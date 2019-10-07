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Как сделать тыквенный чизкейк в мультиварке

Рецепт вкусного домашнего чизкейка с тыквенным пюре и орехами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:55
Чизкейк с тыквой и орехами
Чизкейк с тыквой и орехами
Фото: Depositphotos

Тыквенный чизкейк с грецкими орехами – идеальный десерт для осени. Он готовится из сливочного сыра и творога в мультиварке.

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Чизкейк с тыквой получается очень легким, ароматным и вкусным. Перед подачей его можно украсить взбитыми сливками, жареными грецкими орехами или свежей малиной.

Тыквенный чизкейк в мультиварке

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г песочного печенья
  • 100 г грецких орехов
  • 150 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 250 г тыквенного пюре
  • 400 г сливочного сыра
  • 100 г творога
  • 150 г сахара
  • 50 мл сливок 33%
  • 1/2 ч.л. молотой корицы
  • 1/4 ч.л. молотого имбиря
  • Щепотка молотого мускатного ореха

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Способ приготовления:

  1. Растопить сливочное масло и смешать с измельченными в блендере грецкими орехами, 3 ст.л. сахара и печеньем.
  2. Застелить чашу мультиварки пергаментом для выпечки, предварительно намоченным и отжатым. Оставьте длинные края у пергамента, чтобы позже было удобнее достать чизкейк. Выложить массу из масла с печеньем и орехами в мультиварку и утрамбовать ложкой, сделав бортики высотой 2 сантиметра. Убрать в холодильник.
  3. Для начинки перемешать венчиком тыквенное пюре, сливки, яйца, 110 г сахара и специи.
  4. Сливочный сыр комнатной температуры взбить миксером вместе с творогом до однородности. Добавить к сыру тыквенную массу и быстро взбить до полной однородности
  5. Вылить сырно-тыквенную массу в основу из печенья и готовить в мультиварке в режиме "Выпечка" в течение 1 часа.
  6. Мультиварку выключить, но не открывать еще 20 минут. Потом открыть и дать чизкейку остыть,не вынимая из чаши.
  7. Полностью остывший тыквенный чизкейк осторожно вынуть за края пергамента и убрать в холодильник на ночь.

Как приготовить тыквенное пюре для чизкейка

  • Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
  • Отправьте в разогретую до 200º С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
  • Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь тыкву с творогом и яблоками. "Сегодня" также писали, как испечь тыквенный кекс с апельсинами и орехами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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