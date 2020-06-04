Как сделать восточный салат табуле из киноа
Табуле подают к столу в холодном виде
Табуле – это салат из булгура, помидоров, измельченной зелени петрушки, зеленого лука и прочих пряных трав. Заправляется он оливковым маслом с лимонным соком. Чем мельче нарезаны овощи для табуле, тем лучше. Если огурцы или помидоры слишком водянистые, нужно удалить лишнюю жидкость и семена.
Чтобы сделать блюдо полезнее, мы советуем добавить киноа вместо булгура. Этот суперфуд не содержит глютена, богат клетчаткой и антиоксидантами. Чтобы киноа не горчила, предварительно замочите ее в холодной воде.
Табуле из киноа
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 102 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан киноа
- 2 стакана воды
- 100 г помидоров
- 50 г огурца
- 50 г красного перца
- 50 г желтого перца
- 25 г вяленых в масле помидоров
- 10 г красного лука
- 100 мл оливкового масла
- 15 мл лимонного сока
- 15 г петрушки
- 15 г кинзы
- 15 г мяты
- 2 г морской соли
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Способ приготовления:
- Отварите киноа. Крупу надо промыть, засыпать в кипящую воду, довести до кипения и варить еще 10 минут. Затем остудить.
- Ошпарьте помидор кипятком и снимите с него кожицу. Очень мелкими кубиками нарежьте все овощи: перец, помидоры, огурец, лук, вяленые помидоры.
- Зелень измельчите так мелко, как только сможете.
- В миске смешайте и взбейте венчиком лимонный сок и масло. Добавьте вареную остывшую киноа, нарезанные зелень и овощи. Хорошо перемешайте. При желании чуть подсолите блюдо.
Полезный совет
В салат можно добавить немного раскрошенной феты или брынзы.
Смотрите видео, как сделать салат в пекинской капусте:
Напомним, ранее мы писали, как сделать табуле из кускуса. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как сделать салат с киноа и курицей.
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