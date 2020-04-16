Как сделать вкусную буженину на Пасху: три праздничных рецепта
Готовим домашнюю буженину в духовке
Буженина – один из лучших мясных деликатесов. Для приготовления этого пасхального блюда вам понадобится корейка без косточки.
Запеченное мясо хорошо как в горячем, так и в холодном виде. Его можно подавать вместе с гарниром, соусами или делать с ним бутерброды.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1.5 кг свинины (окорок, карбонад)
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
- 4-5 зубчиков чеснока
- 2 лавровых листа
Читайте также:Как приготовить домашнюю буженину с чесноком и морковью
Способ приготовления:
- Мясо вымыть, обсушить, нашпиговать чесноком, натереть со всех сторон солью и перцем.
- На лист фольги положить лавровый лист, сверху выложить мясо (жиром вверх), хорошо завернуть.
- Выложить мясо в фольге в форму для запекания, поставить в разогретую до 180 °С духовку и запекать примерно 1,5 часа.
- Затем увеличить температуру до 200-225 °С, вынуть мясо, осторожно и аккуратно открыть фольгу.
- Полить мясо выделившимся соком и запекать еще 10-15 минут.
- Вынуть готовое мясо из духовки, прикрыть снова фольгой и дать постоять 10-15 минут.
Смотрите видео, как приготовить буженину с яблоками:
Время приготовления:
- 1.5 часа + время на маринование
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти свинины
- 1 л воды
- 2 ст. л. крупной соли
- 5 зубчиков чеснока
- 2-3 шт. лаврового листа
- 1 ч. л. перца горошком
- 1 ч. л. семян укропа и кориандра
- По 1 ч. л. чабера и орегано или сушеного базилика
- 1 шт. горького стручкового перца
- 1 ч. л. томатной пасты
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. паприки
Способ приготовления:
- В посуду для маринования положить соль, раздавленный чеснок, лавровый лист, перец горошком, стручковый перец, семена укропа и/или кориандра, чабер, орегано. Влить воду, перемешать, пока соль не растворится.
- Мясо помыть и положить в маринад, поставить в холодильник мариноваться на сутки.
- Смешать томатную пасту, растительное масло и паприку. Этой смесью смазать свинину, завернуть в фольгу и запекать при 180-200 ºС около 1-1,5 часа. При проколе из готового мяса будет выделяться прозрачный сок.
- За 10 минут до готовности раскрыть фольгу, чтобы мясо подрумянилось. Время от времени поливать образовавшимся соком.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 700-800 г свиной шейки (мясо не должно быть парным или замороженным)
- 1 ст. ложка горчицы (желательно зернистой или с красным перцем)
- 1 ст. ложка жидкого меда
- 3-4 зубчика чеснока
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо тщательно промыть и обсушить при помощи бумажных полотенец.
- Горчицу смешать с медом до однородности.
- Нашпиговать свинину чесноком, посолить и тщательно обмазать горчично-медовой смесью. Оставить мариноваться на 2-3 часа в прохладном месте.
- Нагреть духовку до 220 °С.
- Мясо скрутить и плотно обвязать шпагатом Обернуть фольгой, уложить в форму и поставить в духовку на 40–45 минут.
- Аккуратно снять фольгу, полить образовавшимся соком и поставить в духовку еще на 15–20 минут до образования румяной корочки.
Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить буженину с чесноком и морковью.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Еще несколько материалов по теме:Салат с ананасами и куриной грудкой: три простых рецепта Как приготовить глазурь для кулича: ТОП-5 простых рецептов Рецепт легкого творожного пирога на Пасху от Лилии Ребрик Как сделать красивый слоеный салат на Пасху
Источник: Сегодня