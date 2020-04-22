Как сделать вкусный торт без выпечки из пряников
Рецепт торта из пряников со сметанным кремом
Ленивый торт без выпечки – отличный десерт к чаю. Вам нужно будет прослоить шоколадные пряники сметанным кремом, посыпать нарезанными бананами и измельченными грецкими орехами, а затем поставить в холодильник на ночь.
С приготовлением такого десерта справится даже ребенок. Главное – дождаться, чтобы торт хорошо пропитался кремом.
Торт из пряников и сметаны
Время приготовления:
- 30 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 270 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г шоколадных пряников
- 500 г сметаны
- 100 г сахарной пудры
- 2 банана
- Грецкие орехи – по вкусу
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Способ приготовления:
- Пряники разрезать вдоль пополам, бананы нарезать кружочками, сметану смешать с сахарной пудрой, орехи измельчить.
- Миску выстелить пищевой пленкой так, чтобы края свисали.
- Ломтики пряников окунать в сметану и выкладывать на дно миски, пробелы заполнять обломками пряников.
- Следующим слоем выложить кусочки банана, на них – еще один слой пряников, затем еще один слой бананов. Посыпать орехами. Последним выложить слой пряников.
- Поставить торт в холодильник на ночь, перевернуть на тарелку, снять пленку.
- Украсить десерт тертым шоколадом или какао-порошком.
На заметку
Есть еще один способ выкладки: пряники порезать не вдоль, а поперек на четвертинки, высыпать их все в сметану и перемешать. Выложить в миску или сразу горкой на блюдо, пересыпая бананами и орехами. А если бананы заменить ананасами, получится десерт, похожий на торт "Панчо".
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
Напомним, ранее мы делились рецептом творожного торта из печенья.
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