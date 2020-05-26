Как приготовить блинчики на пиве с грибами и сыром
Рецепт закусочных блинов с несладкой начинкой
Тонкие блинчики можно печь на молоке, сыворотке, кефире и даже пиве. Последние имеют яркий хлебный аромат и отлично подходят для фарширования несладкими начинками, например, грибами, зеленью и сыром.
Блины на пиве можно готовить на завтрак или подавать в качестве горячей закуски. В любом случае, это рецепт, который обязательно стоит попробовать.
Блины на пиве с грибной начинкой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 151 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 3 яйца
- 250 г жирной сметаны
- 200–300 мл светлого ячменного пива
- 150 г шпината или рукколы
- По щепотке соли и сахара
- Топленое масло
- Растительное масло для жарки
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Для начинки:
- 300 г шампиньонов
- Топленое масло
- 150 г брынзы
- 100 г мягкого сливочного сыра
- Соль, свежемолотый черный перец
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Способ приготовления:
- Просейте муку для блинчиков в большую миску, добавьте соль и перец. Слегка взбейте в другой миске яйца со сметаной, влейте в муку, тщательно перемешайте.
- Постепенно, помешивая, влейте 200 мл пива, перемешайте до однородности, накройте и дайте настояться, 30 минут.
- У шпината удалите стебли, листья положите на сухую горячую сковороду, закройте крышкой, готовьте на среднем огне 3 минуты. Порубите шпинат и тщательно отожмите. Добавьте шпинат в тесто и проверьте консистенцию – она должна быть как у жидкой сметаны. При необходимости добавьте еще пива.
- Выпекайте на хорошо разогретой сковороде тонкие блинчики, каждый раз смазывая сковороду маслом. Держите готовые блинчики в кастрюле под крышкой, теплыми.
- Для начинки нарежьте шампиньоны тонкими ломтиками, обжарьте в большой сковороде в топленом масле на сильном огне до выпаривания жидкости, 5-7 минут. Смешайте брынзу со сливочным сыром, смажьте этой смесью каждый блинчик, посыпьте жареными грибами и сверните в трубочку.
Как подавать блины
Уложите блинчики в смазанную маслом сковороду с толстым дном, прогрейте на слабом огне 5-7 минут. Подавайте немедленно.
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