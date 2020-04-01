Как сделать вкусный постный паштет из нута
Рецепт аппетитной закуски для постящихся и вегетарианцев
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. В течение этого периода православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца.
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Но такой необходимый для здоровья белок можно получить растительных продуктов, например, из гороха нут. Мы советуем приготовить из него вкусный и полезный паштет с подсолнечными семечками, зеленью и пряностями.
Постный паштет из гороха нут
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 236 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан гороха нута
- 1 стакан семян подсолнечника
- 1/3 стакана подсолнечного или оливкового масла
- 5 ст. л. измельченной петрушки
- 4 ст. л. лимонного сока
- 1,5 ч. л. молотой сладкой паприки
- 1,5 ч. л. меда
- 1 ч. л. соли
Способ приготовления:
- Залить горох нут большим количеством холодной воды на 10–12 часов. Слить жидкость, залить свежей водой и отварить до готовности.
- Подсолнечные семечки обжарить на сухой сковороде, затем измельчить в кофемолке.
- В чашу блендера выложить горох нут, добавить паприку, мед и соль, пасту из семечек и зелень. Влить лимонный сок и растительное масло. Измельчить все до однородности.
- Выложить готовый паштет в банку с крышкой и хранить в холодильнике.
Как подавать паштет из нута
Нутовый паштет можно намазывать на багет или хлебцы, есть вместе с крекерами или кукурузными чипсами.
Смотрите видео, как Великий пост влияет на здоровье:
Напомним, ранее мы писали, как сделать хумус из нута. "Сегодня" также делились рецептом полезного салата с нутом.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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