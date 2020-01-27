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Как сделать торт "Лимонный аромат" без выпечки

Рецепт торта из печенья со сгущенкой и лимоном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:54
Торт без выпечки
Торт без выпечки
Фото: Unsplash

Торт из печенья с лимоном – очень простой и вкусный десерт. Ингредиентов для него требуется минимум, но результат непременно порадует.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Для приготовления торта вам понадобится прямоугольная или квадратная разъемная форма. Но если ее нет, подойдет любой квадратный или прямоугольный контейнер.

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Лимонный торт без выпечки

Время приготовления:

  • 30 минут + время на охлаждение

Калорийность:

  • 327 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 банка сгущенного молока
  • 250 мл сливок для взбивания (33-35 %)
  • Сок двух средних лимонов
  • 350-400 г песочного печенья

Способ приготовления:

  1. Охлажденные сливки взбить.
  2. Добавить сгущенку и сок двух лимонов, еще немного взбить.
  3. Форму застелить пищевой пленкой. Так торт будет легче извлечь.
  4. Выложить слой печенья, щедро покрыть его кремом. Повторить слои. Сверху должен быть крем.
  5. Поставить торт в холодильник на ночь.
  6. Извлечь десерт из формы, сняв бортики или потянув за края пленки.
  7. Разрезать на кусочки и украсить по желанию. В качестве декора можно использовать шоколад, конфеты, ягоды, фрукты, цукаты.

Полезный совет

Прежде чем выдавливать сок из лимонов, снимите с них цедру. Ее можно высушить и использовать в дальнейшем для мяса, выпечки или чая.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонный творожник от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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