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Как сделать тыквенный мармелад в домашних условиях

Рецепт вкусной и полезной постной сладости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Тыквенный мармелад
Тыквенный мармелад
Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 длится 40 дней – с 28 ноября по 6 января. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождение – мясо, молоко и яйца.

Смотрите видео, как сделать вкусную кашу из тыквы:

Если вы хотите приготовить постную сладость, сделайте мармелад из тыквенного пюре на агар-агаре. Он вкусный, просто готовится и содержит массу полезных веществ.

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Тыквенный мармелад

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 150 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Тыква – 500 г
  • Вода – 80 мл
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Агар-агар – 2 ч. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Тыкву помойте, очистите от кожуры, волокон и семян. Нарежьте мякоть на кубики, сложите в кастрюлю, влейте 80 мл воды и поставьте на средний огонь.
  2. Накройте кастрюлю крышкой, доведите до кипения и тушите тыкву до мягкости в течение 15 минут, помешивая. Готовые кусочки должны стать мягкими и легко протыкаться вилкой.
  3. Тыкву немного остудите и измельчите блендером до однородной массы без комочков, добавьте лимонный сок и сахар. Перелейте тыквенное пюре снова в кастрюлю, поставьте на небольшой огонь и проварите 1 минуту.
  4. Всыпьте агар-агар, перемешайте и прокипятите еще минуту, постоянно помешивая. Горячую массу сразу же перелейте в маленькие силиконовые формочки, дайте остыть при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник. Через 15–20 минут тыквенный мармелад будет готов.

Полезные советы

Можно обвалять мармелад в крахмале, сахаре, кокосовой стружке или кунжуте, чтобы сделать конфеты вкуснее и заодно не дать им слипнуться;

Если у вас нет фигурных форм для мармелада, то влейте горячее пюре в любой пластиковый контейнер, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Затем извлеките и порежьте на квадраты.

Напомним, ранее мы писали, как сделать цукаты из тыквы. "Сегодня" также писали, как приготовить тыквенное пюре.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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