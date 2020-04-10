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Как сделать вкусный торт "Наполеон" без выпечки

Рецепт "Наполеона" из печенья

Ирина Павлина
Сегодня, 15:09

Торт "Наполеон" – один из самых популярных и любимых десертов. Но приготовления коржей для него – довольно длительный и трудоемкий процесс.

Поэтому мы предлагаем сделать "Наполеон" из готового слоеного печенья. Такой торт нужно будет поставить на ночь в холодильник – там он полностью пропитается и будет нежным и вкусным.

Торт "Наполеон" из печенья

Торт "Наполеон" без выпечки
Торт "Наполеон" без выпечки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время для пропитки

Калорийность:

  • 272 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600 г сладкого слоеного печенья, например, "Ушки"

Для заварного крема:

  • 2 яйца
  • 1/2 стакана сахара (125 г)
  • 1 ч.л. ванили
  • 4 ст.л. муки
  • 2 ст.л. кукурузного крахмала
  • 800 мл теплого молока
  • 80 г сливочного масла

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Как приготовить самый вкусный торт "Наполеон"

Способ приготовления:

  1. Приготовить заварной крем. В кастрюле растереть яйца с сахаром при помощи венчика. Добавить ваниль.
  2. Продолжая взбивать венчиком, постепенно добавить муку и крахмал.
  3. Поставить на небольшой огонь, и постепенно влить молоко. Варить, непрерывно помешивая массу при помощи венчика, до загустения. Это займет примерно 5 минут.
  4. Снять с огня, добавить масло, перемешать.
  5. Крем накрыть пищевой пленкой "в контакт" до остывания.
  6. Собрать торт. Снять дно с разъемной формы, края формы покрыть пищевой пленкой.
  7. Форму поставить на блюдо, на дно выложить слой печенья. Печенье можно ломать на кусочки, если потребуется заполнить свободное пространство. Покрыть кремом.
  8. Чередовать слои печенья и крема. Верхний слой смазать заварным кремом, а затем посыпать крошкой от печенья.
  9. Поставить торт в холодильник на ночь, чтобы он пропитался.

Как украсить десерт

Снять края формы, убрать пленку с торта и посыпать края крошкой от печенья. Верх можно по желанию украсить свежими ягодами или фруктами.

Смотрите видео, как сделать сметанник без выпечки:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт "Наполеон" на сковороде.

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Источник: Сегодня
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