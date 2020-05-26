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Как сделать вкусный шашлык из свинины в овощном маринаде

Сегодня, 16:40

Готовим сочный шашлык из свинины

Шашлык из свинины готовится проще всего. Для этого блюда лучше всего подойдут ошеек или корейка, а также вырезка и биток. Кулинары не рекомендуют брать окорок и вообще заднюю часть. Там меньше жира и шашлык может выйти жестким.

При желании в маринад для шашлыка из свинины можно добавить свежие базилик и кинзу, кусочки мяса чередовать на шампуре с патиссонами, цукини, заранее замаринованными баклажанами.

Шашлык из свинины

Шашлык из свинины с овощами
Шашлык из свинины с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 218 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины (мясо с салом)
  • 7 помидоров черри
  • 1 сладкий болгарский перец
  • 2 помидора
  • 1 морковь
  • 3 луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 корень петрушки
  • 1 стебель сельдерея
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1/2 ст. томатного пюре
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 1/2 ст. уксуса 3%
  • 1 лавровый лист
  • 2–3 бутона гвоздики
  • Корица, перец-горошек, свежемолотый черный перец, соль — по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Нарезать мясо кубиками размером 3×3 см. Посолить и поперчить.
  2. Почистить и мелко нарезать лук, чеснок, болгарский перец, корень петрушки, сельдерей.
  3. Снять кожуру с помидоров, мелко нарезать. Натереть морковь на крупной терке.
  4. Выложить овощи на сковороду, жарить на растительном масле до размягчения. Добавить к овощам томатное пюре, 50 мл воды и тушить 5-7 минут.
  5. Взбить полученную смесь блендером до однородной массы. Выложить обратно в сковороду, влить уксус. Добавить специи, сахар, соль. Тушить 2 минуты.
  6. Остудить маринад до 50°С и залить им мясо. Накрыть пленкой, поставить в холодильник на ночь.
  7. Надеть на шампуры поочередно с помидорами черри. Жарить на умеренно горячих углях 7 минут, периодически поворачивая.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Смотрите видео о секретах вкусного шашлыка:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные соусы к шашлыку. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сварить шурпу из баранины на костре.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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