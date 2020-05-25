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Как сделать творожное суфле: лучшие рецепты воздушного десерта

Сегодня, 16:15

Рецепты приготовления вкусного творожного суфле

Суфле – это нежный и воздушный десерт, который можно легко приготовить на собственной кухне. Самое полезное суфле – творожное. Его можно запекать в духовке или мультиварке, готовить на пару или с желатином. Главное – протереть творог через сито, тогда суфле получится воздушным, легким, без комочков.

Творожное суфле с желатином

Суфле из творога и шоколада
Суфле из творога и шоколада
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для суфле:

  • 300 г пастообразного творога
  • 200 мл сливок 33-35%
  • 100 г шоколада
  • 1/4 стакана сахарной пудры
  • 1 ст.л. желатина
  • 4 ст.л. воды
  • 50 мл ликера амаретто

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Для основы:

  • 100 г сливочного масла
  • 200 г шоколадного печенья

Смотрите видео, как приготовить диетический фруктовый мусс:

Способ приготовления:

  1. Измельчить печенье в крошку, растопить сливочное масло. Влить масло в крошку, тщательно перемешать. Дно разъемной формы (не больше 20 см в диаметре) застелить пергаментом. Выложить основу из печенья, разровнять, убрать в холодильник.
  2. Растопить на водяной бане шоколад, добавить его в творог, высыпать сахарную пудру. Перемешать миксером до однородной массы.
  3. В отдельной емкости взбить сливки.
  4. Желатин растворить в горячей воде. Влить тонкой струйкой в творожную массу и хорошо перемешать. Добавить амаретто и сливки. Еще раз тщательно перемешать. Выложить суфле в форму и поставить в холодильник на ночь.
  5. Украсить суфле по своему вкусу, например, посыпать тертым шоколадом. Разрезать на порционные кусочки и подавать.

Творожное суфле в мультиварке

Творожное суфле: рецепт
Творожное суфле: рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г домашнего творога
  • 1 ст. молока (240 мл)
  • 3 яйца
  • 1/2 ст. сахара (125 г)
  • 1/4 ст. манки (45 г)
  • Греческий йогурт и ягоды или фрукты – для украшения

Способ приготовления:

  1. Белки отделить от желтков.
  2. Творог, молоко, желтки, и сахар перетереть в блендере до однородной массы.
  3. Добавить манку, перемешать.
  4. Отдельно взбить белки до стойких пиков.
  5. Все соединить и перемешать на маленькой скорости миксера.
  6. Вылить в форму. Выпекать в мультиварке на режиме "Пар" в течение 35 минут.
  7. Готовое суфле охладить в холодильнике в течение 3-4 часов.
  8. По желанию покрыть греческим йогуртом и украсить ягодами или фруктами.

Творожное суфле на пару

Суфле из творога на пару
Суфле из творога на пару
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 250 г творога
  • 50 г тростникового сахара
  • 5 г ванильного сахара
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сливок
  • 1 ст.л. манной крупы

Способ приготовления:

  1. Разделите яйца на белки и желтки. Взбейте в блендере творог, сахар, ванильный сахар, сливки, манную крупу и желтки.
  2. Отдельно взбейте белки. Аккуратно, порциями, вмешайте белки в творожную массу, делая лопаточкой движения снизу вверх.
  3. Возьмите для суфле шесть силиконовых формочек. Выложите творожную массу в формы.
  4. Готовьте на пару 20-25 минут. При желании, полейте при подаче ягодным или шоколадным соусом.

Творожное суфле в духовке

Суфле в духовке
Суфле в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 300 г творога
  • 1 яйцо
  • 25 г манки
  • 40 г молока
  • 20 г растопленного сливочного масла
  • 60 г сахара
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Чтобы получить воздушное суфле, нужно взбить желтки и белки отдельно. Манку замочить предварительно в теплом молоке, пока взбиваются яйца.
  2. Желток взбить с половиной сахара в пену. Белок так же взбить с солью и второй половиной сахара в крепкую пену.
  3. Смешать взбитый желток с творогом, манкой и маслом. Аккуратно взбить и вмешать взбитый белок.
  4. Формочки для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Наполнить творожной массой на 2/3 и поставить в нагретую до 180 ºС духовку на 20-25 минут.

Творожное суфле диетическое

Творожное суфле с шоколадом
Творожное суфле с шоколадом
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 20 г желатина
  • 1 стакан холодной кипяченой воды
  • 100 мл молока
  • 2 ст.л. темного какао-порошка
  • 2 ст.л. меда
  • 300 г творога

Способ приготовления:

  1. Желатин залить стаканом холодной воды и оставить на полчаса, чтобы он набух.
  2. Добавить молоко, какао и мед, размешать.
  3. Поставить на слабый огонь и нагревать до тех пор, пока какао не растворится полностью. Не кипятить! Добавить творог, размешать.
  4. Измельчить все ингредиенты с помощью блендера в однородную массу.
  5. Разлить творожно-шоколадное суфле по формам и поставить в холодильник на несколько часов или на ночь.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сметанник с вареной сгущенкой и шоколадным кремом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом лимонного суфле от Марты Стюарт.

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Источник: Сегодня
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