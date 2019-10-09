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Как сделать тыквенные цукаты в духовке

Полезные и ароматные цукаты из тыквы можно приготовить по быстрому рецепту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55
Цукаты из тыквы
Цукаты из тыквы
Фото: Depositphotos

Эта полезное лакомство легко готовится и быстро съедается. Тыквенные цукаты можно дать ребенку в школу и добавить в выпечку вместо кураги, перемолоть и использовать в качестве начинки для вареников, блинов или пирожков.

Смотрите видео, как приготовить цукаты из моркови:

Для приготовления цукатов кусочки тыквы проваривают в сладком сиропе, неоднократно доводя до кипения и снимая с огня. Затем их остужают и сушат в течение нескольких часов в духовке.

Цукаты из тыквы "Как курага"

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 171 ккал

Ингредиенты:

  • 1 кг тыквы
  • 400 г сахара
  • 200 мл воды
  • 1 лимон или апельсин
  • 3 г лимонной кислоты, корица
  • Сахарная пудра

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Способ приготовления:

  1. Сварить сироп из воды и сахара. Погрузить в него нарезанную кубиками тыкву и лимон (апельсин), отварить в течение 5 минут, оставить до полного остывания. Снова прокипятить 1-2 минуты и дать остыть. Повторить три раза.
  2. Выложить на пергамент по одному кусочку, подсушить в духовке в течение 1 часа при температуре 130 °С. Можно сушить дольше или меньше – цукаты будут суше или мягче.
  3. Посыпать просеянной сахарной пудрой или корицей.
  4. Хранить тыквенные цукаты в банке с крышкой.

Секреты приготовления тыквенных цукатов

  • Из одного килограмма тыквы получится не более 250 г цукатов. Если вы хотите приготовить больше, увеличьте пропорции продуктов в два-три раза;
  • Не нарезайте тыкву очень мелкими и тонкими кусочками, иначе при дальнейшей сушке они станут очень жесткими;
  • Держите дверцу духовки приоткрытой;
  • Для сиропа выбирайте лимон большой и тонкой кожурой, и нарезайте его очень тонкими кусочками или кружочками;
  • Горячие цукаты сразу снимайте с противня, иначе они прилипнут, и их трудно будет снять.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать осенний мармелад по рецепту Лизы Глинской. "Сегодня" также писали, как сделать тыквенное пюре.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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