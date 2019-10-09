Как сделать тыквенные цукаты в духовке

Полезные и ароматные цукаты из тыквы можно приготовить по быстрому рецепту

Цукаты из тыквы Фото: Depositphotos

Эта полезное лакомство легко готовится и быстро съедается. Тыквенные цукаты можно дать ребенку в школу и добавить в выпечку вместо кураги, перемолоть и использовать в качестве начинки для вареников, блинов или пирожков.

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Для приготовления цукатов кусочки тыквы проваривают в сладком сиропе, неоднократно доводя до кипения и снимая с огня. Затем их остужают и сушат в течение нескольких часов в духовке.

Цукаты из тыквы "Как курага"

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

171 ккал

Ингредиенты:

1 кг тыквы

400 г сахара

200 мл воды

1 лимон или апельсин

3 г лимонной кислоты, корица

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Сварить сироп из воды и сахара. Погрузить в него нарезанную кубиками тыкву и лимон (апельсин), отварить в течение 5 минут, оставить до полного остывания. Снова прокипятить 1-2 минуты и дать остыть. Повторить три раза. Выложить на пергамент по одному кусочку, подсушить в духовке в течение 1 часа при температуре 130 °С. Можно сушить дольше или меньше – цукаты будут суше или мягче. Посыпать просеянной сахарной пудрой или корицей. Хранить тыквенные цукаты в банке с крышкой.

Секреты приготовления тыквенных цукатов

Из одного килограмма тыквы получится не более 250 г цукатов. Если вы хотите приготовить больше, увеличьте пропорции продуктов в два-три раза;

Не нарезайте тыкву очень мелкими и тонкими кусочками, иначе при дальнейшей сушке они станут очень жесткими;

Держите дверцу духовки приоткрытой;

Для сиропа выбирайте лимон большой и тонкой кожурой, и нарезайте его очень тонкими кусочками или кружочками;

Горячие цукаты сразу снимайте с противня, иначе они прилипнут, и их трудно будет снять.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать осенний мармелад по рецепту Лизы Глинской. "Сегодня" также писали, как сделать тыквенное пюре.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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