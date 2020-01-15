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Как сделать трехцветный террин из куриного филе

Рецепт нежной запеканки из курицы с овощами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Террин из куриного филе
Террин из куриного филе
Фото: Pinterest

Французский террин получил свое название благодаря одноименной прямоугольной жаропрочной форме с крышкой. Это блюдо всегда выглядит очень эффектно, хотя готовится довольно просто. Террины бывают мясные, рыбные, овощные и десертные.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины с кукурузой и горошком:

Мы поделимся рецептом трехцветного куриного террина в духовке со шпинатом, морковью и сливками.

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Террин из курицы с морковью и шпинатом

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 141 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 700 г куриного филе
  • 1 морковь
  • 1 репчатый лук
  • 1 пучок свежего шпината
  • 3 ст.л. сливок
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук почистить, нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Морковь почистить и натереть на мелкой терке. Шпинат промыть, обсушить и порубить.
  2. Куриное филе помыть, пропустить через мясорубку вместе с жареным луком. Посолить, поперчить, влить сливки, перемешать и разделить фарш на три равные части.
  3. Поместить в блендер часть фарша и морковь. Измельчить, чтобы масса стала однородной. Так же поступить со второй частью фарша и шпинатом.
  4. Прямоугольную форму для кекса смазать растительным маслом. Выложить равномерно слой фарша с морковью. Затем выложить слой фарша без добавок. Последним слоем выложить фарш со шпинатом. Поставить форму в разогретую до 180 ºС духовку и запекать 30-40 минут при 190 ºС.
  5. Затем вынуть форму из духовки, немного остудить, и достать террин.

Как подавать террин

Закуску можно есть как в горячем, так и в холодном виде, с любыми соусами и гарнирами на ваш вкус.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блинный торт с фаршем. "Сегодня" также писали, как сделать куриные тефтели с тыквой и сыром.

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Источник: Сегодня
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