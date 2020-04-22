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Как сделать вкусный торт без выпечки из пряников

Рецепт торта из пряников со сметанным кремом

Ирина Павлина
Сегодня, 15:20

Ленивый торт без выпечки – отличный десерт к чаю. Вам нужно будет прослоить шоколадные пряники сметанным кремом, посыпать нарезанными бананами и измельченными грецкими орехами, а затем поставить в холодильник на ночь.

С приготовлением такого десерта справится даже ребенок. Главное – дождаться, чтобы торт хорошо пропитался кремом.

Торт из пряников и сметаны

Торт из пряников
Торт из пряников
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время на охлаждение

Калорийность:

  • 270 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г шоколадных пряников
  • 500 г сметаны
  • 100 г сахарной пудры
  • 2 банана
  • Грецкие орехи – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Пряники разрезать вдоль пополам, бананы нарезать кружочками, сметану смешать с сахарной пудрой, орехи измельчить.
  2. Миску выстелить пищевой пленкой так, чтобы края свисали.
  3. Ломтики пряников окунать в сметану и выкладывать на дно миски, пробелы заполнять обломками пряников.
  4. Следующим слоем выложить кусочки банана, на них – еще один слой пряников, затем еще один слой бананов. Посыпать орехами. Последним выложить слой пряников.
  5. Поставить торт в холодильник на ночь, перевернуть на тарелку, снять пленку.
  6. Украсить десерт тертым шоколадом или какао-порошком.

На заметку

Есть еще один способ выкладки: пряники порезать не вдоль, а поперек на четвертинки, высыпать их все в сметану и перемешать. Выложить в миску или сразу горкой на блюдо, пересыпая бананами и орехами. А если бананы заменить ананасами, получится десерт, похожий на торт "Панчо".

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного торта из печенья.

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Источник: Сегодня
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