Как сделать тирамису с облепихой: рецепт осеннего десерта
Готовим знаменитый итальянский десерт с добавлением облепихового пюре
Классический рецепт тирамису можно разнообразить, если добавить кисло-сладкое облепиховое пюре. Оно не только улучшит вкус десерта, но и подарит порцию витамина С, такого необходимого в холода.
Смотрите видео, как приготовить десерт трайфл:
И помните: чем меньше термическая обработка облепихи, тем больше в ней остается полезных веществ.
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Тирамису с облепихой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 285 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 мл сливок 33-35%
- 200 г маскарпоне
- 20 г сахарной пудры
- 100 мл крепкого кофе
- 20 мл рома или коньяка
- 150 г савоярди
- 50 г облепихового пюре
- Какао-порошок – для посыпки
Способ приготовления:
- Сварить крепкий кофе, добавить в него ром или коньяк.
- Сливки взбить с сахарной пудрой до стойких пиков. Добавить небольшими порциями маскарпоне. Взбить до однородности.
- Окунуть печенье в кофе сахарной стороной, уложить его на низ баночки. Сверху добавить пюре из облепихи и часть крема. Снова чередовать с печеньем, пюре и кремом.
- Посыпать десерт какао-порошком. Поставить в холодильник на несколько часов.
Как сделать пюре из облепихи
Пюре из облепихи готовят из расчета на 1 кг ягод – 500 г сахара. Спелые ягоды надо протереть через сито и смешать с сахаром.
Получившуюся массу переложить в подготовленные банки и стерилизовать в кипящей воде: пол-литровые – 20 минут, литровые – полчаса, а затем укупорить.
Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом тирамису от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также писали, как приготовить тирамису со свежей клубникой.
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