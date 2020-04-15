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Как сделать творожную пасху "Три шоколада"

Рецепт вкусной и оригинальной творожной пасхи

Ирина Павлина
Сегодня, 09:00

"Три шоколада" – это не только торт, но и один из лучших рецептов творожной пасхи. Она выходит не только вкусной, но и очень нарядной.

Для приготовления пасхи нужно использовать жирный, мягкий и не слишком влажный творог. В идеале он должен быть домашним.

Творожная пасха "Три шоколада"

Творожная пасха "Три шоколада" заварная
Творожная пасха "Три шоколада" заварная
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время на охлаждения

Ингредиенты:

  • 500 г домашнего творога
  • 200 г сметаны
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахарной пудры
  • 50 г черного шоколада
  • 50 г молочного шоколада
  • 50 белого шоколада
  • 2 ст.л. шоколадной стружки
  • 2 ст.л. измельченного фундука
  • 2 ст.л. кокосовой стружки
  • Растопленный шоколад, кондитерская посыпка – для декора

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Способ приготовления:

  1. Творог протереть через сито, перемешать с размягченным сливочным маслом. Добавить сметану и сахарную пудру.
  2. Шоколад отдельно растопить на водяной бане или в микроволновке.
  3. Разделить творожную массу на три равные части и в каждую добавить разный вид шоколада.
  4. В массу с темным шоколадом добавить шоколадную стружку, в массу с молочным шоколадом – орешки, в массу с белым шоколадом – кокосовую стружку.
  5. Затем выложить творожную массу слоями в застеленную марлей форму – сначала с белым шоколадом, затем с молочным, а в конце – с темным. Аккуратно накрыть сверху марлей, поставить гнет и убрать в холодильник примерно на сутки. За это время стечет лишняя сыворотка.
  6. Через сутки с творожной пасхи снять груз, убрать марлю и перевернуть ее на блюдо. По желанию полить сверху растопленным шоколадом и украсить кондитерской посыпкой.

На заметку

В качестве груза можно использовать банку с водой.

Смотрите видео, как сделать сырую творожную пасху по рецепту Григория Германа:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить творожную пасху с шоколадной глазурью. Мы также делились рецептом кулича от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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