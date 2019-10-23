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Как сделать творожный пудинг с сухофруктами на завтрак

Рецепт сладкого пудинга из творога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:56
Пудинг из творога
Пудинг из творога
Фото: freepik.com

Настоящий пудинг – это английское блюдо из теста. Бывают сладкие пудинги, пудинги с мясом, печенью, рыбой, морепродуктами и овощами.

Смотрите видео, как приготовить английский десерт трайфл:

Творожный пудинг отличается от привычной запеканки более воздушной структурой, которая достигается за счет добавления взбитых яичных белков.

Пудинг творожный с сухофруктами

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 60 г сливочного масла
  • 150 г сухофруктов
  • 500 г творога
  • 4 яйца
  • 100 г сахара
  • 50 г манной крупы
  • Цедра 1 апельсина или лимона
  • 3 ст.л. панировочных сухарей
  • Растительное масло – для смазывания формы
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Предварительно залить кипятком сухофрукты, растопить сливочное масло, отделить желтки от белков.
  2. Творог протереть через сито, добавить желтки, сливочное масло, сахар, манную крупу и мелко натертую цедру.
  3. Сухофрукты промыть, обсушить с помощью полотенца, нарезать, смешать с творожной массой.
  4. Белки взбить до крепкой пены, осторожно добавить в творог, перемешивая движениями снизу вверх.
  5. Выложить в формы, смазанные маслом и посыпанные сухарями.
  6. Выпекать творожный пудинг при 180 ºС в течение 25 минут.
  7. Подавать теплый или холодный. Пудинг из творога можно посыпать сахарной пудрой или украсить ягодами.

Как проверить творог на содержание крахмала

Зачастую недобросовестные производители добавляют в творог крахмал, чтобы увеличить массу продукта. Более того, регулярное употребление этой пищевой добавки замедляет процесс сжигания жиров в организме, что особенно актуально для тех, кто использует творог в диетических целях.

Проверить творог на наличие крахмала очень просто. Для этого понадобится несколько капель обычного йода. При содействии йода с продуктом, в котором содержится крахмал, творог приобретает черновато-синеватый окрас. Если же он станет коричневым – крахмала в нем нет.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного десерта с бананом и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить запеканку из тыквы, яблок и творога слоями.

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Источник: Сегодня
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