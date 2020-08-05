Как приготовить варенье из арбузной мякоти на зиму

Рецепт простого домашнего варенья из мякоти арбуза

Обычно арбузное варенье готовят из корок, но из мякоти оно получается не менее вкусным. Главное, выбрать спелый и сладкий арбуз.

Варенье готово, когда пропадает пенка, а сироп становится прозрачным. Также на готовность проверить можно, капнув на блюдце: готовое варенье не растекается.

Не храните заготовку дольше 1 года – она теряет вкусовые качества и витамины.

Варенье из арбуза на зиму

Варенье из арбуза на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

238 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Арбуз или дыня – 1 кг

Сахар – 1 кг

Вода – 1 л

Способ приготовления:

Снимаем кожицу с плодов, косточки можно не вынимать. Варим сахарный сироп, потом кладем в него кусочки арбуза или дыни. Это достаточно нежные продукты, поэтому легко развариваются. Доводим до кипения, уменьшаем огонь до самого минимума и варим примерно 1,5 часа.

Полезный совет

В это варенье можно добавить мяту, а также целые ягоды, например, чернику, незадолго до окончания варки. Можно также сделать и микс: сварить сразу в сахарном сиропе дыню с арбузом.

Смотрите видео, как выбирать арбузы и дыни:

Напомним, ранее мы писали, как сделать десерты из арбуза, а также делились рецептом арбузного зефира.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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