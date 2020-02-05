Как сделать вкусный салат из крабовых палочек с кукурузой и сухариками
Рецепт праздничного крабового салата
Вкусный крабовый салат с кукурузой и сухариками станет любимцем для всех, кто обожает крабовые палочки. Он очень легкий, аппетитный и быстро готовится, особенно, если отварить яйца заранее.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные крабовые палочки:
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Крабовый салат с кукурузой и гренками
Время приготовления:
- 30 минут
Время приготовления:
- 197 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2-3 яйца
- 6 крабовых палочек
- 3 ст.л. консервированной кукурузы
- 2 ломтика гренок
- 1 пучок салатных листьев
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Разрезать на шесть частей.
- Хлеб нарезать кубиками, посыпать солью и перцем и подсушить в духовке или на сковороде. По желанию посыпать специями или сушеными травами.
- Крабовые палочки порезать наискосок крупными ломтиками.
- Выложить на тарелку листья салата, сверху красиво разложить крабовые палочки, кукурузу, гренки и яйца. Заправить майонезом после подачи.
Как выбрать качественные крабовые палочки
- На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;
- Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;
- Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;
- Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. "Сегодня" также делились рецептом салата из крабовых палочек и кальмаров.
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Источник: Сегодня