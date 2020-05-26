Как сделать вкусный шашлык из свинины в овощном маринаде
Готовим сочный шашлык из свинины
Шашлык из свинины готовится проще всего. Для этого блюда лучше всего подойдут ошеек или корейка, а также вырезка и биток. Кулинары не рекомендуют брать окорок и вообще заднюю часть. Там меньше жира и шашлык может выйти жестким.
При желании в маринад для шашлыка из свинины можно добавить свежие базилик и кинзу, кусочки мяса чередовать на шампуре с патиссонами, цукини, заранее замаринованными баклажанами.
Шашлык из свинины
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 218 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг свинины (мясо с салом)
- 7 помидоров черри
- 1 сладкий болгарский перец
- 2 помидора
- 1 морковь
- 3 луковицы
- 3 зубчика чеснока
- 1 корень петрушки
- 1 стебель сельдерея
- 2 ст.л. растительного масла
- 1/2 ст. томатного пюре
- 1 ч.л. сахара
- 1 1/2 ст. уксуса 3%
- 1 лавровый лист
- 2–3 бутона гвоздики
- Корица, перец-горошек, свежемолотый черный перец, соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарезать мясо кубиками размером 3×3 см. Посолить и поперчить.
- Почистить и мелко нарезать лук, чеснок, болгарский перец, корень петрушки, сельдерей.
- Снять кожуру с помидоров, мелко нарезать. Натереть морковь на крупной терке.
- Выложить овощи на сковороду, жарить на растительном масле до размягчения. Добавить к овощам томатное пюре, 50 мл воды и тушить 5-7 минут.
- Взбить полученную смесь блендером до однородной массы. Выложить обратно в сковороду, влить уксус. Добавить специи, сахар, соль. Тушить 2 минуты.
- Остудить маринад до 50°С и залить им мясо. Накрыть пленкой, поставить в холодильник на ночь.
- Надеть на шампуры поочередно с помидорами черри. Жарить на умеренно горячих углях 7 минут, периодически поворачивая.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
Смотрите видео о секретах вкусного шашлыка:
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