Как сделать вино из абрикосов в домашних условиях

Рецепты домашнего вина из абрикосов

Вино из абрикосов в домашних условиях Фото: Depositphotos

Домашнее абрикосовое вино отличается интересным фруктовым ароматом. Но чтобы оно удалось, нужно знать некоторые секреты его приготовления.

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Первый секрет – собирать абрикосы нужно тогда, когда они уже начнут падать на землю. Если вам попадаются гнилые плоды, выбросите их – они только испортят напиток.

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Второй секрет – не мойте фрукты. Вместо этого протрите каждый абрикос чистой тряпочкой. Если плоды помыть, они не "заиграют", а сгниют, и превратятся в обычное удобрение.

Вино из свежих абрикосов: рецепт

Ингредиенты:

5 кг абрикос

15 л воды

5-6 кг сахара

Рецепт приготовления:

Абрикосы перебрать, разделить на половинки и удалить косточки. Не мыть. Половинки абрикосов сложить в большую бутыль, добавить теплую воду и сахар, перемешать. Горлышко бутылки закрыть водяным затвором и поставить в теплое место для брожения. Через 6-7 дней брага будет готова. Каждый день ее нужно будет встряхивать и перемешивать. После окончания брожения жидкость профильтровать через несколько слоев марли (на брожение уйдет примерно 1 месяц). Перелить жидкость в сухую и чистую бутыль, плотно закрыть и отправить в прохладное место для дальнейшего созревания. Оно займет 3-4 месяца, хотя дегустировать абрикосовое вино можно уже через месяц. Созревшее вино из абрикосов еще раз профильтровать и разлить в чистые бутылки. Укупорить и хранить в прохладном месте.

Абрикосы для приготовления вина должны быть спелыми Фото: Pixabay

Рецепт вина из абрикосов

Ингредиенты:

2,5 кг абрикосов

9 л воды

3 кг сахара

Рецепт приготовления:

Абрикосы вымойте, разрежьте на половинки и удалите косточки. Замочите плоды в кипяченой воде и оставьте на 4 дня. Через 4 дня отожмите из заготовки мезгу, добавьте сахар. Поставьте вино из абрикосов для брожения. Помешивайте периодически. Когда процесс брожения завершится, процедите вино и оставьте в стеклянной бутыли для созревания.

Абрикосы для вина не стоит мыть Фото: Pixabay

Вино из абрикосов без воды

Ингредиенты:

5 л свежевыжатого абрикосового сока

5 кг сахара

7,5 г винных дрожжей

2 лимона

Рецепт приготовления:

Сок процедить через марлю, отжать в него мякоть, выжать лимоны, добавить сахар и дрожжи. Получившуюся субстанцию тщательно перемешать в стеклянной бутыли, закрыть крышкой с гидрозатвором или натянуть медицинскую перчатку с маленькой дырочкой на пальце. Отправить в темное теплое место на три недели. После полного прекращения брожения, жидкость процедить, заполнить ею доверху стеклянную бутыль, плотно закрыть и на четыре месяца поставить в темное место. Затем, содержимое емкости снимается с осадка, бутылируется и еще четыре месяца дозревает в погребе или холодильнике.

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