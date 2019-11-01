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Как сделать тирамису с облепихой: рецепт осеннего десерта

Готовим знаменитый итальянский десерт с добавлением облепихового пюре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:04
Тирамису с облепиховым пюре
Тирамису с облепиховым пюре
Фото: Depositphotos

Классический рецепт тирамису можно разнообразить, если добавить кисло-сладкое облепиховое пюре. Оно не только улучшит вкус десерта, но и подарит порцию витамина С, такого необходимого в холода.

Смотрите видео, как приготовить десерт трайфл:

И помните: чем меньше термическая обработка облепихи, тем больше в ней остается полезных веществ.

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Тирамису с облепихой

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 285 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 мл сливок 33-35%
  • 200 г маскарпоне
  • 20 г сахарной пудры
  • 100 мл крепкого кофе
  • 20 мл рома или коньяка
  • 150 г савоярди
  • 50 г облепихового пюре
  • Какао-порошок – для посыпки

Способ приготовления:

  1. Сварить крепкий кофе, добавить в него ром или коньяк.
  2. Сливки взбить с сахарной пудрой до стойких пиков. Добавить небольшими порциями маскарпоне. Взбить до однородности.
  3. Окунуть печенье в кофе сахарной стороной, уложить его на низ баночки. Сверху добавить пюре из облепихи и часть крема. Снова чередовать с печеньем, пюре и кремом.
  4. Посыпать десерт какао-порошком. Поставить в холодильник на несколько часов.

Как сделать пюре из облепихи

Пюре из облепихи готовят из расчета на 1 кг ягод – 500 г сахара. Спелые ягоды надо протереть через сито и смешать с сахаром.

Получившуюся массу переложить в подготовленные банки и стерилизовать в кипящей воде: пол-литровые – 20 минут, литровые – полчаса, а затем укупорить.

Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом тирамису от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также писали, как приготовить тирамису со свежей клубникой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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