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Как приготовить варенье из арбузной мякоти на зиму

Сегодня, 15:43

Рецепт простого домашнего варенья из мякоти арбуза

Обычно арбузное варенье готовят из корок, но из мякоти оно получается не менее вкусным. Главное, выбрать спелый и сладкий арбуз.

Варенье готово, когда пропадает пенка, а сироп становится прозрачным. Также на готовность проверить можно, капнув на блюдце: готовое варенье не растекается.

Не храните заготовку дольше 1 года – она теряет вкусовые качества и витамины.

Варенье из арбуза на зиму

Варенье из арбуза на зиму
Варенье из арбуза на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 238 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Арбуз или дыня – 1 кг
  • Сахар – 1 кг
  • Вода – 1 л

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Способ приготовления:

  1. Снимаем кожицу с плодов, косточки можно не вынимать.
  2. Варим сахарный сироп, потом кладем в него кусочки арбуза или дыни. Это достаточно нежные продукты, поэтому легко развариваются.
  3. Доводим до кипения, уменьшаем огонь до самого минимума и варим примерно 1,5 часа.

Полезный совет

В это варенье можно добавить мяту, а также целые ягоды, например, чернику, незадолго до окончания варки. Можно также сделать и микс: сварить сразу в сахарном сиропе дыню с арбузом.

Смотрите видео, как выбирать арбузы и дыни:

Напомним, ранее мы писали, как сделать десерты из арбуза, а также делились рецептом арбузного зефира.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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