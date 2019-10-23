Как сделать творожный пудинг с сухофруктами на завтрак

Рецепт сладкого пудинга из творога

Пудинг из творога Фото: freepik.com

Настоящий пудинг – это английское блюдо из теста. Бывают сладкие пудинги, пудинги с мясом, печенью, рыбой, морепродуктами и овощами.

Смотрите видео, как приготовить английский десерт трайфл:

Творожный пудинг отличается от привычной запеканки более воздушной структурой, которая достигается за счет добавления взбитых яичных белков.

Пудинг творожный с сухофруктами

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

60 г сливочного масла

150 г сухофруктов

500 г творога

4 яйца

100 г сахара

50 г манной крупы

Цедра 1 апельсина или лимона

3 ст.л. панировочных сухарей

Растительное масло – для смазывания формы

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Предварительно залить кипятком сухофрукты, растопить сливочное масло, отделить желтки от белков. Творог протереть через сито, добавить желтки, сливочное масло, сахар, манную крупу и мелко натертую цедру. Сухофрукты промыть, обсушить с помощью полотенца, нарезать, смешать с творожной массой. Белки взбить до крепкой пены, осторожно добавить в творог, перемешивая движениями снизу вверх. Выложить в формы, смазанные маслом и посыпанные сухарями. Выпекать творожный пудинг при 180 ºС в течение 25 минут. Подавать теплый или холодный. Пудинг из творога можно посыпать сахарной пудрой или украсить ягодами.

Как проверить творог на содержание крахмала

Зачастую недобросовестные производители добавляют в творог крахмал, чтобы увеличить массу продукта. Более того, регулярное употребление этой пищевой добавки замедляет процесс сжигания жиров в организме, что особенно актуально для тех, кто использует творог в диетических целях.

Проверить творог на наличие крахмала очень просто. Для этого понадобится несколько капель обычного йода. При содействии йода с продуктом, в котором содержится крахмал, творог приобретает черновато-синеватый окрас. Если же он станет коричневым – крахмала в нем нет.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного десерта с бананом и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить запеканку из тыквы, яблок и творога слоями.

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