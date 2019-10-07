Как сделать тыквенный чизкейк в мультиварке
Рецепт вкусного домашнего чизкейка с тыквенным пюре и орехами
Тыквенный чизкейк с грецкими орехами – идеальный десерт для осени. Он готовится из сливочного сыра и творога в мультиварке.
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Чизкейк с тыквой получается очень легким, ароматным и вкусным. Перед подачей его можно украсить взбитыми сливками, жареными грецкими орехами или свежей малиной.
Тыквенный чизкейк в мультиварке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 197 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г песочного печенья
- 100 г грецких орехов
- 150 г сливочного масла
- 2 яйца
- 250 г тыквенного пюре
- 400 г сливочного сыра
- 100 г творога
- 150 г сахара
- 50 мл сливок 33%
- 1/2 ч.л. молотой корицы
- 1/4 ч.л. молотого имбиря
- Щепотка молотого мускатного ореха
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Способ приготовления:
- Растопить сливочное масло и смешать с измельченными в блендере грецкими орехами, 3 ст.л. сахара и печеньем.
- Застелить чашу мультиварки пергаментом для выпечки, предварительно намоченным и отжатым. Оставьте длинные края у пергамента, чтобы позже было удобнее достать чизкейк. Выложить массу из масла с печеньем и орехами в мультиварку и утрамбовать ложкой, сделав бортики высотой 2 сантиметра. Убрать в холодильник.
- Для начинки перемешать венчиком тыквенное пюре, сливки, яйца, 110 г сахара и специи.
- Сливочный сыр комнатной температуры взбить миксером вместе с творогом до однородности. Добавить к сыру тыквенную массу и быстро взбить до полной однородности
- Вылить сырно-тыквенную массу в основу из печенья и готовить в мультиварке в режиме "Выпечка" в течение 1 часа.
- Мультиварку выключить, но не открывать еще 20 минут. Потом открыть и дать чизкейку остыть,не вынимая из чаши.
- Полностью остывший тыквенный чизкейк осторожно вынуть за края пергамента и убрать в холодильник на ночь.
Как приготовить тыквенное пюре для чизкейка
- Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
- Отправьте в разогретую до 200º С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
- Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь тыкву с творогом и яблоками. "Сегодня" также писали, как испечь тыквенный кекс с апельсинами и орехами.
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