Как сделать творожную пасху "Три шоколада"

Рецепт вкусной и оригинальной творожной пасхи

"Три шоколада" – это не только торт, но и один из лучших рецептов творожной пасхи. Она выходит не только вкусной, но и очень нарядной.

Для приготовления пасхи нужно использовать жирный, мягкий и не слишком влажный творог. В идеале он должен быть домашним.

Творожная пасха "Три шоколада"

Творожная пасха "Три шоколада" заварная Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут + время на охлаждения

Ингредиенты:

500 г домашнего творога

200 г сметаны

100 г сливочного масла

100 г сахарной пудры

50 г черного шоколада

50 г молочного шоколада

50 белого шоколада

2 ст.л. шоколадной стружки

2 ст.л. измельченного фундука

2 ст.л. кокосовой стружки

Растопленный шоколад, кондитерская посыпка – для декора

Способ приготовления:

Творог протереть через сито, перемешать с размягченным сливочным маслом. Добавить сметану и сахарную пудру. Шоколад отдельно растопить на водяной бане или в микроволновке. Разделить творожную массу на три равные части и в каждую добавить разный вид шоколада. В массу с темным шоколадом добавить шоколадную стружку, в массу с молочным шоколадом – орешки, в массу с белым шоколадом – кокосовую стружку. Затем выложить творожную массу слоями в застеленную марлей форму – сначала с белым шоколадом, затем с молочным, а в конце – с темным. Аккуратно накрыть сверху марлей, поставить гнет и убрать в холодильник примерно на сутки. За это время стечет лишняя сыворотка. Через сутки с творожной пасхи снять груз, убрать марлю и перевернуть ее на блюдо. По желанию полить сверху растопленным шоколадом и украсить кондитерской посыпкой.

На заметку

В качестве груза можно использовать банку с водой.

Смотрите видео, как сделать сырую творожную пасху по рецепту Григория Германа:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить творожную пасху с шоколадной глазурью. Мы также делились рецептом кулича от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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