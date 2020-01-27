Как сделать торт "Лимонный аромат" без выпечки

Рецепт торта из печенья со сгущенкой и лимоном

Торт без выпечки Фото: Unsplash

Торт из печенья с лимоном – очень простой и вкусный десерт. Ингредиентов для него требуется минимум, но результат непременно порадует.

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Для приготовления торта вам понадобится прямоугольная или квадратная разъемная форма. Но если ее нет, подойдет любой квадратный или прямоугольный контейнер.

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Лимонный торт без выпечки

Время приготовления:

30 минут + время на охлаждение

Калорийность:

327 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 банка сгущенного молока

250 мл сливок для взбивания (33-35 %)

Сок двух средних лимонов

350-400 г песочного печенья

Способ приготовления:

Охлажденные сливки взбить. Добавить сгущенку и сок двух лимонов, еще немного взбить. Форму застелить пищевой пленкой. Так торт будет легче извлечь. Выложить слой печенья, щедро покрыть его кремом. Повторить слои. Сверху должен быть крем. Поставить торт в холодильник на ночь. Извлечь десерт из формы, сняв бортики или потянув за края пленки. Разрезать на кусочки и украсить по желанию. В качестве декора можно использовать шоколад, конфеты, ягоды, фрукты, цукаты.

Полезный совет

Прежде чем выдавливать сок из лимонов, снимите с них цедру. Ее можно высушить и использовать в дальнейшем для мяса, выпечки или чая.

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