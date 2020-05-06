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Как сделать вкусный шашлык из баранины: три простых рецепта

Лучшие рецепты шашлыка из баранины

Ирина Павлина
Сегодня, 07:00

Если вы хотите приготовить вкусный шашлык из баранины, помните, что нужно выбирать мясо молодого животного. Цвет жира у такого мяса белый, а не желтоватый.

Резать баранину лучше поперек волокон, тогда она будет лучше жеваться. Чтобы мясо стало мягче, его нужно предварительно замариновать.

Шашлык из баранины по-кавказски

Шашлык из баранины: рецепт с фото
Шашлык из баранины: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг мякоти барашка
  • 0.5 кг лука
  • Соль, перец
  • Виноградный уксус
  • Петрушка
  • 0.5 л воды

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Способ приготовления:

  1. Лук нарезать тонкими кольцами, а мясо – кусочками размером со спичечный коробок.
  2. Отдельно смешать воду и виноградный уксус по вкусу.
  3. Мясо и лук выложить попеременно слоями в глубокую посуду. Полить приготовленным маринадом и поставить в холодильник на 3-5 часов.
  4. Нанизать мясо на шампуры и пожарить на мангале.

Смотрите видео, как правильно замариновать шашлык:

Шашлык из баранины в вине по-грузински

Шашлык из баранины
Шашлык из баранины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 700 г баранины
  • 1 стакан красного вина
  • 1 головка репчатого лука
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Нарезать лук и мясо, сложить в миску.
  2. Сверху залить вином и мариновать не менее часа.
  3. За час до жарки мясо достать из холодильника и нанизать на шампуры.

Шашлык из баранины по-армянски с помидорами и луком

Шашлык из баранины: рецепт с фото
Шашлык из баранины: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг баранины
  • 500 г помидоров
  • 200 г лука
  • Розмарин – по желанию
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук нарезать кольцами, мясо – кусочками среднего размера, перемешать.
  2. Помидоры нарезать кубиками и перемешать с мясом, можно добавить веточку розмарина.
  3. Мариновать 6-8 часов перед жаркой.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные соусы к шашлыку. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сварить шурпу из баранины на костре.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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