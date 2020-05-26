Как сделать вкусный шашлык из свинины в овощном маринаде

Готовим сочный шашлык из свинины

Шашлык из свинины готовится проще всего. Для этого блюда лучше всего подойдут ошеек или корейка, а также вырезка и биток. Кулинары не рекомендуют брать окорок и вообще заднюю часть. Там меньше жира и шашлык может выйти жестким.

При желании в маринад для шашлыка из свинины можно добавить свежие базилик и кинзу, кусочки мяса чередовать на шампуре с патиссонами, цукини, заранее замаринованными баклажанами.

Шашлык из свинины

Шашлык из свинины с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

218 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг свинины (мясо с салом)

7 помидоров черри

1 сладкий болгарский перец

2 помидора

1 морковь

3 луковицы

3 зубчика чеснока

1 корень петрушки

1 стебель сельдерея

2 ст.л. растительного масла

1/2 ст. томатного пюре

1 ч.л. сахара

1 1/2 ст. уксуса 3%

1 лавровый лист

2–3 бутона гвоздики

Корица, перец-горошек, свежемолотый черный перец, соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарезать мясо кубиками размером 3×3 см. Посолить и поперчить. Почистить и мелко нарезать лук, чеснок, болгарский перец, корень петрушки, сельдерей. Снять кожуру с помидоров, мелко нарезать. Натереть морковь на крупной терке. Выложить овощи на сковороду, жарить на растительном масле до размягчения. Добавить к овощам томатное пюре, 50 мл воды и тушить 5-7 минут. Взбить полученную смесь блендером до однородной массы. Выложить обратно в сковороду, влить уксус. Добавить специи, сахар, соль. Тушить 2 минуты. Остудить маринад до 50°С и залить им мясо. Накрыть пленкой, поставить в холодильник на ночь. Надеть на шампуры поочередно с помидорами черри. Жарить на умеренно горячих углях 7 минут, периодически поворачивая.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Смотрите видео о секретах вкусного шашлыка:

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