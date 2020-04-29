Как сделать вкусный шашлык из курицы в духовке
Рецепт куриного шашлыка с апельсинами и перцем
Вкусный шашлык можно приготовить, даже не выходя из дома. Для этого следует замариновать тонко нарезанное куриное филе, начинить его кусочками апельсина и нанизать на шпажки вперемежку с кусочками сладкого перца и чеснока. А в конце – запечь в духовке или пожарить на электрическом гриле.
Куриный шашлык с апельсинами и перцем
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 141 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г куриной грудки
- 2 апельсина
- 3 зубчика чеснока
- 1 болгарский перец
- 1 ч. л. оливкового масла
- 1 ч. л. меда
- 1/2 ч. л. куркумы
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Способ приготовления
- Цедру одного апельсина смешайте с его соком, медом, оливковым маслом и куркумой.
- Курицу порежьте тонкими слоями, как для шницеля, и положите в эту апельсиново-медовую смесь мариноваться на 30 минут.
- Порежьте один апельсин дольками, чеснок – тонкими ломтиками, а болгарский перец – крупными кусочками.
- Затем заверните дольки апельсина в курицу и проткните деревянной шпажкой. Также нужно нанизать на шпажку чеснок и болгарский перец. В конце полейте получившиеся шашлычки оставшимся маринадом.
- Приготовить их можно на домашнем гриле или в обычной духовке. В последнем случае поставьте в духовку высокую форму и установите шпажки таким образом, чтобы их концы лежали на краях формы, не касаясь ее дна. Выпекайте в духовке 30 минут при температуре 200 ºС.
- В середине этого процесса шашлычки можно повернуть на другую сторону и еще раз полить медово-апельсиновым маринадом.
Как подавать шашлык из курицы
Подавайте куриный шашлык с любым острым соусом и рисом в качестве гарнира.
Смотрите видео, как пожарить вкусные шашлыки, не выходя из дома:
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