Как сделать творожный пудинг с сухофруктами на завтрак
Рецепт сладкого пудинга из творога
Настоящий пудинг – это английское блюдо из теста. Бывают сладкие пудинги, пудинги с мясом, печенью, рыбой, морепродуктами и овощами.
Смотрите видео, как приготовить английский десерт трайфл:
Творожный пудинг отличается от привычной запеканки более воздушной структурой, которая достигается за счет добавления взбитых яичных белков.
Пудинг творожный с сухофруктами
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 164 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 60 г сливочного масла
- 150 г сухофруктов
- 500 г творога
- 4 яйца
- 100 г сахара
- 50 г манной крупы
- Цедра 1 апельсина или лимона
- 3 ст.л. панировочных сухарей
- Растительное масло – для смазывания формы
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Предварительно залить кипятком сухофрукты, растопить сливочное масло, отделить желтки от белков.
- Творог протереть через сито, добавить желтки, сливочное масло, сахар, манную крупу и мелко натертую цедру.
- Сухофрукты промыть, обсушить с помощью полотенца, нарезать, смешать с творожной массой.
- Белки взбить до крепкой пены, осторожно добавить в творог, перемешивая движениями снизу вверх.
- Выложить в формы, смазанные маслом и посыпанные сухарями.
- Выпекать творожный пудинг при 180 ºС в течение 25 минут.
- Подавать теплый или холодный. Пудинг из творога можно посыпать сахарной пудрой или украсить ягодами.
Как проверить творог на содержание крахмала
Зачастую недобросовестные производители добавляют в творог крахмал, чтобы увеличить массу продукта. Более того, регулярное употребление этой пищевой добавки замедляет процесс сжигания жиров в организме, что особенно актуально для тех, кто использует творог в диетических целях.
Проверить творог на наличие крахмала очень просто. Для этого понадобится несколько капель обычного йода. При содействии йода с продуктом, в котором содержится крахмал, творог приобретает черновато-синеватый окрас. Если же он станет коричневым – крахмала в нем нет.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожного десерта с бананом и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить запеканку из тыквы, яблок и творога слоями.
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