Как сделать торт без выпечки из печенья и сметаны
Рецепт торта без выпечки за 15 минут
Ленивый торт без выпечки – отличный десерт к чаю. Вам нужно будет прослоить печенье сметанным кремом, посыпать измельченными грецкими орехами и поставить в холодильник для пропитки.
Для основы лучше всего подходит песочное печенье, но можно взять галетное или крекеры.
Торт без выпечки из сметаны и печенья
Время приготовления:
- 30 минут + время для пропитки
Калорийность:
- 317 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г печенье "Топленое молоко"
- 600 г жирной сметаны
- 100 г сахара
- 100 г грецких орехов
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Способ приготовления:
- Соедините сахар со сметаной. Взбейте миксером, чтобы он полностью растворился. Если крем получился жидким, добавьте пакетик загустителя для сливок и снова взбейте.
- На дно формы выложите пару ложек сметанного крема, разровняйте. Распределите сверху часть печенья.
- Продолжите выкладывать слоями крем и печенье. Сверху должен быть слой крема.
- Верх посыпьте слегка поджаренными на сухой сковородке и затем измельченными грецкими орехами. Поставьте торт в холодильник на ночь, чтобы он пропитался.
Полезный совет
В начинку торта из печенья можно добавить нарезанные фрукты и ягоды.
Смотрите видео, как приготовить сметанник из шоколадных пряников:
Напомним, ранее мы делились рецептом творожного торта из печенья.
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Источник: Сегодня