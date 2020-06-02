Как сделать воздушный зефир на желатине
Зефир на желатине – вкусное лакомство, которое можно приготовить на своей кухне
Классический зефир готовят из яблочного пюре, взбитых белков и агар-агара. Мы предлагаем упростить рецепт и сделать похожий десерт из сахарного сиропа и желатина.
Чтобы приготовить цветной зефир, нужно отложить часть готовой воздушной массы и добавить к ней несколько капель пищевого красителя. Затем снова взбить до получения однородного оттенка.
Зефир из желатина и сахара
Время приготовления:
- 1 час + время для застывания
Калорийность:
- 258 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 220 г сахара
- 280 мл воды
- 20 г лимонного сока
- 10 г желатина
- Растительное масло – для смазывания
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Способ приготовления:
- Желатин развести в 60 мл воды, размешать до растворения комочков и оставить набухать.
- Форму слегка смочить водой, застелить пищевой пленкой и смазать растительным маслом.
- В кастрюлю с толстым дном насыпать сахар, влить 220 мл воды и лимонный сок. Поставить на средний огонь и, помешивая, подождать, пока полностью растворится сахар.
- На водяную баню поставить набухший желатин и варить 2-3 минуты, постоянно помешивая. Не доводить до кипения. Затем снять с огня.
- Тонкой струйкой влить сироп в желатин, одновременно взбивая смесь миксером на средних оборотах. Затем увеличить обороты до максимума и взбить до получения плотной воздушной массы.
- Слегка остудив смесь, при помощи большого кондитерского мешка сформировать зефир.
- Оставить сушиться на 5 часов и убрать на ночь в холодильник до полного застывания.
- Готовый зефир аккуратно отсоединить от пищевой пленки.
Полезные советы
- Чтобы на зефире образовалась плотная корочка, его нужно подсушить при комнатной температуре в течение суток;
- По желанию можно скрепить половинки зефира между собой и посыпать сахарной пудрой;
- Готовый десерт можно хранить в бумажном пакете при комнатной температуре не больше недели.
Смотрите видео, как выбрать качественный зефир:
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