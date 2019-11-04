Как сделать творожное печенье с орехами
Творожное печенье получается очень вкусным и мягким
Домашнее творожное печенье – приятное дополнение к чашке кофе, чая или кружке молока. Такая выпечка понравится так взрослым, так и детям.
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Для приготовления творожного печенья оптимально использовать творог жирностью не менее 5 %. Он не слишком сухой, поэтому сделает выпечку нежной и вкусной.
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Творожное печенье с орехами
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 315 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г сливочного масла комнатной температуры
- 250 г нежирного творога
- 1 стакан миндальной муки
- 1 стакан пшеничной муки
- 1/2 стакана сахарной пудры
- 1/2 чайной ложки соли
- 1 чайная ложка разрыхлителя теста
- Несколько капель миндальной эссенции
- 1/2 – 3/4 стакана дробленых орехов
- Немного коричневого сахара – для посыпки
Способ приготовления:
- Масло хорошо перемешиваем с сахарной пудрой и солью, добавляем творог, миндальную эссенцию, миндальную муку, дробленые орешки и еще раз перемешиваем все вместе.
- Пшеничную муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем к полученной массе. Замешиваем однородное тесто. Формируем из теста шар, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 3 часа.
- Разогреваем духовку до 180 °C.
- Слегка посыпаем рабочую поверхность мукой, раскатываем тесто в слой толщиной 3-5 мм, вырезаем формочкой печенье, укладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки и слегка смазанный маслом.
- Посыпаем заготовки коричневым сахаром и печем 10-12 минут до золотистого цвета.
Секреты приготовления творожного печенья
- Творог желательно выбирать пастообразный, без крупинок;
- Орехи можно взять любые: миндаль, фундук, пекан, грецкие;
- В тесто можно добавить мелко натертую апельсиновую или лимонную цедру;
- Готовое печенье нужно хранить в жестянке, чтобы оно дольше оставалось свежим.
Напомним, ранее мы писали, как сделать ореховое печенье с миндальными лепестками. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного печенья с трещинками от Юлии Высоцкой.
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Источник: Сегодня