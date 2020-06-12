Как сделать вкусный ягодный сорбет из малины и черники

Рецепт освежающего летнего десерта

Ягодный сорбет – потрясающий летний десерт. Приготовленный из малины, черники, свежевыжатого лимонного сока, сахарной пудры и соли, он наверняка станет хитом в вашем доме. Вы можете сохранить этот рецепт для особых случаев, таких как вечеринка на свежем воздухе, день рождения или свидание.

Кстати, малина полна антиоксидантов и повышает иммунитет, а черника богата витамином С и клетчаткой. Попробуйте этот удивительный рецепт и наслаждайтесь полезным десертом вместе семьей и близкими!

Сорбет с черникой и малиной

Домашний сорбет Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут + время на охлаждение

Калорийность:

140 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 чашки черники

4 столовые ложки лимонного сока

2 1/2 чашки сахарной пудры

2 чашки малины

2 щепотки соли

2 веточки мяты (только листья)

Способ приготовления:

Малину и чернику вымыть под струей холодной воды. Поставить кастрюлю на средний огонь и добавить сахарную пудру вместе с водой, довести до кипения и готовить, пока сахар не растворится. Добавить лимонный сок и соль и варить еще 3 минуты на среднем огне. Остудить, перелить сироп в чашу блендера и добавить ягоды. Взбить до получения однородной смеси. Процедить смесь в большую миску и дать постоять в течение 10-12 минут. Затем переложить смесь в контейнер и закрыть крышкой. Поставить в в морозилку на 8-10 часов, разминая вилкой или взбивая миксером через каждый час-два, чтобы разбить кристаллики льда.

Как подавать ягодный сорбет

Достать из морозилки, дать немного оттаять. Ложкой сформировать шарики и подавать сорбет, украсив листиками мяты.

Смотрите видео, как выбрать вкусное фруктовое мороженое:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фруктовый лед "Космополитен" и делились рецептами вкусного домашнего мороженого.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться