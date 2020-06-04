Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать восточный салат табуле из киноа

Сегодня, 14:36

Табуле подают к столу в холодном виде

Табуле – это салат из булгура, помидоров, измельченной зелени петрушки, зеленого лука и прочих пряных трав. Заправляется он оливковым маслом с лимонным соком. Чем мельче нарезаны овощи для табуле, тем лучше. Если огурцы или помидоры слишком водянистые, нужно удалить лишнюю жидкость и семена.

Чтобы сделать блюдо полезнее, мы советуем добавить киноа вместо булгура. Этот суперфуд не содержит глютена, богат клетчаткой и антиоксидантами. Чтобы киноа не горчила, предварительно замочите ее в холодной воде.

Табуле из киноа

Табуле из киноа
Табуле из киноа
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 102 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан киноа
  • 2 стакана воды
  • 100 г помидоров
  • 50 г огурца
  • 50 г красного перца
  • 50 г желтого перца
  • 25 г вяленых в масле помидоров
  • 10 г красного лука
  • 100 мл оливкового масла
  • 15 мл лимонного сока
  • 15 г петрушки
  • 15 г кинзы
  • 15 г мяты
  • 2 г морской соли

Читайте также:
Рецепт полезного салата из киноа с редисом и шпинатом

Способ приготовления:

  1. Отварите киноа. Крупу надо промыть, засыпать в кипящую воду, довести до кипения и варить еще 10 минут. Затем остудить.
  2. Ошпарьте помидор кипятком и снимите с него кожицу. Очень мелкими кубиками нарежьте все овощи: перец, помидоры, огурец, лук, вяленые помидоры.
  3. Зелень измельчите так мелко, как только сможете.
  4. В миске смешайте и взбейте венчиком лимонный сок и масло. Добавьте вареную остывшую киноа, нарезанные зелень и овощи. Хорошо перемешайте. При желании чуть подсолите блюдо.

Полезный совет

В салат можно добавить немного раскрошенной феты или брынзы.

Смотрите видео, как сделать салат в пекинской капусте:

Напомним, ранее мы писали, как сделать табуле из кускуса. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как сделать салат с киноа и курицей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт ароматных вегетарианских котлет из чечевицы Как сделать творожно-клубничное суфле с желатином Идеи закусок для пикника: что взять с собой на природу    Как приготовить кабачковую икру с болгарским перцем
овощи салат рецепт киноа
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданное признание
Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданное признание
Васильев из
Васильев из "Сватов" изменился до неузнаваемости
Поліна Ололо заявила про залежність репера Серьоги: подробиці
Поліна Ололо заявила про залежність репера Серьоги: подробиці
Тоня Матвієнко розповіла про домагання лікаря
Тоня Матвієнко розповіла про домагання лікаря

Популярные статьи

Сегодня, 14:46Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Сегодня, 13:57Food

Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

Сегодня, 10:45Афиша

От сумасшедшей до колдуньи: ТОП-5 лучших фильмов с Анджелиной Джоли

Сегодня, 10:33Шоу-бизнес

ТОП-5 необычных фактов об имениннице Анджелине Джоли, о которых вы не знали

Вчера, 20:24Fun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

Вчера, 17:50Food

Идеи закусок для пикника: что взять с собой на природу

Вчера, 15:50Fun

3 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:19Шоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": о каких секретах долгие годы молчала съемочная группа сериала

Вчера, 11:55Fun

Что будет, если питаться только овощами и фруктами или мясом: идентичные близнецы показали на фото

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

"Ты соучастница преступления, мама": дочь Любови Успенской сделала резкое заявление

Вчера, 09:57Events

Именины Елены: поздравления с Днем ангела

2 июняШоу-бизнес

Таисия Повалий показала лицо без макияжа: как выглядит 55-летняя певица

2 июняTravel

Куда поехать на Троицу-2020 в Украине: необычные направления

2 июняСтиль

Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

2 июняEvents

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

1 июняШоу-бизнес

Алла Мазур показала, как выглядит после операции: фото

Новости партнеров

Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Победительница
Победительница "Холостяка" показала провокационный кадр
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Королева раскрыла неожиданные детали о разводе с Николаевым
Королева раскрыла неожиданные детали о разводе с Николаевым
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять