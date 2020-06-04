Как сделать творожно-клубничное суфле с желатином

Готовим вкусный и полезный летний десерт

Творожное суфле бывает двух видов: с выпечкой и без. Мы расскажем, как приготовить воздушное суфле из творога на желатине с клубникой. Это легкий и вкусный десерт, который станет отличным завершением летнего ужина.

Количество ингредиентов в рецепте указано на одну порцию.

Творожное суфле с клубникой

Суфле из творога с клубникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10-15 минут (без учета застывания суфле)

Калорийность:

71 ккал на 100 г

Ингредиенты:

125 г творога 5%-ной жирности

100 г клубники

50 г сахара

150 г сливок

7 г желатина

10 г воды

Способ приготовления:

Заранее распустить в теплой воде желатин, немного прогреть. Творог протереть через сито, добавить взбитую в блендере клубнику, сахар. Все протереть, добавить сливки. Продолжая взбивать, влить тонкой струйкой распущенный в воде желатин. Поместить смесь в форму, дать остыть в течение 3-4 часов.

Как подавать суфле

Украсить творожное суфле нарезанной клубникой при подаче.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадное суфле на желатине. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом торта с творожным суфле.

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