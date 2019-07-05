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Как сделать вино из абрикосов в домашних условиях

Рецепты домашнего вина из абрикосов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Вино из абрикосов в домашних условиях
Вино из абрикосов в домашних условиях
Фото: Depositphotos

Домашнее абрикосовое вино отличается интересным фруктовым ароматом. Но чтобы оно удалось, нужно знать некоторые секреты его приготовления.

Смотрите видео, как приготовить медовое вино:

Первый секрет – собирать абрикосы нужно тогда, когда они уже начнут падать на землю. Если вам попадаются гнилые плоды, выбросите их – они только испортят напиток.

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Второй секрет – не мойте фрукты. Вместо этого протрите каждый абрикос чистой тряпочкой. Если плоды помыть, они не "заиграют", а сгниют, и превратятся в обычное удобрение.

Вино из свежих абрикосов: рецепт

Ингредиенты:

  • 5 кг абрикос
  • 15 л воды
  • 5-6 кг сахара

Рецепт приготовления:

  1. Абрикосы перебрать, разделить на половинки и удалить косточки. Не мыть.
  2. Половинки абрикосов сложить в большую бутыль, добавить теплую воду и сахар, перемешать. Горлышко бутылки закрыть водяным затвором и поставить в теплое место для брожения. Через 6-7 дней брага будет готова. Каждый день ее нужно будет встряхивать и перемешивать.
  3. После окончания брожения жидкость профильтровать через несколько слоев марли (на брожение уйдет примерно 1 месяц).
  4. Перелить жидкость в сухую и чистую бутыль, плотно закрыть и отправить в прохладное место для дальнейшего созревания. Оно займет 3-4 месяца, хотя дегустировать абрикосовое вино можно уже через месяц.
  5. Созревшее вино из абрикосов еще раз профильтровать и разлить в чистые бутылки. Укупорить и хранить в прохладном месте.

Абрикосы для приготовления вина должны быть спелыми
Абрикосы для приготовления вина должны быть спелыми
Фото: Pixabay

Рецепт вина из абрикосов

Ингредиенты:

  • 2,5 кг абрикосов
  • 9 л воды
  • 3 кг сахара

Рецепт приготовления:

  1. Абрикосы вымойте, разрежьте на половинки и удалите косточки.
  2. Замочите плоды в кипяченой воде и оставьте на 4 дня.
  3. Через 4 дня отожмите из заготовки мезгу, добавьте сахар.
  4. Поставьте вино из абрикосов для брожения. Помешивайте периодически.
  5. Когда процесс брожения завершится, процедите вино и оставьте в стеклянной бутыли для созревания. 

Абрикосы для вина не стоит мыть
Абрикосы для вина не стоит мыть
Фото: Pixabay

Вино из абрикосов без воды

Ингредиенты:

  • 5 л свежевыжатого абрикосового сока
  • 5 кг сахара 
  • 7,5 г винных дрожжей
  • 2 лимона

Рецепт приготовления:

  1. Сок процедить через марлю, отжать в него мякоть, выжать лимоны, добавить сахар и дрожжи. 
  2. Получившуюся субстанцию тщательно перемешать в стеклянной бутыли, закрыть крышкой с гидрозатвором или натянуть медицинскую перчатку с маленькой дырочкой на пальце. Отправить в темное теплое место на три недели. 
  3. После полного прекращения брожения, жидкость процедить, заполнить ею доверху стеклянную бутыль, плотно закрыть и на четыре месяца поставить в темное место. 
  4. Затем, содержимое емкости снимается с осадка, бутылируется и еще четыре месяца дозревает в погребе или холодильнике.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить пирог с творогом и абрикосами. Мы также рассказывали, как приготовить абрикосовый джем.

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Источник: Сегодня
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