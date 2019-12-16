Как сделать тыквенный мармелад в домашних условиях
Рецепт вкусной и полезной постной сладости
Рождественский пост 2019-2020 длится 40 дней – с 28 ноября по 6 января. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождение – мясо, молоко и яйца.
Смотрите видео, как сделать вкусную кашу из тыквы:
Если вы хотите приготовить постную сладость, сделайте мармелад из тыквенного пюре на агар-агаре. Он вкусный, просто готовится и содержит массу полезных веществ.
Тыквенный мармелад
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 150 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Тыква – 500 г
- Вода – 80 мл
- Сахар – 4 ст. л.
- Агар-агар – 2 ч. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Тыкву помойте, очистите от кожуры, волокон и семян. Нарежьте мякоть на кубики, сложите в кастрюлю, влейте 80 мл воды и поставьте на средний огонь.
- Накройте кастрюлю крышкой, доведите до кипения и тушите тыкву до мягкости в течение 15 минут, помешивая. Готовые кусочки должны стать мягкими и легко протыкаться вилкой.
- Тыкву немного остудите и измельчите блендером до однородной массы без комочков, добавьте лимонный сок и сахар. Перелейте тыквенное пюре снова в кастрюлю, поставьте на небольшой огонь и проварите 1 минуту.
- Всыпьте агар-агар, перемешайте и прокипятите еще минуту, постоянно помешивая. Горячую массу сразу же перелейте в маленькие силиконовые формочки, дайте остыть при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник. Через 15–20 минут тыквенный мармелад будет готов.
Полезные советы
Можно обвалять мармелад в крахмале, сахаре, кокосовой стружке или кунжуте, чтобы сделать конфеты вкуснее и заодно не дать им слипнуться;
Если у вас нет фигурных форм для мармелада, то влейте горячее пюре в любой пластиковый контейнер, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Затем извлеките и порежьте на квадраты.
Напомним, ранее мы писали, как сделать цукаты из тыквы. "Сегодня" также писали, как приготовить тыквенное пюре.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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