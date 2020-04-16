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Как сделать вкусную буженину на Пасху: три праздничных рецепта

Готовим домашнюю буженину в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 18:47

Буженина – один из лучших мясных деликатесов. Для приготовления этого пасхального блюда вам понадобится корейка без косточки.

Запеченное мясо хорошо как в горячем, так и в холодном виде. Его можно подавать вместе с гарниром, соусами или делать с ним бутерброды.

Буженина из свинины с чесноком

Буженина в духовке
Буженина в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1.5 кг свинины (окорок, карбонад)
  • Соль и черный молотый перец – по вкусу
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 2 лавровых листа

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Способ приготовления:

  1. Мясо вымыть, обсушить, нашпиговать чесноком, натереть со всех сторон солью и перцем.
  2. На лист фольги положить лавровый лист, сверху выложить мясо (жиром вверх), хорошо завернуть.
  3. Выложить мясо в фольге в форму для запекания, поставить в разогретую до 180 °С духовку и запекать примерно 1,5 часа.
  4. Затем увеличить температуру до 200-225 °С, вынуть мясо, осторожно и аккуратно открыть фольгу.
  5. Полить мясо выделившимся соком и запекать еще 10-15 минут.
  6. Вынуть готовое мясо из духовки, прикрыть снова фольгой и дать постоять 10-15 минут.

Смотрите видео, как приготовить буженину с яблоками:

Буженина из свинины в фольге

Буженина из свинины в духовке
Буженина из свинины в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа + время на маринование

Ингредиенты:

  • 1 кг мякоти свинины
  • 1 л воды
  • 2 ст. л. крупной соли
  • 5 зубчиков чеснока
  • 2-3 шт. лаврового листа
  • 1 ч. л. перца горошком
  • 1 ч. л. семян укропа и кориандра
  • По 1 ч. л. чабера и орегано или сушеного базилика
  • 1 шт. горького стручкового перца
  • 1 ч. л. томатной пасты
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. паприки

Способ приготовления:

  1. В посуду для маринования положить соль, раздавленный чеснок, лавровый лист, перец горошком, стручковый перец, семена укропа и/или кориандра, чабер, орегано. Влить воду, перемешать, пока соль не растворится.
  2. Мясо помыть и положить в маринад, поставить в холодильник мариноваться на сутки.
  3. Смешать томатную пасту, растительное масло и паприку. Этой смесью смазать свинину, завернуть в фольгу и запекать при 180-200 ºС около 1-1,5 часа. При проколе из готового мяса будет выделяться прозрачный сок.
  4. За 10 минут до готовности раскрыть фольгу, чтобы мясо подрумянилось. Время от времени поливать образовавшимся соком.

Буженина на Пасху с горчицей и медом

Буженина на Пасху
Буженина на Пасху
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 700-800 г свиной шейки (мясо не должно быть парным или замороженным)
  • 1 ст. ложка горчицы (желательно зернистой или с красным перцем)
  • 1 ст. ложка жидкого меда
  • 3-4 зубчика чеснока
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мясо тщательно промыть и обсушить при помощи бумажных полотенец.
  2. Горчицу смешать с медом до однородности.
  3. Нашпиговать свинину чесноком, посолить и тщательно обмазать горчично-медовой смесью. Оставить мариноваться на 2-3 часа в прохладном месте.
  4. Нагреть духовку до 220 °С.
  5. Мясо скрутить и плотно обвязать шпагатом Обернуть фольгой, уложить в форму и поставить в духовку на 40–45 минут.
  6. Аккуратно снять фольгу, полить образовавшимся соком и поставить в духовку еще на 15–20 минут до образования румяной корочки.

Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить буженину с чесноком и морковью.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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