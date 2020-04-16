Как сделать вкусную буженину на Пасху: три праздничных рецепта

Готовим домашнюю буженину в духовке

Буженина – один из лучших мясных деликатесов. Для приготовления этого пасхального блюда вам понадобится корейка без косточки.

Запеченное мясо хорошо как в горячем, так и в холодном виде. Его можно подавать вместе с гарниром, соусами или делать с ним бутерброды.

Буженина из свинины с чесноком

Буженина в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1.5 кг свинины (окорок, карбонад)

Соль и черный молотый перец – по вкусу

4-5 зубчиков чеснока

2 лавровых листа

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Способ приготовления:

Мясо вымыть, обсушить, нашпиговать чесноком, натереть со всех сторон солью и перцем. На лист фольги положить лавровый лист, сверху выложить мясо (жиром вверх), хорошо завернуть. Выложить мясо в фольге в форму для запекания, поставить в разогретую до 180 °С духовку и запекать примерно 1,5 часа. Затем увеличить температуру до 200-225 °С, вынуть мясо, осторожно и аккуратно открыть фольгу. Полить мясо выделившимся соком и запекать еще 10-15 минут. Вынуть готовое мясо из духовки, прикрыть снова фольгой и дать постоять 10-15 минут.

Смотрите видео, как приготовить буженину с яблоками:

Буженина из свинины в фольге

Буженина из свинины в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа + время на маринование

Ингредиенты:

1 кг мякоти свинины

1 л воды

2 ст. л. крупной соли

5 зубчиков чеснока

2-3 шт. лаврового листа

1 ч. л. перца горошком

1 ч. л. семян укропа и кориандра

По 1 ч. л. чабера и орегано или сушеного базилика

1 шт. горького стручкового перца

1 ч. л. томатной пасты

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. паприки

Способ приготовления:

В посуду для маринования положить соль, раздавленный чеснок, лавровый лист, перец горошком, стручковый перец, семена укропа и/или кориандра, чабер, орегано. Влить воду, перемешать, пока соль не растворится. Мясо помыть и положить в маринад, поставить в холодильник мариноваться на сутки. Смешать томатную пасту, растительное масло и паприку. Этой смесью смазать свинину, завернуть в фольгу и запекать при 180-200 ºС около 1-1,5 часа. При проколе из готового мяса будет выделяться прозрачный сок. За 10 минут до готовности раскрыть фольгу, чтобы мясо подрумянилось. Время от времени поливать образовавшимся соком.

Буженина на Пасху с горчицей и медом

Буженина на Пасху Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

700-800 г свиной шейки (мясо не должно быть парным или замороженным)

1 ст. ложка горчицы (желательно зернистой или с красным перцем)

1 ст. ложка жидкого меда

3-4 зубчика чеснока

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо тщательно промыть и обсушить при помощи бумажных полотенец. Горчицу смешать с медом до однородности. Нашпиговать свинину чесноком, посолить и тщательно обмазать горчично-медовой смесью. Оставить мариноваться на 2-3 часа в прохладном месте. Нагреть духовку до 220 °С. Мясо скрутить и плотно обвязать шпагатом Обернуть фольгой, уложить в форму и поставить в духовку на 40–45 минут. Аккуратно снять фольгу, полить образовавшимся соком и поставить в духовку еще на 15–20 минут до образования румяной корочки.

Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить буженину с чесноком и морковью.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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