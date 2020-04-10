Как сделать вкусный торт "Наполеон" без выпечки
Рецепт "Наполеона" из печенья
Торт "Наполеон" – один из самых популярных и любимых десертов. Но приготовления коржей для него – довольно длительный и трудоемкий процесс.
Поэтому мы предлагаем сделать "Наполеон" из готового слоеного печенья. Такой торт нужно будет поставить на ночь в холодильник – там он полностью пропитается и будет нежным и вкусным.
Торт "Наполеон" из печенья
Время приготовления:
- 30 минут + время для пропитки
Калорийность:
- 272 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600 г сладкого слоеного печенья, например, "Ушки"
Для заварного крема:
- 2 яйца
- 1/2 стакана сахара (125 г)
- 1 ч.л. ванили
- 4 ст.л. муки
- 2 ст.л. кукурузного крахмала
- 800 мл теплого молока
- 80 г сливочного масла
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Способ приготовления:
- Приготовить заварной крем. В кастрюле растереть яйца с сахаром при помощи венчика. Добавить ваниль.
- Продолжая взбивать венчиком, постепенно добавить муку и крахмал.
- Поставить на небольшой огонь, и постепенно влить молоко. Варить, непрерывно помешивая массу при помощи венчика, до загустения. Это займет примерно 5 минут.
- Снять с огня, добавить масло, перемешать.
- Крем накрыть пищевой пленкой "в контакт" до остывания.
- Собрать торт. Снять дно с разъемной формы, края формы покрыть пищевой пленкой.
- Форму поставить на блюдо, на дно выложить слой печенья. Печенье можно ломать на кусочки, если потребуется заполнить свободное пространство. Покрыть кремом.
- Чередовать слои печенья и крема. Верхний слой смазать заварным кремом, а затем посыпать крошкой от печенья.
- Поставить торт в холодильник на ночь, чтобы он пропитался.
Как украсить десерт
Снять края формы, убрать пленку с торта и посыпать края крошкой от печенья. Верх можно по желанию украсить свежими ягодами или фруктами.
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