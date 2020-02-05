Как сделать вкусный салат из крабовых палочек с кукурузой и сухариками

Рецепт праздничного крабового салата

Салат из крабовых палочек Фото: Depositphotos

Вкусный крабовый салат с кукурузой и сухариками станет любимцем для всех, кто обожает крабовые палочки. Он очень легкий, аппетитный и быстро готовится, особенно, если отварить яйца заранее.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные крабовые палочки:

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Крабовый салат с кукурузой и гренками

Время приготовления:

30 минут

Время приготовления:

197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2-3 яйца

6 крабовых палочек

3 ст.л. консервированной кукурузы

2 ломтика гренок

1 пучок салатных листьев

Майонез – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Разрезать на шесть частей. Хлеб нарезать кубиками, посыпать солью и перцем и подсушить в духовке или на сковороде. По желанию посыпать специями или сушеными травами. Крабовые палочки порезать наискосок крупными ломтиками. Выложить на тарелку листья салата, сверху красиво разложить крабовые палочки, кукурузу, гренки и яйца. Заправить майонезом после подачи.

Как выбрать качественные крабовые палочки

На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;

Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;

Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;

Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. "Сегодня" также делились рецептом салата из крабовых палочек и кальмаров.

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