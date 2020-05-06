Как сделать вкусный шашлык из баранины: три простых рецепта
Лучшие рецепты шашлыка из баранины
Если вы хотите приготовить вкусный шашлык из баранины, помните, что нужно выбирать мясо молодого животного. Цвет жира у такого мяса белый, а не желтоватый.
Резать баранину лучше поперек волокон, тогда она будет лучше жеваться. Чтобы мясо стало мягче, его нужно предварительно замариновать.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти барашка
- 0.5 кг лука
- Соль, перец
- Виноградный уксус
- Петрушка
- 0.5 л воды
Читайте также:Как сделать шашлык из рыбы на костре
Способ приготовления:
- Лук нарезать тонкими кольцами, а мясо – кусочками размером со спичечный коробок.
- Отдельно смешать воду и виноградный уксус по вкусу.
- Мясо и лук выложить попеременно слоями в глубокую посуду. Полить приготовленным маринадом и поставить в холодильник на 3-5 часов.
- Нанизать мясо на шампуры и пожарить на мангале.
Смотрите видео, как правильно замариновать шашлык:
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 700 г баранины
- 1 стакан красного вина
- 1 головка репчатого лука
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Нарезать лук и мясо, сложить в миску.
- Сверху залить вином и мариновать не менее часа.
- За час до жарки мясо достать из холодильника и нанизать на шампуры.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг баранины
- 500 г помидоров
- 200 г лука
- Розмарин – по желанию
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук нарезать кольцами, мясо – кусочками среднего размера, перемешать.
- Помидоры нарезать кубиками и перемешать с мясом, можно добавить веточку розмарина.
- Мариновать 6-8 часов перед жаркой.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные соусы к шашлыку. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сварить шурпу из баранины на костре.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное