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Как сделать творожно-клубничное суфле с желатином

Сегодня, 09:11

Готовим вкусный и полезный летний десерт

Творожное суфле бывает двух видов: с выпечкой и без. Мы расскажем, как приготовить воздушное суфле из творога на желатине с клубникой. Это легкий и вкусный десерт, который станет отличным завершением летнего ужина.

Количество ингредиентов в рецепте указано на одну порцию.

Творожное суфле с клубникой

Суфле из творога с клубникой
Суфле из творога с клубникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10-15 минут (без учета застывания суфле)

Калорийность:

  • 71 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 125 г творога 5%-ной жирности
  • 100 г клубники
  • 50 г сахара
  • 150 г сливок
  • 7 г желатина
  • 10 г воды

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Способ приготовления:

  1. Заранее распустить в теплой воде желатин, немного прогреть.
  2. Творог протереть через сито, добавить взбитую в блендере клубнику, сахар. Все протереть, добавить сливки.
  3. Продолжая взбивать, влить тонкой струйкой распущенный в воде желатин.
  4. Поместить смесь в форму, дать остыть в течение 3-4 часов.

Как подавать суфле

Украсить творожное суфле нарезанной клубникой при подаче.

Смотрите видео, как приготовить шоколадный мусс:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадное суфле на желатине. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом торта с творожным суфле.

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Источник: Сегодня
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