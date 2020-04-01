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Как сделать вкусный постный паштет из нута

Рецепт аппетитной закуски для постящихся и вегетарианцев

Ирина Павлина
Сегодня, 09:03

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. В течение этого периода православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца.

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Но такой необходимый для здоровья белок можно получить растительных продуктов, например, из гороха нут. Мы советуем приготовить из него вкусный и полезный паштет с подсолнечными семечками, зеленью и пряностями.

Постный паштет из гороха нут

Паштет из нута с семечками
Паштет из нута с семечками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 236 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан гороха нута
  • 1 стакан семян подсолнечника
  • 1/3 стакана подсолнечного или оливкового масла
  • 5 ст. л. измельченной петрушки
  • 4 ст. л. лимонного сока
  • 1,5 ч. л. молотой сладкой паприки
  • 1,5 ч. л. меда
  • 1 ч. л. соли

Способ приготовления:

  1. Залить горох нут большим количеством холодной воды на 10–12 часов. Слить жидкость, залить свежей водой и отварить до готовности.
  2. Подсолнечные семечки обжарить на сухой сковороде, затем измельчить в кофемолке.
  3. В чашу блендера выложить горох нут, добавить паприку, мед и соль, пасту из семечек и зелень. Влить лимонный сок и растительное масло. Измельчить все до однородности.
  4. Выложить готовый паштет в банку с крышкой и хранить в холодильнике.

Как подавать паштет из нута

Нутовый паштет можно намазывать на багет или хлебцы, есть вместе с крекерами или кукурузными чипсами.

Смотрите видео, как Великий пост влияет на здоровье:

Напомним, ранее мы писали, как сделать хумус из нута. "Сегодня" также делились рецептом полезного салата с нутом.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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