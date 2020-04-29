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Как сделать вкусный шашлык из курицы в духовке

Рецепт куриного шашлыка с апельсинами и перцем

Ирина Павлина
Сегодня, 17:00

Вкусный шашлык можно приготовить, даже не выходя из дома. Для этого следует замариновать тонко нарезанное куриное филе, начинить его кусочками апельсина и нанизать на шпажки вперемежку с кусочками сладкого перца и чеснока. А в конце – запечь в духовке или пожарить на электрическом гриле.

Куриный шашлык с апельсинами и перцем

Шашлык из курицы в духовке
Шашлык из курицы в духовке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 141 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г куриной грудки
  • 2 апельсина
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 болгарский перец
  • 1 ч. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. меда
  • 1/2 ч. л. куркумы

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Способ приготовления

  1. Цедру одного апельсина смешайте с его соком, медом, оливковым маслом и куркумой.
  2. Курицу порежьте тонкими слоями, как для шницеля, и положите в эту апельсиново-медовую смесь мариноваться на 30 минут.
  3. Порежьте один апельсин дольками, чеснок – тонкими ломтиками, а болгарский перец – крупными кусочками.
  4. Затем заверните дольки апельсина в курицу и проткните деревянной шпажкой. Также нужно нанизать на шпажку чеснок и болгарский перец. В конце полейте получившиеся шашлычки оставшимся маринадом.
  5. Приготовить их можно на домашнем гриле или в обычной духовке. В последнем случае поставьте в духовку высокую форму и установите шпажки таким образом, чтобы их концы лежали на краях формы, не касаясь ее дна. Выпекайте в духовке 30 минут при температуре 200 ºС.
  6. В середине этого процесса шашлычки можно повернуть на другую сторону и еще раз полить медово-апельсиновым маринадом.

Как подавать шашлык из курицы

Подавайте куриный шашлык с любым острым соусом и рисом в качестве гарнира.

Смотрите видео, как пожарить вкусные шашлыки, не выходя из дома:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлык из курицы с помидорами черри. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать шашлык в банке в духовке.

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Источник: Сегодня
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