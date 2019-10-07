Как сделать тыквенный чизкейк в мультиварке

Рецепт вкусного домашнего чизкейка с тыквенным пюре и орехами

Чизкейк с тыквой и орехами Фото: Depositphotos

Тыквенный чизкейк с грецкими орехами – идеальный десерт для осени. Он готовится из сливочного сыра и творога в мультиварке.

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Чизкейк с тыквой получается очень легким, ароматным и вкусным. Перед подачей его можно украсить взбитыми сливками, жареными грецкими орехами или свежей малиной.

Тыквенный чизкейк в мультиварке

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г песочного печенья

100 г грецких орехов

150 г сливочного масла

2 яйца

250 г тыквенного пюре

400 г сливочного сыра

100 г творога

150 г сахара

50 мл сливок 33%

1/2 ч.л. молотой корицы

1/4 ч.л. молотого имбиря

Щепотка молотого мускатного ореха

Способ приготовления:

Растопить сливочное масло и смешать с измельченными в блендере грецкими орехами, 3 ст.л. сахара и печеньем. Застелить чашу мультиварки пергаментом для выпечки, предварительно намоченным и отжатым. Оставьте длинные края у пергамента, чтобы позже было удобнее достать чизкейк. Выложить массу из масла с печеньем и орехами в мультиварку и утрамбовать ложкой, сделав бортики высотой 2 сантиметра. Убрать в холодильник. Для начинки перемешать венчиком тыквенное пюре, сливки, яйца, 110 г сахара и специи. Сливочный сыр комнатной температуры взбить миксером вместе с творогом до однородности. Добавить к сыру тыквенную массу и быстро взбить до полной однородности Вылить сырно-тыквенную массу в основу из печенья и готовить в мультиварке в режиме "Выпечка" в течение 1 часа. Мультиварку выключить, но не открывать еще 20 минут. Потом открыть и дать чизкейку остыть,не вынимая из чаши. Полностью остывший тыквенный чизкейк осторожно вынуть за края пергамента и убрать в холодильник на ночь.

Как приготовить тыквенное пюре для чизкейка

Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.

Отправьте в разогретую до 200º С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.

Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь тыкву с творогом и яблоками. "Сегодня" также писали, как испечь тыквенный кекс с апельсинами и орехами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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