умер во время концерта
Андрей Данилко чуть не умер во время концерта
Как собаки увеличивают продолжительность жизни человека
Как собаки увеличивают продолжительность жизни человека
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве