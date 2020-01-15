Как сделать трехцветный террин из куриного филе
Рецепт нежной запеканки из курицы с овощами
Французский террин получил свое название благодаря одноименной прямоугольной жаропрочной форме с крышкой. Это блюдо всегда выглядит очень эффектно, хотя готовится довольно просто. Террины бывают мясные, рыбные, овощные и десертные.
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Мы поделимся рецептом трехцветного куриного террина в духовке со шпинатом, морковью и сливками.
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Террин из курицы с морковью и шпинатом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 141 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 700 г куриного филе
- 1 морковь
- 1 репчатый лук
- 1 пучок свежего шпината
- 3 ст.л. сливок
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук почистить, нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Морковь почистить и натереть на мелкой терке. Шпинат промыть, обсушить и порубить.
- Куриное филе помыть, пропустить через мясорубку вместе с жареным луком. Посолить, поперчить, влить сливки, перемешать и разделить фарш на три равные части.
- Поместить в блендер часть фарша и морковь. Измельчить, чтобы масса стала однородной. Так же поступить со второй частью фарша и шпинатом.
- Прямоугольную форму для кекса смазать растительным маслом. Выложить равномерно слой фарша с морковью. Затем выложить слой фарша без добавок. Последним слоем выложить фарш со шпинатом. Поставить форму в разогретую до 180 ºС духовку и запекать 30-40 минут при 190 ºС.
- Затем вынуть форму из духовки, немного остудить, и достать террин.
Как подавать террин
Закуску можно есть как в горячем, так и в холодном виде, с любыми соусами и гарнирами на ваш вкус.
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