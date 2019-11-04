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Как сделать творожное печенье с орехами

Творожное печенье получается очень вкусным и мягким

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Печенье творожное
Печенье творожное
Фото: Depositphotos

Домашнее творожное печенье – приятное дополнение к чашке кофе, чая или кружке молока. Такая выпечка понравится так взрослым, так и детям.

Смотрите видео, какое печенье любят украинские звезды:

Для приготовления творожного печенья оптимально использовать творог жирностью не менее 5 %. Он не слишком сухой, поэтому сделает выпечку нежной и вкусной.

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Творожное печенье с орехами

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 315 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г сливочного масла комнатной температуры
  • 250 г нежирного творога
  • 1 стакан миндальной муки
  • 1 стакан пшеничной муки
  • 1/2 стакана сахарной пудры
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 чайная ложка разрыхлителя теста
  • Несколько капель миндальной эссенции
  • 1/2 – 3/4 стакана дробленых орехов
  • Немного коричневого сахара – для посыпки

Способ приготовления:

  1. Масло хорошо перемешиваем с сахарной пудрой и солью, добавляем творог, миндальную эссенцию, миндальную муку, дробленые орешки и еще раз перемешиваем все вместе.
  2. Пшеничную муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем к полученной массе. Замешиваем однородное тесто. Формируем из теста шар, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 3 часа.
  3. Разогреваем духовку до 180 °C.
  4. Слегка посыпаем рабочую поверхность мукой, раскатываем тесто в слой толщиной 3-5 мм, вырезаем формочкой печенье, укладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки и слегка смазанный маслом.
  5. Посыпаем заготовки коричневым сахаром и печем 10-12 минут до золотистого цвета.

Секреты приготовления творожного печенья

  • Творог желательно выбирать пастообразный, без крупинок;
  • Орехи можно взять любые: миндаль, фундук, пекан, грецкие;
  • В тесто можно добавить мелко натертую апельсиновую или лимонную цедру;
  • Готовое печенье нужно хранить в жестянке, чтобы оно дольше оставалось свежим.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ореховое печенье с миндальными лепестками. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного печенья с трещинками от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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