Как сделать творожное печенье с орехами

Творожное печенье получается очень вкусным и мягким

Печенье творожное Фото: Depositphotos

Домашнее творожное печенье – приятное дополнение к чашке кофе, чая или кружке молока. Такая выпечка понравится так взрослым, так и детям.

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Для приготовления творожного печенья оптимально использовать творог жирностью не менее 5 %. Он не слишком сухой, поэтому сделает выпечку нежной и вкусной.

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Творожное печенье с орехами

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

315 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г сливочного масла комнатной температуры

250 г нежирного творога

1 стакан миндальной муки

1 стакан пшеничной муки

1/2 стакана сахарной пудры

1/2 чайной ложки соли

1 чайная ложка разрыхлителя теста

Несколько капель миндальной эссенции

1/2 – 3/4 стакана дробленых орехов

Немного коричневого сахара – для посыпки

Способ приготовления:

Масло хорошо перемешиваем с сахарной пудрой и солью, добавляем творог, миндальную эссенцию, миндальную муку, дробленые орешки и еще раз перемешиваем все вместе. Пшеничную муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем к полученной массе. Замешиваем однородное тесто. Формируем из теста шар, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 3 часа. Разогреваем духовку до 180 °C. Слегка посыпаем рабочую поверхность мукой, раскатываем тесто в слой толщиной 3-5 мм, вырезаем формочкой печенье, укладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки и слегка смазанный маслом. Посыпаем заготовки коричневым сахаром и печем 10-12 минут до золотистого цвета.

Секреты приготовления творожного печенья

Творог желательно выбирать пастообразный, без крупинок;

Орехи можно взять любые: миндаль, фундук, пекан, грецкие;

В тесто можно добавить мелко натертую апельсиновую или лимонную цедру;

Готовое печенье нужно хранить в жестянке, чтобы оно дольше оставалось свежим.

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