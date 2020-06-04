Как сделать творожно-клубничное суфле с желатином
Готовим вкусный и полезный летний десерт
Творожное суфле бывает двух видов: с выпечкой и без. Мы расскажем, как приготовить воздушное суфле из творога на желатине с клубникой. Это легкий и вкусный десерт, который станет отличным завершением летнего ужина.
Количество ингредиентов в рецепте указано на одну порцию.
Творожное суфле с клубникой
Время приготовления:
- 10-15 минут (без учета застывания суфле)
Калорийность:
- 71 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 125 г творога 5%-ной жирности
- 100 г клубники
- 50 г сахара
- 150 г сливок
- 7 г желатина
- 10 г воды
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Способ приготовления:
- Заранее распустить в теплой воде желатин, немного прогреть.
- Творог протереть через сито, добавить взбитую в блендере клубнику, сахар. Все протереть, добавить сливки.
- Продолжая взбивать, влить тонкой струйкой распущенный в воде желатин.
- Поместить смесь в форму, дать остыть в течение 3-4 часов.
Как подавать суфле
Украсить творожное суфле нарезанной клубникой при подаче.
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Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадное суфле на желатине. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом торта с творожным суфле.
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