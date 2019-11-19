Как сделать тирамису из творога и печенья

Рецепт простого домашнего тирамису

Тирамису из творога Фото: freepik.com

Вкусный десерт тирамису можно приготовить дома из доступных продуктов. Марсалу заменить миндальным ликером, а дорогой сливочный сыр маскарпоне – домашним творогом со взбитыми сливками.

Смотрите видео, как приготовить десерт трайфл:

Перед подачей десерт следует хорошо охладить. Можно украсить его листиками мяты, свежими ягодами и фруктами.

Тирамису из творога и печенья

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

150 ккал на 100 г

Ингредиенты:

24-36 шт. печенья "Савоярди"

100 мл крепкого кофе

2 ст. л. ликера "Амаретто"

Для крема:

500 г творога

250 мл сливок 35%

3/4 стакана сахарной пудры

Цедра одного лимона

Какао или тертый шоколад

Способ приготовления:

Сварить крепкий кофе и дать ему остыть. Добавить ликер и перемешать. Творог протереть через сито и растереть с половиной стакана сахарной пудры. Добавить лимонную цедру, хорошо перемешать. Сливки хорошо взбить с оставшейся сахарной пудрой и перемешать с творожной массой. Печенье "Савоярди" быстро (иначе размокнет) окунуть в кофе с двух сторон и выложить в форму одним слоем. Сверху распределить половину крема, потом снова чуть смоченное печенье и крем. Форму затянуть пленкой и поставить в холодильник минимум на 6 часов. Перед подачей посыпать тирамису просеянным какао.

Как правильно взбить сливки

Чтобы взбить сливки в домашних условиях, нужно венчиком или миксером взбить молочный продукт жирностью не менее 33-35% до увеличения объема примерно в два раза.

Если продолжить взбивание и перебить сливки с сахаром, то в результате приготовления получится сладкое домашнее сливочное масло. При взбивании сливочной массы очень важно вовремя остановиться.

Также помните, что сливки должны быть очень холодными. Есть смысл предварительно охладить венчик и посуду для взбивания.

Напомним, ранее мы делились рецептом тирамису с клубникой. "Сегодня" также писали, как приготовить тирамису с персиками.

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