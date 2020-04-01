Как сделать вкусный постный паштет из нута

Рецепт аппетитной закуски для постящихся и вегетарианцев

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. В течение этого периода православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца.

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Но такой необходимый для здоровья белок можно получить растительных продуктов, например, из гороха нут. Мы советуем приготовить из него вкусный и полезный паштет с подсолнечными семечками, зеленью и пряностями.

Постный паштет из гороха нут

Паштет из нута с семечками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

236 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан гороха нута

1 стакан семян подсолнечника

1/3 стакана подсолнечного или оливкового масла

5 ст. л. измельченной петрушки

4 ст. л. лимонного сока

1,5 ч. л. молотой сладкой паприки

1,5 ч. л. меда

1 ч. л. соли

Способ приготовления:

Залить горох нут большим количеством холодной воды на 10–12 часов. Слить жидкость, залить свежей водой и отварить до готовности. Подсолнечные семечки обжарить на сухой сковороде, затем измельчить в кофемолке. В чашу блендера выложить горох нут, добавить паприку, мед и соль, пасту из семечек и зелень. Влить лимонный сок и растительное масло. Измельчить все до однородности. Выложить готовый паштет в банку с крышкой и хранить в холодильнике.

Как подавать паштет из нута

Нутовый паштет можно намазывать на багет или хлебцы, есть вместе с крекерами или кукурузными чипсами.

Смотрите видео, как Великий пост влияет на здоровье:

Напомним, ранее мы писали, как сделать хумус из нута. "Сегодня" также делились рецептом полезного салата с нутом.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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