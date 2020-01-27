Как сделать торт "Лимонный аромат" без выпечки
Рецепт торта из печенья со сгущенкой и лимоном
Торт из печенья с лимоном – очень простой и вкусный десерт. Ингредиентов для него требуется минимум, но результат непременно порадует.
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Для приготовления торта вам понадобится прямоугольная или квадратная разъемная форма. Но если ее нет, подойдет любой квадратный или прямоугольный контейнер.
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Лимонный торт без выпечки
Время приготовления:
- 30 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 327 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банка сгущенного молока
- 250 мл сливок для взбивания (33-35 %)
- Сок двух средних лимонов
- 350-400 г песочного печенья
Способ приготовления:
- Охлажденные сливки взбить.
- Добавить сгущенку и сок двух лимонов, еще немного взбить.
- Форму застелить пищевой пленкой. Так торт будет легче извлечь.
- Выложить слой печенья, щедро покрыть его кремом. Повторить слои. Сверху должен быть крем.
- Поставить торт в холодильник на ночь.
- Извлечь десерт из формы, сняв бортики или потянув за края пленки.
- Разрезать на кусочки и украсить по желанию. В качестве декора можно использовать шоколад, конфеты, ягоды, фрукты, цукаты.
Полезный совет
Прежде чем выдавливать сок из лимонов, снимите с них цедру. Ее можно высушить и использовать в дальнейшем для мяса, выпечки или чая.
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