Как сделать тирамису с облепихой: рецепт осеннего десерта

Готовим знаменитый итальянский десерт с добавлением облепихового пюре

Тирамису с облепиховым пюре Фото: Depositphotos

Классический рецепт тирамису можно разнообразить, если добавить кисло-сладкое облепиховое пюре. Оно не только улучшит вкус десерта, но и подарит порцию витамина С, такого необходимого в холода.

Смотрите видео, как приготовить десерт трайфл:

И помните: чем меньше термическая обработка облепихи, тем больше в ней остается полезных веществ.

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Тирамису с облепихой

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

285 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 мл сливок 33-35%

200 г маскарпоне

20 г сахарной пудры

100 мл крепкого кофе

20 мл рома или коньяка

150 г савоярди

50 г облепихового пюре

Какао-порошок – для посыпки

Способ приготовления:

Сварить крепкий кофе, добавить в него ром или коньяк. Сливки взбить с сахарной пудрой до стойких пиков. Добавить небольшими порциями маскарпоне. Взбить до однородности. Окунуть печенье в кофе сахарной стороной, уложить его на низ баночки. Сверху добавить пюре из облепихи и часть крема. Снова чередовать с печеньем, пюре и кремом. Посыпать десерт какао-порошком. Поставить в холодильник на несколько часов.

Как сделать пюре из облепихи

Пюре из облепихи готовят из расчета на 1 кг ягод – 500 г сахара. Спелые ягоды надо протереть через сито и смешать с сахаром.

Получившуюся массу переложить в подготовленные банки и стерилизовать в кипящей воде: пол-литровые – 20 минут, литровые – полчаса, а затем укупорить.

Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом тирамису от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также писали, как приготовить тирамису со свежей клубникой.

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