Как сделать творожное суфле: лучшие рецепты воздушного десерта
Рецепты приготовления вкусного творожного суфле
Суфле – это нежный и воздушный десерт, который можно легко приготовить на собственной кухне. Самое полезное суфле – творожное. Его можно запекать в духовке или мультиварке, готовить на пару или с желатином. Главное – протереть творог через сито, тогда суфле получится воздушным, легким, без комочков.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для суфле:
- 300 г пастообразного творога
- 200 мл сливок 33-35%
- 100 г шоколада
- 1/4 стакана сахарной пудры
- 1 ст.л. желатина
- 4 ст.л. воды
- 50 мл ликера амаретто
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Для основы:
- 100 г сливочного масла
- 200 г шоколадного печенья
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Способ приготовления:
- Измельчить печенье в крошку, растопить сливочное масло. Влить масло в крошку, тщательно перемешать. Дно разъемной формы (не больше 20 см в диаметре) застелить пергаментом. Выложить основу из печенья, разровнять, убрать в холодильник.
- Растопить на водяной бане шоколад, добавить его в творог, высыпать сахарную пудру. Перемешать миксером до однородной массы.
- В отдельной емкости взбить сливки.
- Желатин растворить в горячей воде. Влить тонкой струйкой в творожную массу и хорошо перемешать. Добавить амаретто и сливки. Еще раз тщательно перемешать. Выложить суфле в форму и поставить в холодильник на ночь.
- Украсить суфле по своему вкусу, например, посыпать тертым шоколадом. Разрезать на порционные кусочки и подавать.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г домашнего творога
- 1 ст. молока (240 мл)
- 3 яйца
- 1/2 ст. сахара (125 г)
- 1/4 ст. манки (45 г)
- Греческий йогурт и ягоды или фрукты – для украшения
Способ приготовления:
- Белки отделить от желтков.
- Творог, молоко, желтки, и сахар перетереть в блендере до однородной массы.
- Добавить манку, перемешать.
- Отдельно взбить белки до стойких пиков.
- Все соединить и перемешать на маленькой скорости миксера.
- Вылить в форму. Выпекать в мультиварке на режиме "Пар" в течение 35 минут.
- Готовое суфле охладить в холодильнике в течение 3-4 часов.
- По желанию покрыть греческим йогуртом и украсить ягодами или фруктами.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 50 г тростникового сахара
- 5 г ванильного сахара
- 2 яйца
- 2 ст.л. сливок
- 1 ст.л. манной крупы
Способ приготовления:
- Разделите яйца на белки и желтки. Взбейте в блендере творог, сахар, ванильный сахар, сливки, манную крупу и желтки.
- Отдельно взбейте белки. Аккуратно, порциями, вмешайте белки в творожную массу, делая лопаточкой движения снизу вверх.
- Возьмите для суфле шесть силиконовых формочек. Выложите творожную массу в формы.
- Готовьте на пару 20-25 минут. При желании, полейте при подаче ягодным или шоколадным соусом.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 300 г творога
- 1 яйцо
- 25 г манки
- 40 г молока
- 20 г растопленного сливочного масла
- 60 г сахара
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Чтобы получить воздушное суфле, нужно взбить желтки и белки отдельно. Манку замочить предварительно в теплом молоке, пока взбиваются яйца.
- Желток взбить с половиной сахара в пену. Белок так же взбить с солью и второй половиной сахара в крепкую пену.
- Смешать взбитый желток с творогом, манкой и маслом. Аккуратно взбить и вмешать взбитый белок.
- Формочки для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Наполнить творожной массой на 2/3 и поставить в нагретую до 180 ºС духовку на 20-25 минут.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 20 г желатина
- 1 стакан холодной кипяченой воды
- 100 мл молока
- 2 ст.л. темного какао-порошка
- 2 ст.л. меда
- 300 г творога
Способ приготовления:
- Желатин залить стаканом холодной воды и оставить на полчаса, чтобы он набух.
- Добавить молоко, какао и мед, размешать.
- Поставить на слабый огонь и нагревать до тех пор, пока какао не растворится полностью. Не кипятить! Добавить творог, размешать.
- Измельчить все ингредиенты с помощью блендера в однородную массу.
- Разлить творожно-шоколадное суфле по формам и поставить в холодильник на несколько часов или на ночь.
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