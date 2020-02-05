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Как сделать вкусный салат из крабовых палочек с кукурузой и сухариками

Рецепт праздничного крабового салата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:54
Салат из крабовых палочек
Салат из крабовых палочек
Фото: Depositphotos

Вкусный крабовый салат с кукурузой и сухариками станет любимцем для всех, кто обожает крабовые палочки. Он очень легкий, аппетитный и быстро готовится, особенно, если отварить яйца заранее.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные крабовые палочки:

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Крабовый салат с кукурузой и гренками

Время приготовления:

  • 30 минут

Время приготовления:

  • 197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2-3 яйца
  • 6 крабовых палочек
  • 3 ст.л. консервированной кукурузы
  • 2 ломтика гренок
  • 1 пучок салатных листьев
  • Майонез – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Разрезать на шесть частей.
  2. Хлеб нарезать кубиками, посыпать солью и перцем и подсушить в духовке или на сковороде. По желанию посыпать специями или сушеными травами.
  3. Крабовые палочки порезать наискосок крупными ломтиками.
  4. Выложить на тарелку листья салата, сверху красиво разложить крабовые палочки, кукурузу, гренки и яйца. Заправить майонезом после подачи.

Как выбрать качественные крабовые палочки

  • На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;
  • Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;
  • Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;
  • Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. "Сегодня" также делились рецептом салата из крабовых палочек и кальмаров.

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Источник: Сегодня
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