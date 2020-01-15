Как сделать трехцветный террин из куриного филе

Рецепт нежной запеканки из курицы с овощами

Террин из куриного филе Фото: Pinterest

Французский террин получил свое название благодаря одноименной прямоугольной жаропрочной форме с крышкой. Это блюдо всегда выглядит очень эффектно, хотя готовится довольно просто. Террины бывают мясные, рыбные, овощные и десертные.

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Мы поделимся рецептом трехцветного куриного террина в духовке со шпинатом, морковью и сливками.

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Террин из курицы с морковью и шпинатом

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

141 ккал на 100 г

Ингредиенты:

700 г куриного филе

1 морковь

1 репчатый лук

1 пучок свежего шпината

3 ст.л. сливок

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук почистить, нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Морковь почистить и натереть на мелкой терке. Шпинат промыть, обсушить и порубить. Куриное филе помыть, пропустить через мясорубку вместе с жареным луком. Посолить, поперчить, влить сливки, перемешать и разделить фарш на три равные части. Поместить в блендер часть фарша и морковь. Измельчить, чтобы масса стала однородной. Так же поступить со второй частью фарша и шпинатом. Прямоугольную форму для кекса смазать растительным маслом. Выложить равномерно слой фарша с морковью. Затем выложить слой фарша без добавок. Последним слоем выложить фарш со шпинатом. Поставить форму в разогретую до 180 ºС духовку и запекать 30-40 минут при 190 ºС. Затем вынуть форму из духовки, немного остудить, и достать террин.

Как подавать террин

Закуску можно есть как в горячем, так и в холодном виде, с любыми соусами и гарнирами на ваш вкус.

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