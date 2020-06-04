Как сделать восточный салат табуле из киноа

Табуле подают к столу в холодном виде

Табуле – это салат из булгура, помидоров, измельченной зелени петрушки, зеленого лука и прочих пряных трав. Заправляется он оливковым маслом с лимонным соком. Чем мельче нарезаны овощи для табуле, тем лучше. Если огурцы или помидоры слишком водянистые, нужно удалить лишнюю жидкость и семена.

Чтобы сделать блюдо полезнее, мы советуем добавить киноа вместо булгура. Этот суперфуд не содержит глютена, богат клетчаткой и антиоксидантами. Чтобы киноа не горчила, предварительно замочите ее в холодной воде.

Табуле из киноа

Табуле из киноа Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

102 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан киноа

2 стакана воды

100 г помидоров

50 г огурца

50 г красного перца

50 г желтого перца

25 г вяленых в масле помидоров

10 г красного лука

100 мл оливкового масла

15 мл лимонного сока

15 г петрушки

15 г кинзы

15 г мяты

2 г морской соли

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Способ приготовления:

Отварите киноа. Крупу надо промыть, засыпать в кипящую воду, довести до кипения и варить еще 10 минут. Затем остудить. Ошпарьте помидор кипятком и снимите с него кожицу. Очень мелкими кубиками нарежьте все овощи: перец, помидоры, огурец, лук, вяленые помидоры. Зелень измельчите так мелко, как только сможете. В миске смешайте и взбейте венчиком лимонный сок и масло. Добавьте вареную остывшую киноа, нарезанные зелень и овощи. Хорошо перемешайте. При желании чуть подсолите блюдо.

Полезный совет

В салат можно добавить немного раскрошенной феты или брынзы.

Смотрите видео, как сделать салат в пекинской капусте:

Напомним, ранее мы писали, как сделать табуле из кускуса. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как сделать салат с киноа и курицей.

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