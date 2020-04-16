Как сделать торт без выпечки из печенья и сметаны

Рецепт торта без выпечки за 15 минут

Ленивый торт без выпечки – отличный десерт к чаю. Вам нужно будет прослоить печенье сметанным кремом, посыпать измельченными грецкими орехами и поставить в холодильник для пропитки.

Для основы лучше всего подходит песочное печенье, но можно взять галетное или крекеры.

Торт без выпечки из сметаны и печенья

Торт из печенья Фото: Pinterest

Время приготовления:

30 минут + время для пропитки

Калорийность:

317 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г печенье "Топленое молоко"

600 г жирной сметаны

100 г сахара

100 г грецких орехов

Способ приготовления:

Соедините сахар со сметаной. Взбейте миксером, чтобы он полностью растворился. Если крем получился жидким, добавьте пакетик загустителя для сливок и снова взбейте. На дно формы выложите пару ложек сметанного крема, разровняйте. Распределите сверху часть печенья. Продолжите выкладывать слоями крем и печенье. Сверху должен быть слой крема. Верх посыпьте слегка поджаренными на сухой сковородке и затем измельченными грецкими орехами. Поставьте торт в холодильник на ночь, чтобы он пропитался.

Полезный совет

В начинку торта из печенья можно добавить нарезанные фрукты и ягоды.

Смотрите видео, как приготовить сметанник из шоколадных пряников:

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного торта из печенья.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться