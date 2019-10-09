Как сделать тыквенные цукаты в духовке
Полезные и ароматные цукаты из тыквы можно приготовить по быстрому рецепту
Эта полезное лакомство легко готовится и быстро съедается. Тыквенные цукаты можно дать ребенку в школу и добавить в выпечку вместо кураги, перемолоть и использовать в качестве начинки для вареников, блинов или пирожков.
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Для приготовления цукатов кусочки тыквы проваривают в сладком сиропе, неоднократно доводя до кипения и снимая с огня. Затем их остужают и сушат в течение нескольких часов в духовке.
Цукаты из тыквы "Как курага"
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 171 ккал
Ингредиенты:
- 1 кг тыквы
- 400 г сахара
- 200 мл воды
- 1 лимон или апельсин
- 3 г лимонной кислоты, корица
- Сахарная пудра
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Способ приготовления:
- Сварить сироп из воды и сахара. Погрузить в него нарезанную кубиками тыкву и лимон (апельсин), отварить в течение 5 минут, оставить до полного остывания. Снова прокипятить 1-2 минуты и дать остыть. Повторить три раза.
- Выложить на пергамент по одному кусочку, подсушить в духовке в течение 1 часа при температуре 130 °С. Можно сушить дольше или меньше – цукаты будут суше или мягче.
- Посыпать просеянной сахарной пудрой или корицей.
- Хранить тыквенные цукаты в банке с крышкой.
Секреты приготовления тыквенных цукатов
- Из одного килограмма тыквы получится не более 250 г цукатов. Если вы хотите приготовить больше, увеличьте пропорции продуктов в два-три раза;
- Не нарезайте тыкву очень мелкими и тонкими кусочками, иначе при дальнейшей сушке они станут очень жесткими;
- Держите дверцу духовки приоткрытой;
- Для сиропа выбирайте лимон большой и тонкой кожурой, и нарезайте его очень тонкими кусочками или кружочками;
- Горячие цукаты сразу снимайте с противня, иначе они прилипнут, и их трудно будет снять.
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