Как сделать вкусный шашлык из баранины: три простых рецепта

Лучшие рецепты шашлыка из баранины

Если вы хотите приготовить вкусный шашлык из баранины, помните, что нужно выбирать мясо молодого животного. Цвет жира у такого мяса белый, а не желтоватый.

Резать баранину лучше поперек волокон, тогда она будет лучше жеваться. Чтобы мясо стало мягче, его нужно предварительно замариновать.

Шашлык из баранины по-кавказски

Шашлык из баранины: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг мякоти барашка

0.5 кг лука

Соль, перец

Виноградный уксус

Петрушка

0.5 л воды

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Способ приготовления:

Лук нарезать тонкими кольцами, а мясо – кусочками размером со спичечный коробок. Отдельно смешать воду и виноградный уксус по вкусу. Мясо и лук выложить попеременно слоями в глубокую посуду. Полить приготовленным маринадом и поставить в холодильник на 3-5 часов. Нанизать мясо на шампуры и пожарить на мангале.

Смотрите видео, как правильно замариновать шашлык:

Шашлык из баранины в вине по-грузински

Шашлык из баранины Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

700 г баранины

1 стакан красного вина

1 головка репчатого лука

Соль, перец

Способ приготовления:

Нарезать лук и мясо, сложить в миску. Сверху залить вином и мариновать не менее часа. За час до жарки мясо достать из холодильника и нанизать на шампуры.

Шашлык из баранины по-армянски с помидорами и луком

Шашлык из баранины: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг баранины

500 г помидоров

200 г лука

Розмарин – по желанию

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук нарезать кольцами, мясо – кусочками среднего размера, перемешать. Помидоры нарезать кубиками и перемешать с мясом, можно добавить веточку розмарина. Мариновать 6-8 часов перед жаркой.

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Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные соусы к шашлыку. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сварить шурпу из баранины на костре.

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