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Как сделать воздушный зефир на желатине

Сегодня, 11:15

Зефир на желатине – вкусное лакомство, которое можно приготовить на своей кухне

Классический зефир готовят из яблочного пюре, взбитых белков и агар-агара. Мы предлагаем упростить рецепт и сделать похожий десерт из сахарного сиропа и желатина.

Чтобы приготовить цветной зефир, нужно отложить часть готовой воздушной массы и добавить к ней несколько капель пищевого красителя. Затем снова взбить до получения однородного оттенка.

Зефир из желатина и сахара

Зефир на желатине без яиц
Зефир на желатине без яиц
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час + время для застывания

Калорийность:

  • 258 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 220 г сахара
  • 280 мл воды
  • 20 г лимонного сока
  • 10 г желатина
  • Растительное масло – для смазывания

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Способ приготовления:

  1. Желатин развести в 60 мл воды, размешать до растворения комочков и оставить набухать.
  2. Форму слегка смочить водой, застелить пищевой пленкой и смазать растительным маслом.
  3. В кастрюлю с толстым дном насыпать сахар, влить 220 мл воды и лимонный сок. Поставить на средний огонь и, помешивая, подождать, пока полностью растворится сахар.
  4. На водяную баню поставить набухший желатин и варить 2-3 минуты, постоянно помешивая. Не доводить до кипения. Затем снять с огня.
  5. Тонкой струйкой влить сироп в желатин, одновременно взбивая смесь миксером на средних оборотах. Затем увеличить обороты до максимума и взбить до получения плотной воздушной массы.
  6. Слегка остудив смесь, при помощи большого кондитерского мешка сформировать зефир.
  7. Оставить сушиться на 5 часов и убрать на ночь в холодильник до полного застывания.
  8. Готовый зефир аккуратно отсоединить от пищевой пленки.

Полезные советы

  • Чтобы на зефире образовалась плотная корочка, его нужно подсушить при комнатной температуре в течение суток;
  • По желанию можно скрепить половинки зефира между собой и посыпать сахарной пудрой;
  • Готовый десерт можно хранить в бумажном пакете при комнатной температуре не больше недели.

Смотрите видео, как выбрать качественный зефир:

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно жарить маршмэллоу на костре. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать арбузный зефир.

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Источник: Сегодня
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