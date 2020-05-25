Как сделать творожное суфле: лучшие рецепты воздушного десерта

Рецепты приготовления вкусного творожного суфле

Суфле – это нежный и воздушный десерт, который можно легко приготовить на собственной кухне. Самое полезное суфле – творожное. Его можно запекать в духовке или мультиварке, готовить на пару или с желатином. Главное – протереть творог через сито, тогда суфле получится воздушным, легким, без комочков.

Творожное суфле с желатином

Суфле из творога и шоколада Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для суфле:

300 г пастообразного творога

200 мл сливок 33-35%

100 г шоколада

1/4 стакана сахарной пудры

1 ст.л. желатина

4 ст.л. воды

50 мл ликера амаретто

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Для основы:

100 г сливочного масла

200 г шоколадного печенья

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Способ приготовления:

Измельчить печенье в крошку, растопить сливочное масло. Влить масло в крошку, тщательно перемешать. Дно разъемной формы (не больше 20 см в диаметре) застелить пергаментом. Выложить основу из печенья, разровнять, убрать в холодильник. Растопить на водяной бане шоколад, добавить его в творог, высыпать сахарную пудру. Перемешать миксером до однородной массы. В отдельной емкости взбить сливки. Желатин растворить в горячей воде. Влить тонкой струйкой в творожную массу и хорошо перемешать. Добавить амаретто и сливки. Еще раз тщательно перемешать. Выложить суфле в форму и поставить в холодильник на ночь. Украсить суфле по своему вкусу, например, посыпать тертым шоколадом. Разрезать на порционные кусочки и подавать.

Творожное суфле в мультиварке

Творожное суфле: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г домашнего творога

1 ст. молока (240 мл)

3 яйца

1/2 ст. сахара (125 г)

1/4 ст. манки (45 г)

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Способ приготовления:

Белки отделить от желтков. Творог, молоко, желтки, и сахар перетереть в блендере до однородной массы. Добавить манку, перемешать. Отдельно взбить белки до стойких пиков. Все соединить и перемешать на маленькой скорости миксера. Вылить в форму. Выпекать в мультиварке на режиме "Пар" в течение 35 минут. Готовое суфле охладить в холодильнике в течение 3-4 часов. По желанию покрыть греческим йогуртом и украсить ягодами или фруктами.

Творожное суфле на пару

Суфле из творога на пару Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

250 г творога

50 г тростникового сахара

5 г ванильного сахара

2 яйца

2 ст.л. сливок

1 ст.л. манной крупы

Способ приготовления:

Разделите яйца на белки и желтки. Взбейте в блендере творог, сахар, ванильный сахар, сливки, манную крупу и желтки. Отдельно взбейте белки. Аккуратно, порциями, вмешайте белки в творожную массу, делая лопаточкой движения снизу вверх. Возьмите для суфле шесть силиконовых формочек. Выложите творожную массу в формы. Готовьте на пару 20-25 минут. При желании, полейте при подаче ягодным или шоколадным соусом.

Творожное суфле в духовке

Суфле в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

300 г творога

1 яйцо

25 г манки

40 г молока

20 г растопленного сливочного масла

60 г сахара

Щепотка соли

Способ приготовления:

Чтобы получить воздушное суфле, нужно взбить желтки и белки отдельно. Манку замочить предварительно в теплом молоке, пока взбиваются яйца. Желток взбить с половиной сахара в пену. Белок так же взбить с солью и второй половиной сахара в крепкую пену. Смешать взбитый желток с творогом, манкой и маслом. Аккуратно взбить и вмешать взбитый белок. Формочки для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Наполнить творожной массой на 2/3 и поставить в нагретую до 180 ºС духовку на 20-25 минут.

Творожное суфле диетическое

Творожное суфле с шоколадом Фото: Pixabay

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

20 г желатина

1 стакан холодной кипяченой воды

100 мл молока

2 ст.л. темного какао-порошка

2 ст.л. меда

300 г творога

Способ приготовления:

Желатин залить стаканом холодной воды и оставить на полчаса, чтобы он набух. Добавить молоко, какао и мед, размешать. Поставить на слабый огонь и нагревать до тех пор, пока какао не растворится полностью. Не кипятить! Добавить творог, размешать. Измельчить все ингредиенты с помощью блендера в однородную массу. Разлить творожно-шоколадное суфле по формам и поставить в холодильник на несколько часов или на ночь.

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