Как приготовить блинчики на пиве с грибами и сыром

Рецепт закусочных блинов с несладкой начинкой

Тонкие блинчики можно печь на молоке, сыворотке, кефире и даже пиве. Последние имеют яркий хлебный аромат и отлично подходят для фарширования несладкими начинками, например, грибами, зеленью и сыром.

Блины на пиве можно готовить на завтрак или подавать в качестве горячей закуски. В любом случае, это рецепт, который обязательно стоит попробовать.

Блины на пиве с грибной начинкой

Блины с грибами и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

151 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

3 яйца

250 г жирной сметаны

200–300 мл светлого ячменного пива

150 г шпината или рукколы

По щепотке соли и сахара

Топленое масло

Растительное масло для жарки

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Для начинки:

300 г шампиньонов

Топленое масло

150 г брынзы

100 г мягкого сливочного сыра

Соль, свежемолотый черный перец

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Способ приготовления:

Просейте муку для блинчиков в большую миску, добавьте соль и перец. Слегка взбейте в другой миске яйца со сметаной, влейте в муку, тщательно перемешайте. Постепенно, помешивая, влейте 200 мл пива, перемешайте до однородности, накройте и дайте настояться, 30 минут. У шпината удалите стебли, листья положите на сухую горячую сковороду, закройте крышкой, готовьте на среднем огне 3 минуты. Порубите шпинат и тщательно отожмите. Добавьте шпинат в тесто и проверьте консистенцию – она должна быть как у жидкой сметаны. При необходимости добавьте еще пива. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде тонкие блинчики, каждый раз смазывая сковороду маслом. Держите готовые блинчики в кастрюле под крышкой, теплыми. Для начинки нарежьте шампиньоны тонкими ломтиками, обжарьте в большой сковороде в топленом масле на сильном огне до выпаривания жидкости, 5-7 минут. Смешайте брынзу со сливочным сыром, смажьте этой смесью каждый блинчик, посыпьте жареными грибами и сверните в трубочку.

Как подавать блины

Уложите блинчики в смазанную маслом сковороду с толстым дном, прогрейте на слабом огне 5-7 минут. Подавайте немедленно.

Напомним, ранее мы делились рецептами сладких блинных пирогов. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить блины с яблоками и сыром.

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