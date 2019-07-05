Как сделать вино из абрикосов в домашних условиях
Рецепты домашнего вина из абрикосов
Домашнее абрикосовое вино отличается интересным фруктовым ароматом. Но чтобы оно удалось, нужно знать некоторые секреты его приготовления.
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Первый секрет – собирать абрикосы нужно тогда, когда они уже начнут падать на землю. Если вам попадаются гнилые плоды, выбросите их – они только испортят напиток.
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Второй секрет – не мойте фрукты. Вместо этого протрите каждый абрикос чистой тряпочкой. Если плоды помыть, они не "заиграют", а сгниют, и превратятся в обычное удобрение.
Вино из свежих абрикосов: рецепт
Ингредиенты:
- 5 кг абрикос
- 15 л воды
- 5-6 кг сахара
Рецепт приготовления:
- Абрикосы перебрать, разделить на половинки и удалить косточки. Не мыть.
- Половинки абрикосов сложить в большую бутыль, добавить теплую воду и сахар, перемешать. Горлышко бутылки закрыть водяным затвором и поставить в теплое место для брожения. Через 6-7 дней брага будет готова. Каждый день ее нужно будет встряхивать и перемешивать.
- После окончания брожения жидкость профильтровать через несколько слоев марли (на брожение уйдет примерно 1 месяц).
- Перелить жидкость в сухую и чистую бутыль, плотно закрыть и отправить в прохладное место для дальнейшего созревания. Оно займет 3-4 месяца, хотя дегустировать абрикосовое вино можно уже через месяц.
- Созревшее вино из абрикосов еще раз профильтровать и разлить в чистые бутылки. Укупорить и хранить в прохладном месте.
Рецепт вина из абрикосов
Ингредиенты:
- 2,5 кг абрикосов
- 9 л воды
- 3 кг сахара
Рецепт приготовления:
- Абрикосы вымойте, разрежьте на половинки и удалите косточки.
- Замочите плоды в кипяченой воде и оставьте на 4 дня.
- Через 4 дня отожмите из заготовки мезгу, добавьте сахар.
- Поставьте вино из абрикосов для брожения. Помешивайте периодически.
- Когда процесс брожения завершится, процедите вино и оставьте в стеклянной бутыли для созревания.
Вино из абрикосов без воды
Ингредиенты:
- 5 л свежевыжатого абрикосового сока
- 5 кг сахара
- 7,5 г винных дрожжей
- 2 лимона
Рецепт приготовления:
- Сок процедить через марлю, отжать в него мякоть, выжать лимоны, добавить сахар и дрожжи.
- Получившуюся субстанцию тщательно перемешать в стеклянной бутыли, закрыть крышкой с гидрозатвором или натянуть медицинскую перчатку с маленькой дырочкой на пальце. Отправить в темное теплое место на три недели.
- После полного прекращения брожения, жидкость процедить, заполнить ею доверху стеклянную бутыль, плотно закрыть и на четыре месяца поставить в темное место.
- Затем, содержимое емкости снимается с осадка, бутылируется и еще четыре месяца дозревает в погребе или холодильнике.
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